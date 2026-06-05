O CERAVE CELEBRA MAIS DE 100 CRIADORES DE CONTEÚDO PREMIADOS DE 22 PAÍSES PELOS PRIMEIROS CERAWARDS GLOBAIS

Originalmente lançado na Espanha em 2023, o CeraVe CerAwards é a competição anual de criação de conteúdo da CeraVe, reconhecendo o excelente conteúdo de cuidados com a pele de criadores, dermatologistas e profissionais de saúde. Desde o seu lançamento, o programa se expandiu globalmente, com 22 países tendo sediado competições locais – somente este ano - recebendo mais de 5.000 inscrições. A partir dessas inscrições, 111 vencedores surgiram para competir no primeiro Global CerAwards — a grande final — onde os criadores comparecem perante um júri internacional para serem coroados como os melhores em conteúdo de cuidados com a pele.

Hoje, a CeraVe atinge mais de 15 milhões de seguidores em todo o mundo e bilhões de visualizações de vídeo em todas as plataformas, impulsionada por criadores, medfluencers e entusiastas de cuidados com a pele que ajudaram a tornar a CeraVe uma das marcas de cuidados com a pele mais comentadas nas mídias sociais. Juntos, os participantes da CerAwards Global inaugural representaram um alcance combinado de mais de 44 milhões de seguidores — ressaltando a influência da comunidade de criadores que continua a levar a experiência dermatológica da CeraVe para audiências em todo o mundo.

CeraVe Studios: A Hollywood Experience Built for Creators

No coração do Global CerAwards estava o CeraVe Studios, uma experiência imersiva de criação de conteúdo hospedada em um estúdio de Hollywood. Com cenários personalizados, atores profissionais e dublês, os criadores foram desafiados a expandir os limites da narrativa de cuidados com a pele e, ao mesmo tempo, dar vida aos produtos de limpeza CeraVe e às mais recentes inovações em cuidados com o sol por meio de quatro experiências exclusivas:

Raywatch: Inspirados pela icônica corrida em câmera lenta na praia de Malibu, os criadores correram por um ambiente de praia simulado e soprado pelo vento para demonstrar como o CeraVe é resistente à areia.

Inspirados pela icônica corrida em câmera lenta na praia de Malibu, os criadores correram por um ambiente de praia simulado e soprado pelo vento para demonstrar como o CeraVe é resistente à areia. Jogos de FPS: os jogadores tiveram 3 segundos para correr, se esconder e se proteger do sol usando produtos de proteção solar CeraVe gigantes. Se eles perdessem a janela de proteção, os criadores eram pulverizados com água — mas o protetor solar CeraVe permanecia, pois é resistente à água.

jogadores tiveram 3 segundos para correr, se esconder e se proteger do sol usando produtos de proteção solar CeraVe gigantes. Se eles perdessem a janela de proteção, os criadores eram pulverizados com água — mas o protetor solar CeraVe permanecia, pois é resistente à água. Stunt N' Sweat: Criadores entraram em uma perseguição de alta energia no telhado, navegando por obstáculos sob o sol para empurrar os limites físicos. O protetor solar hidratante invisível CeraVe provou seu desempenho resistente ao suor em movimento.

Criadores entraram em uma perseguição de alta energia no telhado, navegando por obstáculos sob o sol para empurrar os limites físicos. O protetor solar hidratante invisível CeraVe provou seu desempenho resistente ao suor em movimento. Limpador de Missão: Os participantes passaram rapidamente por um conjunto de laser para recuperar o Limpador de Espuma CeraVe. Os lasers representavam uma barreira de pele comprometida, um lembrete de que se sua pele range, sua barreira é fraca!

Com base na abordagem de medutainment exclusiva da CeraVe, as experiências transformaram a eficácia do produto em uma narrativa liderada pelos criadores — dando vida à ciência por trás das fórmulas da CeraVe, incluindo as três ceramidas essenciais da marca, idênticas às encontradas na pele.

Celebrando o Best of the Best

O Global CerAwards culminou no icônico Wiltern Theatre de Los Angeles, onde os criadores se reuniram para uma noite celebrando o talento, a criatividade e a originalidade que continuam a moldar a cultura de cuidados com a pele online. Apresentada pela atriz e comediante Meg Stalter, a cerimônia contou com um painel de jurados global, incluindo a atriz Bailee Madison, dermatologista e criador certificado pelo conselho, Dr. Andrew Park, e Gene Colón - vice-presidente sênior global de assuntos médicos e comunicações da CeraVe.

A cerimônia coroou os vencedores inaugurais do Global CerAwards, introduzindo-os ao Ceramide Squad - o coletivo global de criadores da CeraVe - celebrando a criatividade excepcional de toda a comunidade, ao mesmo tempo em que reconhece o conteúdo de destaque criado durante a viagem.

Construído sobre a ciência. Amplificado pelos criadores.

Desenvolvido com dermatologistas desde a sua fundação em 2005, o CeraVe combinou cuidados com a pele apoiados pela ciência com a educação desde o primeiro dia. Construída sobre uma base de três ceramidas essenciais idênticas às encontradas naturalmente na pele e profunda experiência na função de barreira da pele, a marca ajudou a estabelecer o modelo de como dermatologistas, profissionais de saúde e criadores se envolvem nas mídias sociais — ajudando a moldar como milhões de consumidores descobrem, aprendem e se envolvem com cuidados com a pele todos os dias.

Vincent Chauvière, Presidente Global da Marca, CeraVe

"A CeraVe sempre acreditou em atender os consumidores onde a cultura acontece, e fomos uma das primeiras marcas a aproveitar o poder das plataformas sociais para tornar a educação dermatológica mais envolvente e acessível", disse Vincent Chauvière, Presidente Global da Marca da CeraVe. "Com o primeiro Global CerAwards, estamos levando esse compromisso ainda mais longe, reunindo 111 criadores de 22 países para uma experiência única em Hollywood, projetada para expandir os limites da narrativa, estimular a criatividade e redefinir o que é possível quando criadores, ciência e entretenimento se unem."

Dr. Andrew Park, dermatologista e criador certificado pelo conselho

"A CeraVe sempre entendeu o poder das mídias sociais para tornar a educação em saúde da pele mais acessível e foi pioneira em trazer dermatologistas para essas conversas. Como dermatologista e criador, sei como é raro ter a oportunidade de colaborar com esse nível de talento de todo o mundo e criar conteúdo nessa escala. Experiências como essa não inspiram apenas a criatividade — elas ajudam a elevar o nível do que a educação em cuidados com a pele pode parecer nas mídias sociais."

Sobre a CeraVe

Fundada em 2005 com a missão de fornecer cuidados dermatológicos terapêuticos para todos, a CeraVe cria produtos desenvolvidos com dermatologistas para restaurar e manter a barreira natural da pele. Todas as fórmulas CeraVe são enriquecidas com três ceramidas AP, NP e EOP idênticas à pele (também chamadas 1, 3 e 6-II), com produtos selecionados com tecnologia MVE para hidratação controlada e duradoura. A CeraVe é a marca número1 de cuidados com a pele recomendada por dermatologistas nos EUA2 e agora está disponível em mais de 60 países em todo o mundo. Encontre a CeraVe no Facebook (@ ceraveusa), Instagram (@ cerave), TikTok (@ cerave), X (@ cerave) ou visite www.cerave.com.

1 Pesquisa realizada entre o mercado de dermocosméticos realizada pela APLUSA e outros parceiros entre janeiro de 2025 e maio de 2025, envolvendo dermatologistas de 29 países. 2 IQVIA, Pesquisa ProVoice, dados contínuos de 12 meses até dezembro de 2025

FONTE CeraVe