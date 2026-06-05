CERAVE RÉCOMPENSE PLUS DE 100 CRÉATEURS DE CONTENU PRIMÉS DANS 22 PAYS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION MONDIALE DES CERAWARDS

Lancé à l'origine en Espagne en 2023, le CerAwards est le concours annuel de création de contenu de CeraVe qui récompense les contenus exceptionnels de créateurs, de dermatologues et de professionnels de la santé dans le domaine des soins de la peau. Depuis son lancement, le programme s'est étendu à l'échelle mondiale, 22 pays ayant organisé des concours locaux - rien que cette année - qui ont reçu plus de 5 000 candidatures. Parmi ces candidatures, 111 gagnants ont été retenus pour participer à la première édition des Global CerAwards - la grande finale - où les créateurs se présentent devant un jury international pour être couronnés comme les meilleurs en matière de contenu sur les soins de la peau.

Aujourd'hui, CeraVe compte plus de 15 millions d'adeptes dans le monde et des milliards de vidéos visionnées sur toutes les plateformes, grâce à des créateurs, des influenceurs médicaux et des passionnés de soins de la peau qui ont contribué à faire de CeraVe l'une des marques de soins de la peau les plus discutées sur les médias sociaux. Les participants à la première édition des Global CerAwards représentaient une portée combinée de plus de 44 millions d'adeptes - soulignant l'influence de la communauté des créateurs qui continue à apporter l'expertise des dermatologues de CeraVe à des publics du monde entier.

CeraVe Studios : Une expérience hollywoodienne conçue pour les créateurs

Au cœur des Global CerAwards se trouvait le CeraVe Studios, une expérience immersive de création de contenu dans un studio hollywoodien. Avec des décors sur mesure, des acteurs professionnels et des cascadeurs, les créateurs ont été mis au défi de repousser les limites de la narration sur les soins de la peau tout en donnant vie aux nettoyants et aux dernières innovations en matière de soins solaires de CeraVe à travers quatre expériences emblématiques :

Raywatch : Inspirés par l'emblématique course au ralenti sur la plage de Malibu, les créateurs ont couru dans un environnement de plage simulé, balayé par le vent, pour démontrer que les produits solaires CeraVe sont résistants au sable.

Inspirés par l'emblématique course au ralenti sur la plage de Malibu, les créateurs ont couru dans un environnement de plage simulé, balayé par le vent, pour démontrer que les produits solaires CeraVe sont résistants au sable. Les Jeux du FPS : Les joueurs avaient 3 secondes pour courir, se cacher et se protéger du soleil à l'aide de produits solaires géants CeraVe. S'ils manquaient la fenêtre de protection, les créateurs étaient aspergés d'eau - mais la crème solaire CeraVe restait en place car elle est résistante à l'eau.

Les joueurs avaient 3 secondes pour courir, se cacher et se protéger du soleil à l'aide de produits solaires géants CeraVe. S'ils manquaient la fenêtre de protection, les créateurs étaient aspergés d'eau - mais la crème solaire CeraVe restait en place car elle est résistante à l'eau. Stunt N' Sweat : Les créateurs se sont lancés dans une course-poursuite énergique sur les toits, franchissant des obstacles sous le soleil pour repousser leurs limites physiques. La crème solaire hydratante CeraVe Invisible a prouvé sa résistance à la transpiration en mouvement.

Les créateurs se sont lancés dans une course-poursuite énergique sur les toits, franchissant des obstacles sous le soleil pour repousser leurs limites physiques. La crème solaire hydratante CeraVe Invisible a prouvé sa résistance à la transpiration en mouvement. Mission Cleanser : Les participants se sont déplacés rapidement à travers une série de lasers pour récupérer le nettoyant moussant CeraVe. Les lasers représentaient une barrière cutanée compromise, rappelant que si votre peau grince, c'est que votre barrière est faible !

S'appuyant sur l'approche médiatique propre à CeraVe, les expériences ont transformé l'efficacité des produits en une narration dirigée par le créateur, donnant vie à la science qui sous-tend les formules de CeraVe, y compris les trois céramides essentiels de la marque, identiques à ceux que l'on trouve dans la peau.

Célébrer le meilleur du meilleur

Les Global CerAwards ont atteint leur apogée au Wiltern Theatre de Los Angeles, où les créateurs se sont réunis pour une soirée célébrant le talent, la créativité et l'originalité qui continuent à façonner la culture des soins de la peau en ligne. Animée par l'actrice et comédienne Meg Stalter, la cérémonie a réuni un jury international composé de l'actrice Bailee Madison, du Dr Andrew Park, dermatologue certifié et créateur, et de Gene Colón, SVP mondial des affaires médicales et de la communication chez CeraVe.

La cérémonie a couronné les premiers lauréats des Global CerAwards, les intronisant dans la Ceramide Squad - le collectif mondial de créateurs de CeraVe - célébrant la créativité exceptionnelle de l'ensemble de la communauté tout en récompensant le contenu remarquable créé pendant le voyage.

Construit sur la science. Amplifié par les créateurs.

Développée avec des dermatologues depuis sa création en 2005, CeraVe a associé dès le départ des soins de la peau fondés sur la science à l'éducation. Fondée sur trois céramides essentiels identiques à ceux que l'on trouve naturellement dans la peau et sur une expertise approfondie de la fonction de barrière cutanée, la marque a contribué à établir le modèle de la manière dont les dermatologues, les professionnels de la santé et les créateurs s'engagent sur les médias sociaux, contribuant ainsi à façonner la manière dont des millions de consommateurs découvrent, s'informent et s'engagent chaque jour dans les soins de la peau.

Vincent Chauvière, Global Brand President, CeraVe

« CeraVe a toujours cru qu'il fallait rencontrer les consommateurs là où se trouve la culture, et nous avons été parmi les premières marques à exploiter le pouvoir des plateformes sociales pour rendre l'éducation dermatologique plus attrayante et accessible », a déclaré Vincent Chauvière, Global Brand President de CeraVe. « Avec la première édition des Global CerAwards, nous allons encore plus loin dans cet engagement en réunissant 111 créateurs de 22 pays pour une expérience hollywoodienne unique, conçue pour repousser les limites de la narration, stimuler la créativité et redéfinir ce qui est possible lorsque les créateurs, la science et le divertissement se rencontrent ».

Dr. Andrew Park, dermatologue certifié et créateur

« CeraVe a toujours compris le pouvoir des médias sociaux pour rendre l'éducation à la santé de la peau plus accessible, et a été un pionnier dans l'intégration des dermatologues dans ces conversations. En tant que dermatologue et créatrice, je sais à quel point il est rare d'avoir l'occasion de collaborer avec des talents du monde entier et de créer du contenu à cette échelle. Des expériences comme celle-ci ne se contentent pas d'inspirer la créativité, elles contribuent à relever la barre de ce que peut être l'éducation aux soins de la peau sur les médias sociaux ».

À propos de CeraVe

Fondée en 2005 avec la mission de fournir des soins thérapeutiques pour tous, CeraVe crée des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à ceux de la peau : AP, NP et EOP (également appelés 1, 3 et 6-II). Certains produits sont dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la première marque de soins de la peau recommandée par les dermatologues aux États-Unis2 et est désormais disponible dans plus de 60 pays à travers le monde. Retrouvez CeraVe sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), ou visitez www.cerave.com.