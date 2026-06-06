세라비, 제1회 글로벌 세라워즈에서 22개국 100여 명의 수상 경력 콘텐츠 크리에이터 기념

현재 세라비는 전 세계에서 1500만 명 이상의 팔로워와 플랫폼 전반에서 수십억 회의 영상 조회수를 기록하고 있다. 이는 크리에이터, 메드플루언서(medfluencer), 스킨케어 애호가들이 세라비를 소셜미디어에서 가장 많이 회자되는 스킨케어 브랜드 중 하나로 만드는 데 기여한 결과다. 첫 글로벌 세라워즈 참석자들의 총 팔로워 수는 4400만 명 이상에 달하며, 이는 전 세계에 세라비의 피부과 전문성을 지속적으로 전달하고 있는 크리에이터 커뮤니티의 영향력을 보여준다.

세라비 스튜디오: 크리에이터를 위해 마련된 할리우드 경험

글로벌 세라워즈의 중심에는 할리우드 스튜디오 부지에서 진행된 몰입형 콘텐츠 제작 경험인 세라비 스튜디오(CeraVe Studios)가 있었다. 맞춤 제작 세트, 전문 배우, 스턴트 연기자가 참여한 가운데 크리에이터들은 스킨케어 스토리텔링의 한계를 넓히는 동시에, 네 가지 시그니처 경험을 통해 세라비의 클렌저와 최신 선케어 혁신 제품을 생생하게 표현하는 과제에 도전했다.

Raywatch : 상징적인 말리부 해변 슬로모션 달리기 장면에서 영감을 얻은 이 경험에서 크리에이터들은 바람이 부는 모의 해변 환경을 달리며 세라비 선케어 제품의 모래 저항성을 보여줬다.

: 상징적인 말리부 해변 슬로모션 달리기 장면에서 영감을 얻은 이 경험에서 크리에이터들은 바람이 부는 모의 해변 환경을 달리며 세라비 선케어 제품의 모래 저항성을 보여줬다. The SPF Games : 참가자들은 대형 세라비 선케어 제품을 활용해 태양으로부터 몸을 숨기고 보호하는 데 3초의 시간을 부여받았다. 보호 시간 안에 성공하지 못한 크리에이터들은 물을 맞았지만, 세라비 선스크린은 워터 프루프 기능 덕분에 그대로 유지됐다.

: 참가자들은 대형 세라비 선케어 제품을 활용해 태양으로부터 몸을 숨기고 보호하는 데 3초의 시간을 부여받았다. 보호 시간 안에 성공하지 못한 크리에이터들은 물을 맞았지만, 세라비 선스크린은 워터 프루프 기능 덕분에 그대로 유지됐다. Stunt N' Sweat : 크리에이터들은 에너지 넘치는 옥상 추격 장면에 참여해 햇볕 아래 장애물을 헤치며 신체적 한계에 도전했다. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen은 움직임 속에서 땀에 강한 성능을 입증했다.

: 크리에이터들은 에너지 넘치는 옥상 추격 장면에 참여해 햇볕 아래 장애물을 헤치며 신체적 한계에 도전했다. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen은 움직임 속에서 땀에 강한 성능을 입증했다. Mission Cleanser: 참석자들은 레이저 장벽으로 막힌 세트를 재빠르게 통과해 CeraVe Foaming Cleanser를 회수했다. 레이저는 손상된 피부 장벽을 상징했으며, 피부가 뽀드득거린다면 장벽이 약해진 것이라는 메시지를 전했다.

세라비의 대표적인 메듀테인먼트(medutainment) 접근법에 뿌리를 둔 이러한 경험은 제품 효능을 크리에이터 주도 스토리텔링으로 전환해, 피부에서 발견되는 성분과 동일한 브랜드의 세 가지 필수 세라마이드를 포함한 세라비 포뮬러의 과학적 기반을 생생하게 구현했다.

최고 중의 최고를 기념하다

글로벌 세라워즈는 로스앤젤레스의 상징적인 윌턴 극장(Wiltern Theatre)에서 절정을 이뤘다. 이곳에서 크리에이터들은 온라인 스킨케어 문화를 계속해서 형성해 나가는 재능, 창의성, 독창성을 기념하는 저녁 행사에 함께했다. 배우이자 코미디언인 멕 스탈터(Meg Stalter)가 진행을 맡은 시상식에는 배우 베일리 매디슨(Bailee Madison), 전문의 자격증을 보유한 크리에이터인 앤드루 박(Dr. Andrew Park) 피부과 전문의, 세라비의 진 콜론(Gene Colón) 글로벌 의료 업무 및 커뮤니케이션 수석부사장이 포함된 글로벌 심사위원단이 참여했다.

시상식에서는 첫 글로벌 세라워즈 수상자가 발표됐으며, 이들은 세라비의 글로벌 크리에이터 집단인 세라마이드 스쿼드(Ceramide Squad)에 합류했다. 이는 커뮤니티 전반의 뛰어난 창의성을 기념하는 동시에, 이번 여정 중 제작된 탁월한 콘텐츠를 인정하는 자리였다.

과학을 기반으로, 크리에이터가 확산하다

2005년 설립 이래 피부과 전문의와 함께 개발돼 온 세라비는 첫날부터 과학에 기반한 스킨케어와 교육을 결합해 왔다. 피부에 자연적으로 존재하는 성분과 동일한 세 가지 필수 세라마이드와 피부 장벽 기능에 대한 깊은 전문성을 토대로, 이 브랜드는 피부과 전문의, 의료 전문가, 크리에이터가 소셜미디어에서 소통하는 방식의 청사진을 제시하는 데 기여했으며, 매일 수백만 명의 소비자가 스킨케어를 발견하고 배우고 참여하는 방식을 형성하는 데 도움을 줬다.

세라비의 뱅상 쇼비에르 글로벌 브랜드 사장

세라비의 뱅상 쇼비에르(Vincent Chauvière) 글로벌 브랜드 사장은 "세라비는 문화가 형성되는 곳에서 소비자를 만나야 한다고 늘 믿어 왔으며, 우리는 피부과 교육을 더욱 흥미롭고 접근하기 쉽게 만들기 위해 소셜 플랫폼의 힘을 활용한 최초의 브랜드 중 하나였다"며 "첫 글로벌 세라워즈를 통해 우리는 그 약속을 한층 더 발전시키고 있다. 22개국 출신 크리에이터 111명을 한자리에 모아 스토리텔링의 한계를 넓히고 창의성을 자극하며 크리에이터, 과학, 엔터테인먼트가 결합할 때 무엇이 가능한지를 재정의하도록 설계된 독보적인 할리우드 경험을 제공하고 있다"고 말했다.

전문의 자격증을 보유한 크리에이터 앤드루 박 피부과 전문의

앤드루 박 피부과 전문의 겸 크리에이터는 "세라비는 이전부터 피부 건강 교육을 더 쉽게 접할 수 있게 만드는 소셜미디어의 힘을 이해했으며, 피부과 전문의들을 이러한 대화에 참여시키는 데 선구자 역할을 해 왔다. 피부과 전문의이자 크리에이터인 나로서는 이처럼 뛰어난 전 세계 인재들과 협업하고 이 정도 규모로 콘텐츠를 제작할 기회를 갖는 것이 얼마나 드문 일인지 잘 알고 있다. 이러한 경험은 창의성을 고취하는 데 그치지 않고, 소셜미디어에서 스킨케어 교육이 어떤 모습일 수 있는지에 대한 기준을 높이는 데 도움이 된다"고 말했다.

세라비 소개

2005년 모두를 위한 치료용 스킨케어를 제공한다는 사명으로 설립된 세라비는 피부의 자연 장벽을 회복하고 유지하기 위해 피부과 전문의와 함께 개발한 제품을 선보이고 있다. 모든 세라비 포뮬러에는 피부와 동일한 세 가지 세라마이드인 AP, NP, EOP(1, 3, 6-II로도 불림)가 풍부하게 함유되어 있으며, 일부 제품에는 조절되고 오래 지속되는 보습을 위한 MVE Technology가 적용되어 있다. 세라비는 미국에서 피부과 전문의가 추천하는 1위 스킨케어 브랜드2이며, 현재 전 세계 60개국 이상에서 만나볼 수 있다. 페이스북(@ceraveusa), 인스타그램(@cerave), 틱톡(@cerave), X(@cerave) 또는 www.cerave.com을 방문하면 세라비에 대한 저 자세한 내용을 확인할 수 있다.

1 2025년 1월부터 2025년 5월까지 APLUSA 및 기타 파트너가 29개국 피부과 전문의를 대상으로 실시한 더모코스메틱 시장 조사. 2 IQVIA, ProVoice Survey, 2025년 12월 기준 최근 12개월 누적 데이터

SOURCE CeraVe