Наньша в Гуанчжоу становится центром культурного перформанса района Большого залива

ГУАНЧЖОУ, Китай, 4 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж с юга:

Предстоящий тур Mayday в Гуанчжоу по поводу 25-летия (Mayday 25th Anniversary Tour), который пройдет с 5 по 15 декабря в Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) Culture and Sports Center (GBA), подчеркивает быстрый рост Наньши как главного места проведения крупных культурных мероприятий. Это седьмое масштабное музыкальное событие в регионе в этом году, укрепляющее его амбиции стать «городом выступлений» в районе Большого залива.

image

Все началось с музыкального фестиваля Guangzhou Strawberry Music Festival в декабре 2024 года. С тех пор Наньша имеет плотный календарь событий, включающий фестиваль музыки и искусств «Head In The Clouds», концерт The Chainsmokers, голографический концерт AniSonic, концерт золотых хитов в гонконгском стиле для фестиваля Qixi, а также музыкальные фестивали Guangzhou Taihai и Super Strawberry. В фестивалях приняли участие такие международные звезды, как Карен Мок (Karen Mok), Дженис Видаль (Janice Vidal), Мириам Юнг (Miriam Yeung), Дэвид Тао (David Tao) и Вэнь Чжаолунь (Wen Zhaolun), а также виртуальный певец Луо Тяньи (Luo Tianyi).

Помимо Mayday, в декабре также пройдут музыкальный фестиваль SoNTILLa Sandilla и фестиваль электронной музыки 2025 Guangzhou stop of the Storm. Последний, вернувшись в Наньшу на второй год, очаровал зрителей своим фейерверком в канун Нового года.

Культурная жизнь города выходит за рамки музыки. Первая в этом году ярмарка фонарей GBA Lantern Fair привлекла 710 000 посетителей, что подчеркивает более широкую культурную привлекательность Наньши.

Центром притяжения является недавно открывшийся центр культуры и спорта GBA (GBA Culture and Sports Center). Дебютировав с тремя спортивными событиями в августе, теперь он готовится к своему первому крупному мероприятию — шести концертам Mayday. Эта площадка мирового класса, включающая стадион на 60 000 мест, арену на 20 000 мест и центр водных видов спорта на 4 000 мест, обязана стать пространством для проведения соревнований высокого уровня и общественной культурной жизни в регионе.

Являясь национальной стратегической областью, Наньша стремится к открытости более высокого уровня. Используя профессиональные площадки, такие как данный центр, и опыт таких операторов, как China Resources Culture and Sports, район поощряет проведение большего количества международных и внутренних мероприятий, участвуя в динамичных возможностях развития города.

За каждым крупным концертом скрывается мощная эмоциональная связь, которая зажигает всю потребительскую цепочку культурного туризма и повышает узнаваемость города. Празднуя 20-летний юбилей в 2025 году, Наньша с девизом «молодой город для молодых людей» быстро продвигает свою идентичность в качестве высококачественной модели развития. Быстро организуя масштабные мероприятия и привлекая туристов из других регионов для посещения концертов, этот прибрежный регион уверенно движется к своей цели — стать новой площадкой в районе Большого залива для различных мероприятий.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2836296/image.jpg