12月5日から15日まで、広東・香港・マカオ大湾区（GBA）文化体育センターで開催されるメイデイ25周年ツアーが、南沙の主要な文化イベント開催地としての急速な台頭を際立たせています。今年で南沙区としては7回目の大規模音楽イベントとなり、「パフォーマンスの街」としての大湾区での地位確立への野心をさらに強固にしています。

この勢いは、2024年12月の広州ストロベリーミュージックフェスティバルから始まりました。それ以来、南沙では「雲の中へ(Head In The Clouds)」音楽芸術フェスティバル、ザ・チェインスモーカーズのコンサート、アニソニック・ホログラフィック・コンサート、七夕の香港式ゴールデンヒット・コンサート、広州太海とスーパーストロベリーの両音楽フェスティバルなど、目白押しのイベントが開催されてきました。出演者には、Karen Mok、Janice Vidal、Miriam Yeung、David Tao、Wen Zhaolunといった国際的スターに加え、バーチャルシンガーのLuo Tianyiも名を連ねました。

メイデイに加え、12月にはSoNTILLaサンディラ・ミュージックフェスティバルや、2025年のストーム・エレクトロニック・ミュージックフェスティバルの広州公演も開催されます。後者のフェスティバルは、南沙で2年連続の開催となり、大晦日の花火ショーで観客を魅了しました。

文化の活気は音楽にとどまりません。今年初開催のGBAランタンフェアには71万人が来場し、南沙の文化的魅力の広がりを際立たせました。

この発展の基盤となっているのが、新たに稼働を開始したGBA文化体育センターです。8月に3つのスポーツイベントでデビューを果たした同センターは、現在、初の大規模パフォーマンスとして6回にわたるメイデイコンサートの準備を進めています。6万人収容のスタジアム、2万人収容のアリーナ、4,000席の水泳センターを備えたこの世界水準の施設は、地域のハイレベルな競技と公共文化活動の共用スペースとしての地位を確立する見込みです。

国家戦略地域として、南沙はより高いレベルでの開放を目指しています。同センターのような専門的施設と、中国華潤文化体育などの運営者の専門知識を活用し、南沙区は国内外のイベント開催を促進し、市のダイナミックな発展の機会に積極的に参加しています。

各大規模コンサートの背後には強力な感情的つながりがあり、文化観光消費の一連の流れを生み出し、都市の知名度を高めています。2025年に20周年を迎える南沙は、「若者に奉仕する若い街」というモットーのもと、高品質な開発モデルとしてのアイデンティティを急速に確立しています。大規模イベントを迅速に開催し、「コンサートに続いて」都市間の旅行者を呼び込むことで、この沿岸地区は大湾区の新たなパフォーマンスの高地としての目標に向け、自信を持って歩みを進めています。

