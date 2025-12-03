Nansha de Guangzhou emerge como centro de espectáculos culturales en GBA

GUANGZHOU, China, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una noticia de South:

La próxima gira del 25º aniversario de Mayday en Cantón, programada del 5 al 15 de diciembre en el Centro Cultural y Deportivo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), subraya el rápido ascenso de Nansha como un destino de primer nivel para grandes eventos culturales. Este es el séptimo evento musical a gran escala del distrito este año, consolidando su ambición de convertirse en la "ciudad de los espectáculos" de GBA.

image

El impulso comenzó con el Festival de Música de Guangzhou Strawberry en diciembre de 2024. Desde entonces, Nansha ha albergado un calendario repleto de artistas, que incluye el festival de música y arte "Head In The Clouds", el concierto de The Chainsmokers, el concierto holográfico de AniSonic, un concierto de éxitos de oro al estilo de Hong Kong para el Festival Qixi, y los festivales de música Guangzhou Taihai y Super Strawberry. El cartel ha contado con estrellas internacionales como Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao y Wen Zhaolun, junto con la cantante virtual Luo Tianyi.

Más allá de Mayday, diciembre también dará la bienvenida al Festival de Música SoNTILLa Sandilla y a la edición 2025 del Festival de Música Electrónica Storm en Guangzhou. Este último, que regresa a Nansha por segundo año, cautivó al público con su espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja.

La vitalidad cultural se extiende más allá de la música. La Feria de Faroles de GBA, que se inauguró este año, atrajo a 710.000 visitantes, lo que pone de relieve el amplio atractivo cultural de Nansha.

Una piedra angular de este desarrollo es el recién inaugurado Centro Cultural y Deportivo de GBA. Tras su debut con tres eventos deportivos en agosto, ahora se prepara para su primer gran evento: los seis conciertos Mayday. Este recinto de primera categoría, con un estadio con capacidad para 60.000 personas, una arena con capacidad para 20.000 y un centro acuático con capacidad para 4.000, está a punto de convertirse en un espacio compartido para las competiciones de alto nivel y la vida cultural pública de la región.

Como área estratégica nacional, Nansha aspira a una mayor apertura. Aprovechando espacios profesionales como el centro y la experiencia de operadores como China Resources Culture and Sports, el distrito fomenta más eventos nacionales e internacionales, participando en las dinámicas oportunidades de desarrollo de la ciudad.

Detrás de cada gran concierto se esconde una poderosa conexión emocional que impulsa toda la cadena de consumo del turismo cultural e impulsa la visibilidad urbana. Celebrando su 20º aniversario en 2025, Nansha, con su lema "una ciudad joven al servicio de los jóvenes", está consolidando su identidad como modelo de desarrollo de alta calidad. Al acoger con rapidez eventos a gran escala y atraer a viajeros interurbanos que siguen los conciertos, este distrito costero avanza con paso firme hacia su objetivo de convertirse en el nuevo centro neurálgico del espectáculo en la GBA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836296/image.jpg