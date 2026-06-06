شركة CERAVE تحتفي بأكثر من 100 من صنّاع المحتوى الحائزين على جوائز من 22 دولة ضمن أول نسخة عالمية من CERAWARDS

وكانت جوائز "CerAwards" قد أُطلقت لأول مرة في إسبانيا عام 2023، وهي مسابقة سنوية لصناعة المحتوى تنظمها CeraVe لتكريم أفضل محتوى متعلق بالعناية بالبشرة يقدمه صناع المحتوى وأطباء الجلدية والمتخصصون في الرعاية الصحية. ومنذ إطلاقها، توسع البرنامج عالميًا، حيث استضافت 22 دولة مسابقات محلية — خلال هذا العام وحده — وتم تلقي أكثر من 5,000 مشاركة. ومن بين هذه المشاركات، تأهل 111 فائزًا للمنافسة في النسخة العالمية الافتتاحية من CerAwards"" — والتي تمثل المرحلة النهائية الكبرى — حيث يعرض صناع المحتوى أعمالهم أمام لجنة تحكيم دولية للفوز بلقب أفضل محتوى في مجال العناية بالبشرة.

واليوم، تصل CeraVe إلى أكثر من 15 مليون متابع حول العالم، وتحصد مليارات المشاهدات للفيديوهات عبر مختلف المنصات، بفضل صناع المحتوى والمؤثرين الطبيين وعشاق العناية بالبشرة الذين ساهموا في جعل CeraVe واحدة من أكثر علامات العناية بالبشرة تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي. ومعًا، يمثل المشاركون في النسخة العالمية الأولى من "CerAwards" قاعدة جماهيرية يتجاوز مجموعها 44 مليون متابع — ما يعكس قوة وتأثير مجتمع صناع المحتوى الذي يواصل إيصال خبرات CeraVe المستندة إلى توصيات أطباء الجلدية إلى الجماهير حول العالم.

استوديوهات CeraVe: تجربة هوليوودية صُممت خصيصًا لصناع المحتوى

شكّلت "استوديوهات CeraVe" محور النسخة العالمية من "CerAwards"، وهي تجربة غامرة لصناعة المحتوى أُقيمت داخل أحد استوديوهات هوليوود. ومن خلال مواقع تصوير مخصصة، وممثلين محترفين، وفناني مشاهد خطرة، واجه صناع المحتوى تحديات تدفع حدود الإبداع في سرد قصص العناية بالبشرة، مع إبراز منتجات تنظيف البشرة وابتكارات CeraVe الجديدة للعناية والحماية من الشمس عبر أربع تجارب رئيسية:

Raywatch : مستوحاة من مشهد الجري الشهير بالحركة البطيئة على شاطئ ماليبو، حيث خاض المشاركون سباقًا داخل بيئة محاكاة شاطئية مليئة بالرياح لإظهار مقاومة منتجات الحماية الشمسية من CeraVe للرمال.

The SPF Games : حصل المشاركون على 3 ثوانٍ فقط للركض والاختباء وحماية أنفسهم من أشعة الشمس باستخدام عبوات عملاقة من منتجات CeraVe الواقية من الشمس. وفي حال فشلهم في الاحتماء ضمن الوقت المحدد، يتم رشهم بالماء — بينما يبقى واقي الشمس من CeraVe ثابتًا بفضل مقاومته للماء.

Stunt N' Sweat : دخل صناع المحتوى في مطاردة حماسية فوق أسطح المباني، متجاوزين العقبات تحت أشعة الشمس لاختبار حدودهم البدنية. وخلال التجربة، أثبت واقي الشمس المرطب الشفاف من CeraVe قدرته على مقاومة التعرق أثناء الحركة والنشاط.

Mission Cleanser : تحرك المشاركون بسرعة عبر موقع تصوير مليء بأشعة الليزر لاستعادة غسول CeraVe الرغوي. ومثّلت أشعة الليزر حاجزًا جلديًا متضررًا، في تذكير بأن البشرة التي تُصدر صوت الصرير بعد التنظيف تعني أن حاجزها الواقي ضعيف !

وانطلاقًا من نهج التثقيف الترفيهي المميز لـ CeraVe، حوّلت هذه التجارب فعالية المنتجات إلى قصص إبداعية يقودها صناع المحتوى — مع إبراز العلم الكامن وراء تركيبات CeraVe، بما في ذلك السيراميدات الثلاثة الأساسية المطابقة لتلك الموجودة طبيعيًا في البشرة.

الاحتفاء بالأفضل بين الجميع

واختُتمت فعاليات النسخة العالمية من "CerAwards" في مسرح ويلترن الشهير بمدينة لوس أنجلوس، حيث اجتمع صناع المحتوى في أمسية احتفت بالموهبة والإبداع والأصالة التي تواصل تشكيل ثقافة العناية بالبشرة عبر الإنترنت. وقدمت الحفل الممثلة والكوميدية Meg Stalter، فيما ضمت لجنة التحكيم العالمية كلًا من الممثلة Bailee Madison، وطبيب الجلدية المعتمد وصانع المحتوى الدكتور Andrew Park، وGene Colón، النائب الأول للرئيس العالمي للشؤون الطبية والاتصالات في CeraVe.

وشهد الحفل تتويج الفائزين الأوائل في النسخة العالمية من CerAwards""، مع ضمّهم إلى Ceramide Squad""، وهو مجتمع CeraVe العالمي لصناع المحتوى، تكريمًا للإبداع المتميز داخل المجتمع، إلى جانب تقدير المحتوى البارز الذي تم إنتاجه خلال الرحلة.

مرتكزة على العلم. ومعززة بإبداع صناع المحتوى.

منذ تأسيسها عام 2005 بالتعاون مع أطباء الجلدية، جمعت CeraVe بين العناية بالبشرة المدعومة علميًا والتثقيف منذ اليوم الأول. واعتمدت العلامة التجارية على أساس علمي قائم على ثلاثة سيراميدات أساسية مطابقة لتلك الموجودة طبيعيًا في البشرة، إلى جانب خبرة عميقة في وظيفة الحاجز الجلدي، ما ساعدها على ترسيخ نموذج لكيفية تفاعل أطباء الجلدية والمتخصصين في الرعاية الصحية وصناع المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي — الأمر الذي أسهم في تشكيل الطريقة التي يكتشف بها ملايين المستهلكين منتجات العناية بالبشرة ويتعلمون عنها ويتفاعلون معها يوميًا.

Vincent Chauvière، الرئيس العالمي لعلامة CeraVe التجارية

قال Vincent Chauvière، الرئيس العالمي لعلامة CeraVe التجارية: "لطالما آمنت CeraVe بأهمية الوصول إلى المستهلكين في الأماكن التي تتشكل فيها الثقافة، وكنا من أوائل العلامات التجارية التي استفادت من قوة منصات التواصل الاجتماعي لجعل التثقيف الجلدي أكثر تفاعلاً وسهولة في الوصول". "ومن خلال النسخة العالمية الافتتاحية من CerAwards، نرتقي بهذا الالتزام إلى مستوى جديد عبر جمع 111 من صناع المحتوى من 22 دولة في تجربة هوليوودية فريدة من نوعها، صُممت لدفع حدود السرد الإبداعي، وتحفيز الابتكار، وإعادة تعريف الإمكانات الممكنة عندما يجتمع صناع المحتوى والعلم والترفيه معًا".

الدكتور Andrew Park، طبيب جلدية معتمد وصانع محتوى

"لطالما أدركت CeraVe قوة وسائل التواصل الاجتماعي في جعل التثقيف حول صحة البشرة أكثر سهولة في الوصول، وكانت من العلامات الرائدة في إشراك أطباء الجلدية في هذه الحوارات. وبصفتي طبيب جلدية وصانع محتوى في الوقت نفسه، أعلم مدى ندرة فرصة التعاون مع هذا المستوى من المواهب من مختلف أنحاء العالم، وإنتاج محتوى بهذا الحجم. فهذه التجارب لا تلهم الإبداع فحسب — بل تسهم أيضًا في رفع معايير ما يمكن أن يبدو عليه التثقيف المتعلق بالعناية بالبشرة على وسائل التواصل الاجتماعي".

نبذة عن CeraVe

تأسست شركة CeraVe في عام 2005 بمهمة تتمثل في توفير عناية علاجية بالجلد للجميع، حيث تُطوّر CeraVe منتجاتها بالتعاون مع أطباء الجلدية للمساعدة في ترميم الحاجز الطبيعي للجلد والحفاظ عليه. جميع تركيبات CeraVe مُعززة بثلاثة سيراميدات مطابقة لتلك الموجودة طبيعيًا في البشرة، وهي AP وNP وEOP (وتُعرف أيضًا باسم 1 و3 و6-II)، فيما تحتوي بعض المنتجات المختارة على تقنية المستحلب متعدد الحويصلات (MVE) التي توفر ترطيبًا متحكمًا به وطويل الأمد. شركة CeraVe هي العلامة التجارية رقم 1 للعناية بالجلد التي يوصي بها أطباء الجلدية في الولايات المتحدة2، وهي الآن متوفرة في أكثر من 60 دولة حول العالم. يمكن العثور على CeraVe على فيسبوك (@ceraveusa) وإنستغرام (@cerave) وتيك توك (@cerave) وإكس (@cerave) أو زيارة موقعها الإلكتروني: www.cerave.com.