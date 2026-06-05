CeraVe premia a más de 100 creadores de contenido galardonados de 22 países en los CerAwards

Lanzado originalmente en España en 2023, el CerAwards es el concurso anual de creación de contenido de CeraVe que reconoce el contenido excepcional sobre cuidado de la piel creado por dermatólogos y profesionales de la salud. Desde su lanzamiento, el programa se ha expandido globalmente, con 22 países que han organizado concursos locales —solo este año— recibiendo más de 5.000 propuestas. De entre estas propuestas, 111 ganadores compitieron en la primera edición de los Global CerAwards —la gran final— donde los creadores se presentan ante un jurado internacional para ser coronados como los mejores en contenido sobre cuidado de la piel.

Hoy, CeraVe llega a más de 15 millones de seguidores en todo el mundo y miles de millones de visualizaciones de vídeo en diversas plataformas, gracias al impulso de creadores, influencers de la medicina y entusiastas del cuidado de la piel que han contribuido a convertir a CeraVe en una de las marcas de cuidado de la piel más comentadas en redes sociales. En conjunto, los asistentes a la primera edición de los Global CerAwards representaron un alcance combinado de más de 44 millones de seguidores, lo que subraya la influencia de la comunidad de creadores que continúa llevando la experiencia dermatológica de CeraVe a audiencias de todo el mundo.

CeraVe Studios: Una experiencia de Hollywood diseñada para creadores

En el corazón de los Global CerAwards se encontraba CeraVe Studios, una experiencia inmersiva de creación de contenido que tuvo lugar en un estudio de Hollywood. Con decorados diseñados a medida, actores profesionales y especialistas en acrobacias, los creadores fueron desafiados a superar los límites de la narrativa del cuidado de la piel, dando vida a los limpiadores y las últimas innovaciones en protección solar de CeraVe a través de cuatro experiencias exclusivas:

Raywatch: Inspirados por la icónica carrera a cámara lenta en la playa de Malibú, los creadores corrieron a través de un entorno de playa simulado y azotado por el viento para demostrar cómo los protectores solares CeraVe son resistentes a la arena.

The SPF Games: Los jugadores tenían 3 segundos para correr, esconderse y protegerse del sol con protectores solares gigantes de CeraVe. Si no lograban protegerse a tiempo, los creadores eran rociados con agua; sin embargo, el protector solar CeraVe permanecía intacto, ya que es resistente al agua.

Stunt N' Sweat: Los creadores se lanzaron a una trepidante persecución en la azotea, sorteando obstáculos bajo el sol para poner a prueba sus límites físicos. El protector solar hidratante invisible CeraVe demostró su eficacia contra el sudor en plena acción.

Mission Cleanser: Los asistentes se movían rápidamente a través de un escenario con láseres para obtener el limpiador facial espumoso CeraVe. Los láseres representaban una barrera cutánea dañada, un recordatorio de que si tu piel cruje, ¡tu barrera está debilitada!

Basándose en el enfoque de entretenimiento médico característico de CeraVe, estas experiencias transformaron la eficacia del producto en narraciones protagonizadas por creadores, dando vida a la ciencia detrás de las fórmulas de CeraVe, incluyendo las tres ceramidas esenciales de la marca, idénticas a las que se encuentran en la piel.

Celebrando lo mejor de lo mejor

Los Global CerAwards culminaron en el emblemático Teatro Wiltern de Los Ángeles, donde creadores se reunieron para una velada que celebró el talento, la creatividad y la originalidad que siguen dando forma a la cultura del cuidado de la piel en línea. Presentada por la actriz y comediante Meg Stalter, la ceremonia contó con un jurado internacional compuesto por la actriz Bailee Madison, el Dr. Andrew Park, dermatólogo certificado y creador, y Gene Colón, vicepresidente sénior global de Asuntos Médicos y Comunicaciones de CeraVe.

La ceremonia coronó a los primeros ganadores de los Global CerAwards, incorporándolos al Ceramide Squad, el colectivo global de creadores de CeraVe, que celebra la creatividad excepcional de toda la comunidad y reconoce el contenido destacado creado durante el viaje.

Construido con la ciencia. Potenciado por los creadores

Desarrollada con dermatólogos desde su fundación en 2005, CeraVe combinó el cuidado de la piel con respaldo científico y la educación desde el primer día. Basada en tres ceramidas esenciales idénticas a las que se encuentran naturalmente en la piel y en una profunda experiencia en la función de la barrera cutánea, la marca ayudó a establecer el modelo de cómo dermatólogos, profesionales de la salud y creadores interactúan en las redes sociales, contribuyendo a moldear la forma en que millones de consumidores descubren, aprenden e interactúan con el cuidado de la piel a diario.

Vincent Chauvière, presidente global de marca, CeraVe

"En CeraVe siempre hemos creído en conectar con los consumidores donde se desarrolla la cultura, y fuimos de las primeras marcas en aprovechar el poder de las plataformas sociales para hacer que la educación dermatológica fuera más atractiva y accesible", afirmó Vincent Chauvière, presidente Global de Marca de CeraVe. "Con la primera edición de los Global CerAwards, llevamos ese compromiso aún más lejos al reunir a 111 creadores de 22 países para una experiencia única al estilo de Hollywood, diseñada para ampliar los límites de la narrativa, estimular la creatividad y redefinir lo que es posible cuando creadores, ciencia y entretenimiento se unen".

Dr. Andrew Park, dermatólogo certificado y creador

"CeraVe siempre ha comprendido el poder de las redes sociales para hacer más accesible la educación sobre el cuidado de la piel, y ha sido pionera en incorporar a dermatólogos a estas conversaciones. Como dermatólogo y creador, sé lo excepcional que es tener la oportunidad de colaborar con este nivel de talento de todo el mundo y crear contenido a esta escala. Experiencias como esta no solo inspiran la creatividad, sino que también ayudan a elevar el nivel de lo que puede ser la educación sobre el cuidado de la piel en las redes sociales".

Acerca de CeraVe

Fundada en 2005 con la misión de proporcionar cuidado terapéutico para la piel para todos, CeraVe crea productos desarrollados con dermatólogos para restaurar y mantener la barrera natural de la piel. Todas las fórmulas de CeraVe están enriquecidas con tres ceramidas idénticas a las de la piel: AP, NP y EOP (también llamadas 1, 3 y 6-II), y algunos productos incorporan la tecnología MVE para una hidratación controlada y duradera. CeraVe es la marca de cuidado de la piel número 1 recomendada por dermatólogos en EE.UU.² y ahora está disponible en más de 60 países en todo el mundo. Encuentre CeraVe en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) o visite www.cerave.com.