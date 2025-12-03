Guangzhous Nansha entwickelt sich zum Zentrum für kulturelle Darbietungen in der Greater Bay Area

GUANGZHOU, China, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Eine Meldung aus dem Süden:

Die bevorstehende Mayday 25th Anniversary Tour in Guangzhou, die vom 5. bis 15. Dezember im Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) Culture and Sports Center stattfindet, unterstreicht den rasanten Aufstieg von Nansha als erstklassiger Veranstaltungsort für große Kulturereignisse. Dies ist bereits die siebte große Musikveranstaltung in diesem Jahr in diesem Bezirk, was dessen Ambitionen, sich als „Stadt der Aufführungen" in der Greater Bay Area zu etablieren, weiter festigt.

image

Den Auftakt machte das Guangzhou Strawberry Music Festival im Dezember 2024. Seitdem hat Nansha einen vollgepackten Veranstaltungskalender, darunter das Musik- und Kunstfestival „Head In The Clouds", das Konzert von The Chainsmokers, das holografische Konzert AniSonic, ein Konzert mit Hongkong-Hits zum Qixi-Festival sowie die Musikfestivals Guangzhou Taihai und Super Strawberry. Das Line-up umfasste internationale Stars wie Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao und Wen Zhaolun sowie die virtuelle Sängerin Luo Tianyi.

Neben Mayday finden im Dezember auch das SoNTILLa Sandilla Music Festival und die Guangzhou-Etappe des Storm Electronic Music Festivals 2025 statt. Letzteres kehrt zum zweiten Mal nach Nansha zurück und begeisterte das Publikum mit seinem Silvesterfeuerwerk.

Die kulturelle Lebendigkeit geht über die Musik hinaus. Die diesjährige erste GBA-Laternenmesse zog 710.000 Besucher an und unterstrich damit die breite kulturelle Anziehungskraft von Nansha.

Ein Eckpfeiler dieser Entwicklung ist das neu in Betrieb genommene GBA-Kultur- und Sportzentrum. Nach seinem Debüt mit drei Sportveranstaltungen im August bereitet es sich nun auf sein erstes großes Veranstaltungsprojekt vor – die sechs Mayday-Konzerte. Diese Weltklasse-Anlage mit einem Stadion mit 60.000 Plätzen, einer Arena mit 20.000 Plätzen und einem Wassersportzentrum mit 4.000 Plätzen wird zu einem gemeinsamen Raum für hochkarätige Wettkämpfe und das öffentliche Kulturleben in der Region werden.

Als nationaler strategischer Standort strebt Nansha eine höhere Offenheit an. Durch die Nutzung professioneller Veranstaltungsorte wie dem Zentrum und dem Fachwissen von Betreibern wie China Resources Culture and Sports fördert der Bezirk mehr internationale und nationale Veranstaltungen und beteiligt sich an den dynamischen Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt.

Hinter jedem großen Konzert steht eine starke emotionale Verbindung, die die gesamte Kette des Kulturtourismus ankurbelt und die Sichtbarkeit der Stadt erhöht. Nansha, das 2025 sein 20-jähriges Bestehen feiert, verfolgt mit seinem Motto „Eine junge Stadt im Dienste junger Menschen" zügig seine Identität als hochwertiges Entwicklungsmodell. Durch die rasche Ausrichtung von Großveranstaltungen und die Anziehung von Reisenden aus anderen Städten, die „Konzerten folgen", schreitet dieser Küstenbezirk selbstbewusst seinem Ziel entgegen, das neue Veranstaltungszentrum der Greater Bay Area zu werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836296/image.jpg