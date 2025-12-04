Kantonský obvod Nan-ša se stává kulturním střediskem pro deltu Perlové řeky
Dec 04, 2025, 07:43 ET
KANTON, Čína, 4. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Zpráva z jihu Číny:
Nadcházející kantonské turné ke 25. výročí kapely Mayday, které proběhne 5.-15. prosince v aréně Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) Culture and Sports Center potvrzuje raketový vzestup Nan-ša na pozici předního cíle pro významné kulturní akce. Jen za letošní rok půjde již o sedmou hudební událost v tomto obvodu, který tak dokazuje své ambice stát se „koncertní metropolí" delty Perlové řeky.
Tento trend odstartoval v prosinci 2024 Guangzhou Strawberry Music Festival. Od té doby má Nan-ša kalendář nabitý takovými událostmi, jako je festival hudby a umění „Head in the Clouds", koncert kapely The Chainsmokers, holografický koncert AniSonic, přehlídku největších hongkongských hitů na oslavu svátku Čchi-si nebo hudební festivaly Guangzhou Taihai a Super Strawberry. V sestavě nechybí mezinárodní hvězdy, jako je Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao a Wen Zhaolun, nebo třeba virtuální zpěvačka Luo Tianyi.
Kromě koncertu Mayday se mohou návštěvníci v prosinci těšit také na hudební festival SoNTILLa Sandilla nebo kantonskou zastávku Storm Electronic Music Festivalu 2025. Ten se letos do Nan-ša, které loni okouzlil silvestrovským ohňostrojem, vrací již podruhé.
Kulturní ruch ale není pouze hudba. O širším kulturním záběru Nan-ša svědčí třeba letošní premiéra GBA Lantern Fair, která přilákala 710.000 návštěvníků.
Základním kamenem této nové epochy je přitom nově zprovozněné GBA Culture and Sports Center. To se po svém zasvěcení třemi velkými sportovními událostmi v srpnu nyní připravuje na první kulturní událost – šest koncertů kapely Mayday. Zařízení světové úrovně se stadionem pro 60.000 návštěvníků, krytou arénou s 20.000 místy a střediskem vodních sportů pro 4000 diváků se má stát společným domovem jak vrcholových sportovních utkání, tak kulturního života v regionu.
Jako národní oblast strategického významu si Nan-ša klade za cíl dosáhnout větší otevřenosti. Díky profesionálním zařízením, jako je nové sportovní a kulturní centrum, ale i odbornosti provozovatelů, jako je China Resources Culture and Sports, nyní tento obvod přitahuje konání mezinárodních a domácích akcí a podílí se na dynamickém rozvoji města.
Za každým velkým koncertem stojí mimořádné emoce, které podněcují zájem o kulturní turistiku s celým jejím spotřebitelským řetězcem a zvyšují viditelnost města. Městský obvod Nan-ša, který v roce 2025 slaví své 20. výročí, se svým heslem „mladé město sloužící mladým lidem" rychle upevňuje svou image vzoru kvalitního rozvoje. A je to právě rychlý nástup na scénu velkých veřejných akcí a schopnost přilákat meziměstské „koncertní turisty", které této pobřežní oblasti pomáhají sebevědomě směřovat ke svému cíli stát se novou špičkou delty Perlové řeky.
