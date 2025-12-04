Nansha, Guangzhou, Kini Jadi Pusat Pergelaran Budaya di GBA

Momentum tersebut berawal dari "Guangzhou Strawberry Music Festival" pada Desember 2024. Sejak itu, Nansha telah menggelar berbagai acara, termasuk festival musik dan seni "Head In The Clouds", konser The Chainsmokers, konser holografis AniSonic, konser lagu-lagu klasik Hong Kong untuk Festival Qixi, serta festival musik Guangzhou Taihai dan Super Strawberry. Berbagai bintang internasional turut tampil, seperti Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao, dan Wen Zhaolun, bersama penyanyi virtual Luo Tianyi.

Selain ajang "Mayday", "SoNTILLa Sandilla Music Festival" dan "Guangzhou stop of the Storm Electronic Music Festival 2025" juga akan berlangsung pada Desember ini. Ajang terakhir, kembali digelar untuk kedua kalinya di Nansha, memukau audiens dengan pertunjukan kembang api pada malam Tahun Baru.

Pergelaran budaya di Nansha tidak terbatas pada musik. GBA Lantern Fair edisi perdana yang digelar tahun ini sukses menarik 710.000 pengunjung, mencerminkan pesona budaya Nansha yang semakin luas.

Salah satu faktor pendorong utama di balik perkembangan ini adalah GBA Culture and Sports Center yang baru saja beroperasi. Setelah dibuka dengan tiga ajang olahraga pada Agustus lalu, fasilitas tersebut kini siap menggelar pertunjukan besar pertamanya—enam konser "Mayday". Fasilitas kelas dunia ini memiliki stadion berkapasitas 60.000 kursi, arena berkapasitas 20.000 kursi, serta pusat olahraga air berkapasitas 4.000 kursi. Dengan demikian, GBA Culture and Sports Center menjadi fasilitas bersama untuk kompetisi terkemuka dan kegiatan budaya di kawasan tersebut.

Sebagai area strategis nasional, Nansha kian terbuka untuk semua pihak. Dengan memanfaatkan fasilitas profesional seperti pusat budaya dan olahraga tersebut, serta dukungan operator seperti China Resources Culture and Sports, Nansha menarik kehadiran semakin banyak ajang internasional dan domestik agar berpartisipasi membangun sebuah kota yang dinamis.

Setiap konser besar membawa ikatan emosional yang kuat dan mendorong pertumbuhan rantai konsumsi di sektor pariwisata kultural guna meningkatkan visibilitas kota Nansha. Menjelang hari jadi ke-20 pada 2025, Nansha—dengan slogan "kota muda untuk anak muda"—terus mempercepat langkahnya sebagai model pembangunan berkualitas tinggi. Dengan menggelar ajang berskala besar dan mendorong arus kunjungan wisatawan lintaskota dari "penggemar konser", wilayah pesisir ini semakin percaya diri untuk berkembang sebagai pusat pertunjukan baru di GBA.

