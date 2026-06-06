CERAVE ЧЕСТВУЕТ БОЛЕЕ 100 АВТОРОВ КОНТЕНТА ИЗ 22 СТРАН В РАМКАХ ПЕРВОЙ В ИСТОРИИ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ GLOBAL CERAWARDS

Впервые учрежденная в Испании в 2023 году, премия CerAwards — это ежегодный конкурс CeraVe (для авторов, дерматологов и специалистов в области здравоохранения) по созданию лучшего контента на тему ухода за кожей. С момента запуска программа приобрела глобальный масштаб: только в этом году местные конкурсы прошли в 22 странах, собрав более 5000 заявок. По итогам отбора 111 победителей получили возможность принять участие в первом международном финале Global CerAwards, где перед международным жюри они боролись за звание лучших авторов контента в сфере ухода за кожей.

Сегодня аудитория CeraVe насчитывает более 15 миллионов подписчиков по всему миру и миллиарды просмотров видеоконтента на различных платформах благодаря авторам контента, медицинским инфлюенсерам и энтузиастам в области ухода за кожей, которые помогли сделать CeraVe одним из самых обсуждаемых брендов средств по уходу за кожей в социальных сетях. Совокупный охват участников первой церемонии Global CerAwards превышает 44 миллиона подписчиков, что наглядно демонстрирует влияние сообщества создателей контента, продолжающего знакомить аудиторию во всем мире с дерматологическими разработками CeraVe.

CeraVe Studios: голливудский опыт для создателей контента

Центральным элементом В Global CerAwards стала площадка CeraVe Studios — уникальное иммерсивное пространство для создания контента на территории одной из голливудских киностудий. С помощью специально сооруженных декораций, профессиональных актеров и каскадеров авторам было предложено расширить границы нарратива об уходе за кожей, включив в него средства для очистки кожи CeraVe и новейшие разработки в области солнцезащиты с помощью четырех фирменных сюжетов:

Raywatch: вдохновленный культовыми сценами замедленного бега по пляжу Малибу, этот сюжет предлагал участникам пробежать по имитированному пляжу в ветреный день, чтобы продемонстрировать устойчивость солнцезащитных средств CeraVe к воздействию песка.

The SPF Games: у игроков было всего 3 секунды, чтобы добежать до укрытия и спрятаться от солнца с помощью гигантских макетов солнцезащитных средств CeraVe. Если участники не успевали воспользоваться защитой вовремя, их обливали водой, но солнцезащитный крем CeraVe оставался на коже благодаря своей водостойкой формуле.

Stunt N' Sweat: участники оказывались в центре динамичной погони по крышам, преодолевая препятствия под палящим солнцем и испытывая пределы своих физических возможностей. В ходе испытания солнцезащитное средство CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen продемонстрировало свою устойчивость к поту даже при интенсивных нагрузках.

Mission Cleanser: участникам предлагалось быстро пройти через площадку, пронизанную лазерными лучами, чтобы добраться до очищающего средства CeraVe Foaming Cleanser. Лазеры символизировали поврежденный кожный барьер и напоминали о важном принципе ухода за кожей: если после умывания кожа «скрипит», значит, ее защитный барьер ослаблен!

Опираясь на фирменный подход CeraVe medutainment, сочетающий медицинские знания и развлекательный контент, эти интерактивные сюжеты превратили демонстрацию эффективности продукции в увлекательные истории, созданные самими участниками, продемонстрировав научную основу формул CeraVe, включая три незаменимых церамида бренда, идентичных тем, которые естественным образом содержатся в коже.

Чествование лучших из лучших

Кульминацией Global CerAwards стала торжественная церемония в культовом театре «Уилтерн» (Wiltern) в Лос-Анджелесе, где создатели контента собрались на вечер, посвященный таланту, креативности и оригинальности — факторам, продолжающим формировать культуру ухода за кожей в цифровом пространстве. Ведущей церемонии выступила актриса и комик Мэг Сталтер (Meg Stalter), а в состав международного жюри вошли актриса Бейли Мэдисон (Bailee Madison), сертифицированный дерматолог и создатель контента д-р Эндрю Парк (Andrew Park), а также Джин Колон (Gene Colón), старший вице-президент CeraVe по медицинским вопросам и коммуникациям на глобальном уровне.

В ходе церемонии были объявлены первые победители Global CerAwards, которые вошли в состав Ceramide Squad — глобального сообщества создателей контента CeraVe. Наградами были отмечены выдающиеся творческие достижения участников сообщества, а также лучшие материалы, созданные в рамках проекта.

С опорой на науку, с поддержкой авторов контента

С момента основания в 2005 году в сотрудничестве с дерматологами CeraVe сочетает научно обоснованный уход за кожей с просветительской деятельностью. Опираясь на три незаменимых церамида, идентичных тем, которые естественным образом содержатся в коже, а также на глубокие знания о барьерных функциях кожи, бренд помог сформировать новую модель взаимодействия дерматологов, медицинских специалистов и авторов контента в социальных сетях, помогая миллионам потребителей во всем мире ежедневно получать и расширять знания об уходе за кожей и применять их в повседневной практике.

Винсент Шовьер (Vincent Chauvière), президент глобального бренда CeraVe

«CeraVe всегда стремится быть там, где формируется современная культура общения с потребителями, и мы были одним из первых брендов, сумевших использовать потенциал социальных платформ, чтобы сделать дерматологическое просвещение более увлекательным и доступным, — заявил Винсент Шовьер (Vincent Chauvière), президент глобального бренда CeraVe. — Первая церемония Global CerAwards выводит эту миссию на новый уровень, объединяя 111 авторов из 22 стран в рамках уникального голливудского проекта, призванного расширять границы нарратива, вдохновлять на творчество и переосмысливать возможности, возникающие на пересечении творчества, науки и индустрии развлечений».

Д-р Эндрю Парк (Andrew Park), сертифицированный дерматолог и автор контента

«Компания CeraVe всегда понимала силу социальных сетей как инструмента, способного сделать знания о здоровье кожи более доступными, и бренд стал одним из первых привлекать дерматологов к этому диалогу. Как дерматолог и одновременно автор контента я прекрасно понимаю, насколько редко выпадает возможность сотрудничать с таким количеством талантливых людей со всего мира и создавать контент подобного масштаба. Подобные проекты не только вдохновляют на творчество — они поднимают планку того, каким может быть образовательный контент по уходу за кожей в социальных сетях ».

О компании CeraVe

Основанная в 2005 году с миссией сделать терапевтический уход за кожей доступным каждому, компания CeraVe в сотрудничестве с дерматологами разрабатывает продукты для восстановления и поддержания естественного защитного барьера кожи. Все формулы CeraVe содержат три церамида, идентичные содержащимся в коже человека — AP, NP и EOP (также известные как 1, 3 и 6-II), а в некоторых продуктах применяется технология MVE, обеспечивающая контролируемое и продолжительное увлажнение кожи. CeraVe является брендом средств для ухода за кожей №1 по рекомендации дерматологов США2 и представлен более чем в 60 странах мира. Следите за новостями CeraVe в Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@ cerave) и X (@ cerave) или посетите веб-сайт www.cerave.com.