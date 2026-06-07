CERAVE 舉辦首屆全球 CERAWARDS 大賽，表揚來自 22 個國家、超過 100 位得獎內容創作者

CeraVe 如今在全球擁有超過 1,500 萬名追蹤者，影片觀看次數高達數十億，背後全靠創作者、醫學網紅及護膚愛好者合力推動，令 CeraVe 成為社交媒體上廣受熱議的護膚品牌。 出席首屆全球 CerAwards 大賽的創作者，合共觸及超過 4,400 萬名追蹤者，足見創作者社群充滿影響力，其不斷將 CeraVe 的皮膚科專業知識傳遞給世界各地受眾。

CeraVe Studios：為創作者度身設計的荷里活體驗

全球 CerAwards 大獎的重頭戲正是 CeraVe Studios，也就是在荷里活片場舉行的沉浸式內容創作體驗。 活動搭建特製場景，邀請專業演員及特技人員助陣，創作者須勇於挑戰，突破護膚敘事邊界，並透過四款特色體驗，把 CeraVe 潔膚產品及最新防曬創新科技演繹得淋漓盡致：

抗沙追擊 (Raywatch)： 靈感源自經典慢鏡馬里布沙灘奔跑場面，創作者在狂風吹拂的模擬沙灘上競逐，演繹 CeraVe 防曬產品的抗沙魅力。

靈感源自經典慢鏡馬里布沙灘奔跑場面，創作者在狂風吹拂的模擬沙灘上競逐，演繹 CeraVe 防曬產品的抗沙魅力。 防曬遊戲 (SPF Games)： 玩家須在 3 秒內跑動、躲避，並用巨型 CeraVe 防曬產品抵擋陽光。 一旦錯過防護時機，創作者便會被水噴灑，但 CeraVe 防曬產品有效抗水，依然牢牢守護肌膚。

玩家須在 3 秒內跑動、躲避，並用巨型 CeraVe 防曬產品抵擋陽光。 一旦錯過防護時機，創作者便會被水噴灑，但 CeraVe 防曬產品有效抗水，依然牢牢守護肌膚。 防汗特技挑戰 (Stunt N' Sweat)： 創作者參與熱力四射的屋頂追逐，於陽光下跨越重重障礙，突破體能巔峰。 CeraVe 隱形保濕防曬霜 (CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen) 於活力動態中彰顯其防汗實力。

創作者參與熱力四射的屋頂追逐，於陽光下跨越重重障礙，突破體能巔峰。 CeraVe 隱形保濕防曬霜 (CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen) 於活力動態中彰顯其防汗實力。 潔面任務 (Mission Cleanser)：參加者靈巧穿越交織激光的場地，取回 CeraVe 清爽泡沫潔面露 (CeraVe Foaming Cleanser)。 激光代表受損的皮膚屏障，溫馨提示：如果皮膚發出吱吱聲，就代表屏障脆弱！

這些體驗秉承 CeraVe 獨有的醫學娛樂 (medutainment) 理念，將產品功效變成由創作者主導的故事，活現 CeraVe 配方中的科學原理，包括品牌三種與人體皮膚完全相同的重要神經酰胺。

表揚精英中的精英

全球 CerAwards 大賽在洛杉磯著名地標威爾頓劇院 (Wiltern Theatre) 圓滿落幕，創作者同聚一晚，共同頌揚持續引領網上護膚文化的才華、創意及原創精神。 頒獎典禮由演員兼喜劇演員 Meg Stalter 主持，國際評審團陣容包括演員 Bailee Madison、美國皮膚科委員會認證皮膚科醫生兼創作者 Andrew Park 博士，以及 CeraVe 全球醫療事務與傳訊高級副總裁 Gene Colón。

典禮為首屆全球 CerAwards 大賽得主加冕，迎接其加入 CeraVe 全球創作者聯盟 Ceramide Squad，頌揚社群中的超凡創意，並讚譽旅程中誕生的精彩作品。

科學為根基， 創作者傳頌。

CeraVe 自 2005 年成立以來，一直與皮膚科醫生合作研發，從一開始便結合科學護膚與教育。 品牌以三種與肌膚天然神經酰胺相同的必需神經酰胺為基石，並憑著對皮膚屏障功能的精深造詣，為皮膚科醫生、醫護專業人員及創作者在社交媒體上的互動描繪藍圖，每日引領數百萬消費者發掘、學習並投入護膚世界。

CeraVe 全球品牌總裁 Vincent Chauvière

CeraVe 全球品牌總裁 Vincent Chauvière 表示：「CeraVe 一直深信應在文化孕育之處與消費者連繫，我們亦是最早一批品牌，運用社交平台力量，使皮膚科教育更引人入勝、更平易近人。 透過首屆全球 CerAwards 大賽，我們將這份承諾昇華，結合來自 22 個國家的 111 位創作者，共赴一場絕無僅有的荷里活體驗，旨在突破敘事邊界，激發創意靈感，並重新定義當創作者、科學與娛樂交匯之際，所能成就的無限境界。」

美國皮膚科委員會認證皮膚科醫生兼創作者 Andrew Park 博士

「CeraVe 一直深知社交媒體能讓皮膚健康教育更加普及，其亦率先把皮膚科醫生帶進這些對話之中。 身為皮膚科醫生兼創作者，我深知能與來自世界各地的頂尖人才合作，並且創作如此大規模的內容，機會實在難能可貴。 如此體驗，不僅啟迪創意，更為社交媒體上的護膚教育樹立更高標準。」

關於 CeraVe

CeraVe 於 2005 年成立，致力為所有人提供具療效的護膚方案。品牌與皮膚科醫生共同研發產品，協助修復及維持肌膚的天然屏障。 所有 CeraVe 配方均蘊含三種與肌膚相同的神經酰胺 AP、NP 及 EOP（又稱 1、3 及 6-II），部分產品更採用 MVE 技術，提供可控且持久的補濕效果。 CeraVe 是美國皮膚科醫生極力推薦的首席護膚品牌2，目前於全球逾 60 個國家均有發售。 歡迎前往 Facebook (@ceraveusa)、Instagram (@cerave)、TikTok (@cerave)、X (@cerave) 關注 CeraVe，或瀏覽 www.cerave.com。

1 這是由 APLUSA 及其他合作夥伴於 2025 年 1 月至 2025 年 5 月期間，在皮膚藥妝市場進行的調查，涵蓋 29 個國家的皮膚科醫生。 2 根據 IQVIA ProVoice 調查，截至 2025 年 12 月為止的 12 個月滾動數據

SOURCE CeraVe