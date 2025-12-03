Kantońska dzielnica Nansha wyrasta na centrum wydarzeń kulturalnych w regionie GBA

KANTON, Chiny, 3 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Informacja prasowa z Południa:

Zbliżająca się trasa koncertowa z okazji 25-lecia zespołu Mayday w Kantonie, zaplanowana na 5-15 grudnia w Centrum Kultury i Sportu regionu GBA (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area), pokazuje, jak szybko Nansha staje się głównym miejscem ważnych wydarzeń kulturalnych. To już siódme duże wydarzenie muzyczne w tej dzielnicy w tym roku, co potwierdza jej ambicje, by stać się „miastem wydarzeń rozrywkowych" regionu GBA.

image

Impuls do tego rozwoju dał festiwal muzyczny Guangzhou Strawberry Music Festival w grudniu 2024 roku. Od tego czasu Nansha była gospodarzem wielu wydarzeń, w tym festiwalu muzycznego i artystycznego „Head In The Clouds", koncertu The Chainsmokers, holograficznego koncertu AniSonic, koncertu złotych przebojów w stylu hongkońskim z okazji święta Qixi oraz festiwali muzycznych Guangzhou Taihai i Super Strawberry. Wśród wykonawców znalazły się międzynarodowe gwiazdy, takie jak Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao i Wen Zhaolun, a także wirtualna piosenkarka Luo Tianyi.

Oprócz trasy koncertowej Mayday, na grudzień zaplanowano również festiwal muzyczny SoNTILLa Sandilla oraz przystanek festiwalu muzyki elektronicznej Storm Electronic Music Festival 2025 w Kantonie. Ten ostatni, który odbędzie się w Nansha już drugi rok z rzędu, zachwycił publiczność pokazem sztucznych ogni w sylwestrową noc.

Aktywności w sferze kultury nie ograniczają się tylko do muzyki. Pierwsza edycja targów lampionów GBA Lantern Fair przyciągnęła w tym roku 710 000 odwiedzających, podkreślając tym samym atrakcyjność kulturalną Nansha.

Kamieniem węgielnym tego rozwoju jest nowo oddane do użytku Centrum Kultury i Sportu GBA. Po debiucie trzema wydarzeniami sportowymi w sierpniu, obecnie przygotowuje się do swojego pierwszego dużego wydarzenia artystycznego - sześciu koncertów zespołu Mayday. Ten światowej klasy obiekt, oferujący stadion na 60 000 miejsc, halę widowiskową na 20 000 miejsc oraz centrum wodne na 4000 miejsc, ma szansę stać się wspólną przestrzenią dla zawodów na wysokim poziomie oraz życia kulturalnego regionu.

Jako obszar o znaczeniu strategicznym dla kraju, Nansha stawia sobie za cel większą otwartość. Wykorzystując profesjonalne obiekty, takie jak centrum oraz doświadczenie operatorów, takich jak China Resources Culture and Sports, dzielnica zachęca do organizowania większej liczby wydarzeń międzynarodowych i krajowych, uczestnicząc w dynamicznym rozwoju miasta.

Za każdym dużym koncertem stoi silna więź emocjonalna, która pobudza cały łańcuch konsumpcji turystyki kulturalnej i zwiększa widoczność miasta. Świętując w 2025 r. swoje 20-lecie, Nansha, zgodnie z mottem „młode miasto dla młodych ludzi", szybko kształtuje swoją tożsamość jako model rozwoju na wysokim poziomie. Dzięki sprawnej organizacji dużych wydarzeń i przyciąganiu osób podążających za koncertami z innych miast, ta nadmorska dzielnica pewnie zmierza do osiągnięcia swojego celu, jakim jest stanie się nowym centrum rozrywki w regionie GBA.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2836296/image.jpg