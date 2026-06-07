CERAVE VÍTA NA PRVÝCH GLOBÁLNYCH CENÁCH CERAWARDS VIAC AKO 100 OCENENÝCH TVORCOV OBSAHU Z 22 KRAJÍN
News provided byCeraVe
Jun 07, 2026, 16:04 ET
Na niekoľkodňovom podujatí v Hollywoode sa stretli tvorcovia z celého sveta v rámci súťaže v tvorbe obsahu s cieľom vzdelávať a zabaviť spotrebiteľov v oblasti zdravých návykoch starostlivosti o pleť.
NEW YORK, 7. jún 2026 /PRNewswire/ – CeraVe, globálna značka starostlivosti o pleť vyvinutá v spolupráci s dermatológmi, ktorú odporúča viac ako 90 000 dermatológov z celého sveta1, spojila 111 ocenených tvorcov z 22 krajín na úplne prvom globálnom udeľovaní cien CerAwards v Los Angeles.
CerAwards, pôvodne po prvýkrát uvedené v Španielsku v roku 2023, sú každoročnou súťažou CeraVe v tvorbe obsahu, ktorá oceňuje vynikajúci obsah na tému starostlivosti o pleť od tvorcov, dermatológov a zdravotníckych pracovníkov. Od svojho spustenia sa program rozšíril po celom svete, pričom 22 krajín hostilo lokálne súťaže. Iba tento rok bolo prijatých viac ako 5000 prihlášok. Z týchto príspevkov vzišlo 111 víťazov, ktorí súťažili v premiérovom Global CerAwards – veľkom finále – kde tvorcovia predstúpia pred medzinárodnú porotu, aby súťažili o najlepší obsah o starostlivosti o pleť.
Značka CeraVe má dnes viac ako 15 miliónov sledovateľov po celom svete a miliardy zhliadnutí videí na rôznych platformách. To všetko vďaka tvorcom, zdravotníckym influencerom a nadšencom starostlivosti o pleť, ktorí pomohli dostať CeraVe do pozície jednej z najdiskutovanejších značiek starostlivosti o pleť na sociálnych sieťach. Účastníci prvého ročníka cien Global CerAwards spolu predstavovali publikum viac ako 44 miliónov sledovateľov. Zdôrazňuje to vplyv komunity tvorcov, ktorá naďalej prináša odborné znalosti dermatológov spoločnosti CeraVe publiku po celom svete.
CeraVe Studios: Hollywoodsky zážitok pre tvorcov
Srdcom Global CerAwards bolo štúdio CeraVe, zážitkové prostredie na tvorbu obsahu postavené v priestoroch hollywoodskeho štúdia. Tvorcovia mali k dispozícii kulisy vyrobené na mieru, profesionálnych hercov a kaskadérov a mali za úlohu posunúť hranice rozprávania príbehov o starostlivosti o pleť a zároveň vdýchnuť život prípravkom CeraVe na čistenie pleti a inováciám v oblasti opaľovania prostredníctvom štyroch tematických oblastí:
- Raywatch: S inšpiráciou ikonického spomaleného behu po pláži Malibu, tvorcovia súťažili vo veternom, simulovanom plážovom prostredí, kde mali demonštrovať, nakoľko je opaľovací krém CeraVe odolný voči piesku.
- The SPF Games: Hráči mali 3 sekundy na to, aby utiekli, skryli sa a chránili sa pred slnkom pomocou nadrozmerných opaľovacích produktov CeraVe. Ak to tvorcovia nestihli, boli postriekaní vodou – ale opaľovací krém CeraVe na pokožke zostal vďaka vodoodolnosti.
- Stunt N' Sweat: Tvorcovia sa ocitli v energickej naháňačke na strechách, prekonávali prekážky na slnku, kde posúvali svoje fyzické hranice. Neviditeľný hydratačný opaľovací krém CeraVe tak preukázal svoju odolnosť voči potu v aktívnom pohybe.
- Mission Cleanser: Účastníci mali za úlohu rýchlo prechádzať scénou pretkanou laserovými lúčmi, aby získali penový prípravok CeraVe na čistenie pleti. Lasery predstavovali narušenú kožnú bariéru, pripomienku, že ak vám koža vŕzga, máte ochrannú bariéru slabú!
V súlade s charakteristickým prístupom CeraVe, ktorý spája vzdelávanie v oblasti zdravia so zábavou, premenili tieto zážitky vlastnosti produktov na rozprávanie príbehov vedené tvorcami. Priblížili vedecké poznatky, ktoré stoja za receptúrami CeraVe, vrátane troch esenciálnych ceramidov značky, ktoré sú totožné s tými, ktoré sa prirodzene nachádzajú v pokožke.
Oslava najlepších z najlepších
Udeľovania cien Global CerAwards vyvrcholilo v kultovom divadle Wiltern v Los Angeles, kde sa tvorcovia zišli, aby oslávili talent, kreativitu a originalitu, ktoré naďalej formujú kultúru starostlivosti o pleť online. Slávnostné odovzdávanie cien moderovala herečka a komička Meg Stalter . Členmi poroty z celého sveta boli okrem iných herečka Bailee Madison, atestovaný dermatológ a tvorca Dr. Andrew Park a Gene Colón – globálny senior viceprezident pre zdravotnícke záležitosti a komunikáciu v spoločnosti CeraVe.
Na slávnostnom odovzdávaní cien korunovali prvých víťazov cien Global CerAwards a uviedli ich do Ceramide Squad – globálnej komunity tvorcov CeraVe – ktorá oslavuje mimoriadnu kreativitu a zároveň oceňuje výnimočný obsah vytvorený počas celej akcie.
Založené na vede. Umocnené tvorcami.
Značka CeraVe, vyvinutá v spolupráci s dermatológmi už od svojho založenia v roku 2005, už od svojich začiatkov kombinuje vedecky podloženú starostlivosť o pleť s osvetou. Jej základom sú tri esenciálne ceramidy totožné s tými, ktoré sa prirodzene nachádzajú v pokožke, hlboké odborné znalosti v oblasti funkcií kožnej bariéry. Značka tak pomohla vytvoriť model vystupovania dermatológov, zdravotníckych pracovníkov a tvorcov na sociálnych sieťach – a pomáha formovať to, ako milióny spotrebiteľov každý deň objavujú, spoznávajú a využívajú prípravky starostlivosti o pleť.
Vincent Chauvière, globálny prezident značky CeraVe
„Spoločnosť CeraVe vždy verila, že je potrebné oslovovať spotrebiteľov v dejisku kultúry. Patrili sme medzi prvé značky, ktoré využili silu sociálnych platforiem na to, aby bola dermatologická osveta pútavejšia a dostupnejšia," povedal Vincent Chauvière, globálny prezident značky CeraVe. „Prvým ročníkom cien Global CerAwards posúvame tento záväzok ešte ďalej. Spájame 111 tvorcov z 22 krajín, aby sme vytvorili jedinečný hollywoodsky zážitok, ktorý posúva hranice rozprávania príbehov, podnecuje kreativitu a nanovo definuje, čo je možné, keď sa tvorcovia, veda a zábava spoja."
Dr. Andrew Park, atestovaný dermatológ a tvorca
„Spoločnosť CeraVe vždy chápala silu sociálnych médií pri sprístupňovaní osvety o zdraví pokožky a bola priekopníkom v zapájaní dermatológov do týchto diskusií. Ako dermatológ aj tvorca obsahu viem, aké vzácne je mať možnosť spolupracovať s takouto úrovňou talentu z celého sveta a tvoriť obsah v takomto rozsahu. Podobné aktivity nielenže inšpirujú kreativitu – pomáhajú pozdvihnúť latku v tom, ako môže osveta o starostlivosti o pleť na sociálnych sieťach vyzerať."
O spoločnosti CeraVe
Spoločnosť CeraVe bola založená v roku 2005 so zámerom poskytovať lekársku starostlivosť o pleť pre všetkých. Vytvára produkty vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na obnovu a udržiavanie prirodzenej kožnej bariéry. Všetky receptúry CeraVe sú obohatené o tri ceramidy AP, NP a EOP totožné s pokožkou (nazývané aj ceramidy 1, 3 a 6-II), pričom vybrané produkty obsahujú technológiu MVE pre kontrolovanú a dlhotrvajúcu hydratáciu. CeraVe odporúčajú dermatológovia ako značku starostlivosti o pleť číslo 1 v USA2 a dnes je dostupná vo viac ako 60 krajinách sveta. Cledujte CeraVe na Facebooku (@ceraveusa), Instagrame (@cerave), TikToku (@cerave), X (@cerave) alebo navštívte stránku www.cerave.com.
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Prieskum na trhu dermokozmetiky, ktorý uskutočnila spoločnosť APLUSA a ďalší partneri v období od januára 2025 do mája 2025, s účasťou dermatológov v 29 krajinách.
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IQVIA, prieskum ProVoice, priebežné 12-mesačné údaje k decembru 2025
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