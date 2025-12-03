Le quartier de Nansha, à Guangzhou, s'impose comme un centre de spectacles culturels dans la GBA

GUANGZHOU, Chine, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un rapport de presse du Sud :

La tournée du 25e anniversaire de Mayday à Guangzhou, qui se déroulera du 5 au 15 décembre au centre culturel et sportif de la région de la Grande Baie (GBA) de Guangdong-Hong Kong-Macao, souligne l'ascension rapide de Nansha en tant que destination de choix pour les grands événements culturels. Il s'agit du septième événement musical d'envergure organisé dans le district cette année, ce qui conforte son ambition de devenir la « ville des spectacles » de la GBA.

image

La dynamique a commencé avec le Strawberry Music Festival de Guangzhou qui a eu lieu en décembre 2024. Depuis, Nansha a accueilli un calendrier bien rempli, notamment le festival de musique et d'arts « Head In The Clouds », le concert de The Chainsmokers, le concert holographique d'AniSonic, un concert de tubes d'or de style hongkongais pour le festival Qixi, et les festivals de musique Guangzhou Taihai et Super Strawberry. Des stars internationales telles que Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao et Wen Zhaolun, ainsi que la chanteuse virtuelle Luo Tianyi, ont participé à ces concerts.

Outre Mayday, le mois de décembre accueillera également le festival de musique SoNTILLa Sandilla et l'étape de 2025 du Storm Electronic Music Festival à Guangzhou. Ce dernier, qui revient à Nansha pour la deuxième année consécutive, avait captivé le public avec son feu d'artifice de la veille du Nouvel An.

Le dynamisme culturel ne se limite pas à la musique. La Fête des lanternes de la GBA inaugurée cette année a attiré 710 000 visiteurs, soulignant l'attrait culturel plus large de Nansha.

La pierre angulaire de ce développement est le centre culturel et sportif de la GBA, nouvellement opérationnel. Après avoir fait ses débuts lors de trois événements sportifs en août, il se prépare maintenant à sa première grande entreprise de spectacle, à savoir les six concerts de Mayday. Cette installation de classe mondiale, qui comprend un stade de 60 000 places, une arène de 20 000 places et un centre aquatique de 4 000 places, est appelée à devenir un espace commun pour les compétitions de haut niveau et la vie culturelle publique dans la région.

En tant que zone stratégique nationale, Nansha vise un niveau d'ouverture plus élevé. En s'appuyant sur des sites professionnels comme le centre et sur l'expertise d'opérateurs tels que China Resources Culture and Sports, le district encourage l'organisation d'un plus grand nombre d'événements nationaux et internationaux, contribuant ainsi aux opportunités de développement dynamique de la ville.

Derrière chaque grand concert se cache un lien émotionnel puissant qui stimule l'ensemble de la chaîne de consommation du tourisme culturel et renforce la visibilité des villes. Célébrant son 20e anniversaire en 2025, Nansha, dont le mantra est « a young city serving young people » (une ville jeune au service des jeunes), accélère son identité en tant que modèle de développement de haute qualité. En accueillant rapidement des événements de grande envergure et en attirant les voyageurs interurbains « après les concerts », ce quartier côtier avance avec assurance vers son objectif de devenir le nouveau haut lieu de la performance de la GBA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836296/image.jpg