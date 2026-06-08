CeraVe świętuje sukces ponad 100 nagrodzonych twórców treści z 22 krajów - 1. globalna edycja CerAwards

Ten doroczny konkurs, którego pierwsza edycja odbyła się w 2023 roku w Hiszpanii wyróżnia najlepsze materiały dotyczące pielęgnacji skóry przygotowywane przez twórców internetowych, dermatologów oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Od momentu uruchomienia program rozszerzył zasięg na cały świat. Tylko w tym roku lokalne edycje konkursu odbyły się w 22 krajach, a organizatorzy otrzymali ponad 5000 zgłoszeń. Spośród nich wyłoniono 111 zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do inauguracyjnej globalnej edycji CerAwards - wielkiego finału, podczas którego twórcy prezentowali swoje prace przed międzynarodowym jury, rywalizując o tytuł autora najlepszych treści dotyczących pielęgnacji skóry.

Obecnie CeraVe dociera do ponad 15 milionów obserwujących na całym świecie i generuje miliardy wyświetleń materiałów wideo na różnych platformach społecznościowych. Sukces ten jest efektem działalności twórców internetowych, influencerów medycznych oraz entuzjastów pielęgnacji skóry, którzy pomogli uczynić CeraVe jedną z najczęściej wspominanych marek kosmetycznych w mediach społecznościowych. Łączny zasięg uczestników pierwszej globalnej edycji CerAwards przekraczał 44 miliony obserwujących, co podkreśla siłę społeczności twórców, która nieustannie pomaga przekazywać wiedzę dermatologiczną CeraVe odbiorcom na całym świecie.

CeraVe Studios - hollywoodzkie doświadczenie stworzone dla twórców

Centralnym punktem Global CerAwards było CeraVe Studios - wciągające wydarzenie z zakresu tworzenia treści zorganizowane na terenie hollywoodzkiego studia filmowego. Na uczestników czekały specjalnie zaprojektowane scenografie, profesjonalni aktorzy oraz kaskaderzy. Okoliczności zachęcały do przekraczania granic kreatywnego storytellingu dotyczącego pielęgnacji skóry oraz prezentowania produktów myjących CeraVe i najnowszych innowacji marki w zakresie ochrony przeciwsłonecznej poprzez cztery wyjątkowe aktywacje.

Raywatch (Słoneczny patrol) : inspiracją dla tej aktywności była kultowa scena biegu po plaży w Malibu w zwolnionym tempie. Twórcy przemieszczali się przez symulowane, wietrzne środowisko plażowe, pokazując odporność produktów przeciwsłonecznych CeraVe na piasek.

: inspiracją dla tej aktywności była kultowa scena biegu po plaży w Malibu w zwolnionym tempie. Twórcy przemieszczali się przez symulowane, wietrzne środowisko plażowe, pokazując odporność produktów przeciwsłonecznych CeraVe na piasek. The SPF Games (Igrzyska SPF) : uczestnicy mieli trzy sekundy, aby schować się przed słońcem lub osłonić przy użyciu gigantycznych produktów przeciwsłonecznych CeraVe. Jeśli nie zdążyli, byli spryskiwani wodą - jednak krem z filtrem pozostawał na skórze dzięki swojej wodoodporności.

: uczestnicy mieli trzy sekundy, aby schować się przed słońcem lub osłonić przy użyciu gigantycznych produktów przeciwsłonecznych CeraVe. Jeśli nie zdążyli, byli spryskiwani wodą - jednak krem z filtrem pozostawał na skórze dzięki swojej wodoodporności. Stunt N' Sweat (W pocie czoła): twórcy uczestniczyli w dynamicznym pościgu po dachach budynków, pokonując przeszkody w pełnym słońcu i sprawdzając własne możliwości fizyczne. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen prezentował w praktyce swoją odporność na pot.

twórcy uczestniczyli w dynamicznym pościgu po dachach budynków, pokonując przeszkody w pełnym słońcu i sprawdzając własne możliwości fizyczne. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen prezentował w praktyce swoją odporność na pot. Mission Cleanser (Misja oczyszczenie): uczestnicy musieli sprawnie przejść przez scenografię pełną laserów, aby zdobyć CeraVe Foaming Cleanser. Lasery symbolizowały uszkodzoną barierę ochronną skóry, przypominając o haśle: „Jeśli skóra skrzypi po umyciu, jej bariera ochronna jest osłabiona".

Zgodnie z charakterystycznym dla marki podejściem „medutainment" (połączenie edukacji medycznej i rozrywki), wszystkie aktywacje zamieniały skuteczność produktów w angażujące historie opowiadane przez twórców. W ten sposób uczestnicy prezentowali naukowe podstawy formuł CeraVe, w tym trzy kluczowe ceramidy identyczne z tymi naturalnie występującymi w skórze.

Święto najlepszych twórców

Global CerAwards zwieńczyła uroczysta gala w kultowym teatrze Wiltern w Los Angeles, podczas której twórcy spotkali się, aby świętować talent, kreatywność i oryginalność, które nieustannie kształtują kulturę pielęgnacji skóry w internecie. Gospodynią wydarzenia była aktorka i komiczka Meg Stalter. W skład międzynarodowego jury weszli m.in. aktorka Bailee Madison, certyfikowany dermatolog i twórca internetowy dr Andrew Park oraz Gene Colón, starszy wiceprezes ds. medycznych i komunikacji na świecie w CeraVe.

Podczas ceremonii wyłoniono zwycięzców pierwszej globalnej edycji CerAwards, którzy dołączyli do Ceramide Squad - międzynarodowej społeczności twórców współpracujących z CeraVe. Wyróżniono najbardziej kreatywne osoby z całej społeczności oraz najlepsze treści stworzone podczas pobytu.

Oparte na nauce. Wzmocnione przez twórców

Od momentu powstania w 2005 roku CeraVe rozwija produkty we współpracy z dermatologami, łącząc naukowe podstawy pielęgnacji skóry z edukacją. Marka opiera swoje formuły na trzech kluczowych ceramidach identycznych z tymi, które naturalnie występują w skórze, oraz na dogłębnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania bariery skórnej. Dzięki temu CeraVe pomogła wyznaczyć standardy współpracy dermatologów, pracowników ochrony zdrowia i twórców internetowych w mediach społecznościowych, wpływając na sposób, w jaki miliony konsumentów odkrywają, poznają i wybierają produkty do pielęgnacji skóry.

Vincent Chauvière, Global Brand President, CeraVe

„CeraVe od zawsze wierzyło, że należy docierać do konsumentów tam, gdzie tworzy się kultura i trendy. Byliśmy jedną z pierwszych marek, które wykorzystały potencjał mediów społecznościowych, aby uczynić edukację dermatologiczną bardziej angażującą i dostępną - powiedział Vincent Chauvière, Global Brand President marki CeraVe. - Dzięki pierwszej globalnej edycji CerAwards idziemy o krok dalej, gromadząc 111 twórców z 22 krajów podczas wyjątkowego wydarzenia w Hollywood, stworzonego po to, by przesuwać granice opowiadania historii, pobudzać kreatywność i na nowo definiować możliwości powstające na styku tworzenia treści, nauki i rozrywki".

Dr Andrew Park, certyfikowany dermatolog i twórca internetowy

„CeraVe od zawsze dostrzega potencjał mediów społecznościowych w zwiększaniu dostępności edukacji dotyczącej zdrowia skóry i była pionierem w angażowaniu dermatologów w rozmowy na ten temat. Jako dermatolog i jednocześnie twórca wiem, jak rzadko zdarza się możliwość współpracy z tak utalentowanymi osobami z całego świata oraz tworzenia treści na taką skalę. Takie inicjatywy nie tylko inspirują kreatywność, ale również podnoszą standardy edukacji dotyczącej pielęgnacji skóry w mediach społecznościowych".

O marce CeraVe

Założona w 2005 roku marka CeraVe powstała z misją zapewnienia wszystkim dostępu do skutecznej pielęgnacji dermatologicznej. Firma opracowuje produkty we współpracy z dermatologami, aby wspierać odbudowę i utrzymanie naturalnej bariery ochronnej skóry. Wszystkie formuły CeraVe zawierają trzy ceramidy identyczne z tymi występującymi naturalnie w skórze - AP, NP i EOP (określane również jako ceramidy 1, 3 i 6-II). Wybrane produkty wykorzystują ponadto technologię MVE, zapewniającą kontrolowane i długotrwałe nawilżenie. CeraVe jest najczęściej rekomendowaną przez dermatologów marką produktów do pielęgnacji skóry w Stanach Zjednoczonych [2] i jest obecnie dostępna w ponad 60 krajach na całym świecie. Znajdź CeraVe na Facebooku (@ceraveusa), Instagramie (@cerave), TikToku (@cerave), X (@cerave) lub odwiedź www.cerave.com.