Spoločnosť Lockton menovala Stéphanea Lespérancea za generálneho riaditeľa svojej kanadskej pobočky
News provided byLockton
Jun 16, 2026, 23:19 ET
Lespérance dostal mandát poskytovať riešenia zamerané na klienta týkajúce sa rizík, ľudských zdrojov a benefitov vytvorené pre kanadské podniky
TORONTO, 17. júna 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, najväčšia súkromná nezávislá poisťovacia maklérska spoločnosť na svete, dnes oznámila strategické menovanie veterána v tomto odvetví Stéphanea Lespérancea za generálneho riaditeľa novej kanadskej pobočky spoločnosti Lockton . Toto historické menovanie podčiarkuje záväzok spoločnosti poskytovať kanadským podnikom posilnenú poradenskú podporu na vysokej úrovni.
Stéphane, všeobecne uznávaný ako popredná osobnosť v kanadskom poisťovníctve, prichádza do spoločnosti Lockton po 24 rokoch na postupne sa zvyšujúcich manažérskych pozíciách v spoločnosti Aon Canada, kde pôsobil od roku 2019 ako prezident a od roku 2025 ako prezident a generálny riaditeľ. Vďaka svojim preukázateľným výsledkom v oblasti zlepšovania služieb zákazníkom prostredníctvom vývoja a implementácie komplexných stratégií riadenia rizík pre veľké nadnárodné organizácie v Severnej Amerike, Európe a Ázii a budovania elitných poradenských tímov má jedinečné postavenie na to, aby formoval ďalšej fázy kanadskej ponuky spoločnosti Lockton. Toto menovanie odráža zameranie spoločnosti Lockton na budovanie organizácie pod kanadským vedením, ktorá bude podporovať podniky pri orientovaní sa v dynamickom operačnom prostredí s rastúcim tlakom v oblasti riešení pre riadenie rizík a ľudských zdrojov.
„Kanada je jedným z 10 najväčších poisťovacích trhov na svete, sofistikovanou, globálne prepojenou ekonomikou, kde sa podniky musia vyrovnávať s čoraz komplexnejšími a prepojenými rizikami," povedal Ron Lockton, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lockton. „Vďaka našim dlhodobým vzťahom v Kanade neustále počúvame o potrebe hlbšej špecializácie a skutočne klientsky orientovanom poradenskom modely. Nezávislá štruktúra spoločnosti Lockton nám umožňuje uspokojiť túto potrebu zmysluplným spôsobom. Priviesť lídra takého kalibru, ako je Stéphane, svedčí o sile a príťažlivosti nášho privátneho modelu. Prináša skúsenosti, dôveryhodnosť a strategickú víziu, ktoré sú potrebné na poskytovanie prvotriedneho poradenstva klientom v celej Kanade."
Prístup spoločnosti Lockton v Kanade sa zameriava na zavedenie svojho nezávislého, privátneho modelu na trh, kde stredné a veľké spoločnosti hľadajú personalizovanejšie poradenstvo v celom spektre problémov súvisiacich s rizikami a pracovnou silou. Stratégia spoločnosti bude kombináciou vedúceho postavenia v Kanade a znalosti lokálneho trhu s globálnymi odbornými znalosťami, čím sa kanadský maloobchod prepojí s globálnou sieťou spoločnosti Lockton, aby sme mohli na kanadskom trhu ponúkať jedinečné produkty a služby a poskytovali lepšiu podporu podnikom, ktoré pôsobia v Kanade.
„Viac ako kedykoľvek predtým potrebujú kanadské podniky partnera, ktorý rozumie čoraz komplexnejšiemu rizikovému prostrediu, ktorému čelia, od neistoty v obchodnom a dodávateľskom reťazci a kybernetických hrozieb až po tlak na pracovnú silu, rastúce náklady na benefity, odolnosť voči zmene klímy a výzvy špecifické pre daný sektor," povedal Stéphane Lespérance, nastupujúci generálny riaditeľ kanadského maloobchodného podniku spoločnosti Lockton. „Nezávislý model spoločnosti Lockton je dnes pre kanadský trh veľmi aktuálny. Poskytuje slobodu vybudovať skutočne klientsky orientovanú platformu, ktorá nám umožňuje sústrediť sa na dlhodobý úspech klientov. Som nadšený, že môžem dať dokopy tím odborníkov, ktorí budú našim kanadským klientom prinášať výnimočné výsledky."
Toto menovanie nadväzuje na dlhodobú prácu spoločnosti Lockton s kanadskými klientmi a nadnárodnými spoločnosťami s kanadskými prevádzkami. Spoločnosť Lockton zverejní ďalšie podrobnosti v nasledujúcich mesiacoch, keďže bude pokračovať v budovaní svojho kanadského vedenia, pôsobenia na lokálnom trhu a posilňovaní poradenských kapacít.
O Stéphaneovi Lespéranceovi
Stéphane Lespérance má takmer 30-ročné skúsenosti v oblasti riadenia rizík a efektívne vyvinul a implementoval stratégie poistných programov pre veľké nadnárodné organizácie, konkrétne v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Strávil 24 rokov na postupne sa zvyšujúcich pozíciách v spoločnosti Aon Canada, kde od roku 2019 pôsobil ako prezident a potom ako prezident a generálny riaditeľ od roku 2025. Je tiež predsedom správnej rady Kanadského poisťovacieho inštitútu. Stéphane študoval riadenie rizík na l'Université du Québec à Montréal a absolvoval programy vzdelávania manažérov na Kellogg School of Management na Northwestern University a Booth School of Business na University of Chicago. Okrem práce je Stéphane súťažným triatlonistom a rád trávi čas so svojou rodinou.
O spoločnosti Lockton
To, čím sa Lockton líši od ostatných, ju zároveň robí lepšou: nezávislosť. Súkromné vlastníctvo spoločnosti Lockton umožňuje jej takmer 15 000 spolupracovníkom pôsobiacim vo viac ako 160 krajinách sústrediť sa výlučne na potreby klientov v oblasti rizík a poistenia. Vďaka odbornosti s globálnym dosahom disponuje spoločnosť Lockton hlbokým pochopením potrebným na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov. Kanadská pobočka spoločnosti Lockton pôsobí pod označením Lockton Brokers, ULC.
Viac informácií nájdete na stránke www.lockton.com.
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