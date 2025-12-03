Štvrť Nansha v Guangzhou sa stáva kultúrnym centrom regiónu GBA
News provided bySouth
Dec 03, 2025, 17:20 ET
GUANGZHOU, Čína, 3. december 2025 /PRNewswire/ -- Správa zo South:
Nadchádzajúce turné k 25. výročiu festivalu Mayday v Kantone, ktoré je naplánované na 5. až 15. decembra v Kultúrnom a športovom centre regiónu GBA oblasti Veľkého zálivu (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area), podčiarkuje rýchly vzostup štvrti Nansha ako poprednej destinácie pre významné kultúrne podujatia. Ide už o siedme veľké hudobné podujatie v tomto roku v okrese, ktoré upevňuje jeho ambíciu stať sa „mestom vystúpení" regiónu GBA.
Impulzom pre tento vývoj bol hudobný festival Guangzhou Strawberry v decembri 2024. Odvtedy Nansha hostila nabitý kalendár vrátane hudobného a umeleckého festivalu „Head In The Clouds", koncertu The Chainsmokers, holografického koncertu AniSonic, koncertu zlatých hitov v hongkonskom štýle pre slávnosť Qixi a hudobných festivalov Guangzhou Taihai a Super Strawberry. V programe sa predstavili medzinárodné hviezdy ako Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao a Wen Zhaolun, ale aj virtuálny spevák Luo Tianyi.
Okrem Mayday sa v decembri uskutoční aj hudobný festival SoNTILLa Sandilla a v roku 2025 sa v Guangzhou uskutoční aj festival elektronickej hudby Storm. Posledný spomínaný, ktorý sa do Nansha vracia už po druhý rok, zaujal divákov silvestrovským ohňostrojom.
Kultúrna vitalita presahuje rámec hudby. Inauguračný veľtrh lampiónov GBA tento rok prilákal 710 000 návštevníkov, čo zdôraznilo širšiu kultúrnu príťažlivosť oblasti Nansha.
Základným kameňom tohto rozvoja je novootvorené Kultúrne a športové centrum GBA. Po debute s tromi športovými podujatiami v auguste sa teraz pripravuje na svoju prvú väčšiu koncertnú akciu – šesť koncertov Mayday. Toto špičkové zariadenie so štadiónom s kapacitou 60 000 miest, arénou s kapacitou 20 000 miest a vodným centrom s kapacitou 4000 miest sa má stať spoločným priestorom pre súťaže na vysokej úrovni a verejný kultúrny život v regióne.
Nansha ako národná strategická oblasť sa zameriava na otvorenosť na vyššej úrovni. Vďaka profesionálnym priestorom, ako je centrum, a odborným znalostiam prevádzkovateľov, ako je China Resources Culture and Sports, štvrť podporuje viac medzinárodných a domácich podujatí a zapája sa do dynamických rozvojových príležitostí mesta.
Za každým veľkým koncertom sa skrýva silné emocionálne puto, ktoré rozprúdi celý spotrebiteľský reťazec kultúrneho turizmu a zvyšuje viditeľnosť miest. Nansha, ktorá v roku 2025 oslávila svoje 20. výročie a s mottom „mladé mesto pre mladých ľudí", zrýchľuje svoju identitu ako vysoko kvalitný rozvojový model. Vďaka častému konaniu veľkých podujatí a prilákaniu medzimestských "koncertných cestovateľov" si táto pobrežná štvrť sebavedomo kráča k svojmu cieľu stať sa novou kultúrnou destináciou regiónu GBA.
Share this article