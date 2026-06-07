CERAVE TÔN VINH HƠN 100 NHÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG TỪNG GIÀNH GIẢI THƯỞNG TỪ 22 QUỐC GIA TRONG CUỘC THI CERAWARDS TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN

Được triển khai lần đầu tại Tây Ban Nha vào năm 2023, CerAwards là cuộc thi sáng tạo nội dung thường niên của CeraVe nhằm tôn vinh những nội dung chăm sóc da xuất sắc từ các nhà sáng tạo, bác sĩ da liễu và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Kể từ khi ra mắt, chương trình đã mở rộng trên toàn cầu, trong đó có 22 quốc gia đã tổ chức các cuộc thi ở quy mô sở tại - chỉ riêng năm nay - đã nhận được hơn 5.000 bài dự thi. Từ những bài dự thi đó, 111 người chiến thắng đã được chọn để tranh tài trong cuộc thi Global CerAwards lần đầu tiên — vòng chung kết — nơi các nhà sáng tạo sẽ thể hiện bản thân trước ban giám khảo quốc tế để đăng quang vị trí số một về nội dung chăm sóc da.

Hiện nay, CeraVe có hơn 15 triệu người theo dõi trên toàn thế giới và hàng tỷ lượt xem video trên các nền tảng khác nhau, nhờ động lực thúc đẩy của các nhà sáng tạo, những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực y tế và những người đam mê chăm sóc da đã giúp CeraVe trở thành một trong những thương hiệu chăm sóc da được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Những người tham gia cuộc thi CerAwards Toàn Cầu lần đầu tiên đã cùng nhau đại diện cho tổng cộng hơn 44 triệu người theo dõi - nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của cộng đồng nhà sáng tạo, những người tiếp tục mang kiến thức chuyên môn của các bác sĩ da liễu CeraVe đến với khán giả trên toàn thế giới.

CeraVe Studios: Trải Nghiệm Hollywood Được Xây Dựng cho Nhà Sáng Tạo

Trung tâm của cuộc thi CerAwards Toàn Cầu là CeraVe Studios, một trải nghiệm sáng tạo nội dung sống động được tổ chức tại một phim trường Hollywood. Với bối cảnh được thiết kế riêng, các diễn viên chuyên nghiệp và các nghệ sĩ đóng thế, các nhà sáng tạo đã được thử thách để vượt qua giới hạn về truyền tải câu chuyện chăm sóc da, đồng thời làm sống động các sản phẩm sữa rửa mặt và những cải tiến chống nắng mới nhất của CeraVe thông qua bốn trải nghiệm đặc trưng:

Raywatch: Lấy cảm hứng từ cảnh chạy quay chậm trên bãi biển Malibu nổi tiếng, các nhà sáng tạo chạy đua trong môi trường bãi biển mô phỏng đầy gió để chứng minh khả năng chống cát của kem chống nắng CeraVe.

Lấy cảm hứng từ cảnh chạy quay chậm trên bãi biển Malibu nổi tiếng, các nhà sáng tạo chạy đua trong môi trường bãi biển mô phỏng đầy gió để chứng minh khả năng chống cát của kem chống nắng CeraVe. SPF Games: Người chơi có 3 giây để chạy, trốn và che chắn bản thân khỏi ánh nắng mặt trời bằng các sản phẩm chống nắng CeraVe khổng lồ. Nếu bỏ lỡ thời gian bảo vệ, các nhà sáng tạo sẽ bị xịt nước lên người — nhưng kem chống nắng CeraVe vẫn không trôi vì có khả năng chống nước.

Người chơi có 3 giây để chạy, trốn và che chắn bản thân khỏi ánh nắng mặt trời bằng các sản phẩm chống nắng CeraVe khổng lồ. Nếu bỏ lỡ thời gian bảo vệ, các nhà sáng tạo sẽ bị xịt nước lên người — nhưng kem chống nắng CeraVe vẫn không trôi vì có khả năng chống nước. Stunt N' Sweat: Các nhà sáng tạo tham gia cuộc rượt đuổi tốc độ cao trên mái nhà, vượt qua các chướng ngại vật dưới ánh mặt trời để thúc đẩy giới hạn thể chất. Kem Chống Nắng Dưỡng Ẩm Vô Hình CeraVe đã chứng minh khả năng chống mồ hôi vượt trội khi vận động.

Các nhà sáng tạo tham gia cuộc rượt đuổi tốc độ cao trên mái nhà, vượt qua các chướng ngại vật dưới ánh mặt trời để thúc đẩy giới hạn thể chất. Kem Chống Nắng Dưỡng Ẩm Vô Hình CeraVe đã chứng minh khả năng chống mồ hôi vượt trội khi vận động. Mission Cleanser: Những người tham dự di chuyển nhanh chóng qua một khu vực được chiếu tia laser để lấy Sữa Rửa Mặt Tạo Bọt CeraVe. Tia laser tượng trưng cho hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, một lời nhắc nhở rằng nếu da có tiếng kin kít thì sức bảo vệ của hàng rào rất ít!

Dựa trên phương pháp giải trí kết hợp y học đặc trưng của CeraVe, những trải nghiệm này đã biến hiệu quả sản phẩm thành những câu chuyện do nhà sáng tạo truyền tải — làm sống động khoa học đằng sau các công thức của CeraVe, bao gồm ba loại ceramide thiết yếu của thương hiệu, giống hệt như những loại được tìm thấy trong da.

Tôn Vinh Vị Thế Số một

CerAwards Toàn Cầu đã kết thúc tại Nhà Hát Wiltern mang tính biểu tượng của Los Angeles, nơi các nhà sáng tạo đã tụ họp để tham gia một đêm tôn vinh tài năng, khả năng sáng tạo và tính độc đáo tiếp tục định hình văn hóa chăm sóc da trực tuyến. Buổi lễ do nữ diễn viên kiêm diễn viên hài Meg Stalter dẫn chương trình, với ban giám khảo toàn cầu bao gồm nữ diễn viên Bailee Madison, Bác Sĩ Da Liễu Được Hội Đồng Chứng Nhận kiêm nhà sáng tạo Bác Sĩ Andrew Park, và Gene Colón - Phó Chủ Tịch Cấp Cao Toàn Cầu phụ trách Sự Vụ Y Tế và Truyền Thông tại CeraVe.

Buổi lễ đã vinh danh những người chiến thắng CerAwards Toàn Cầu lần đầu tiên, đưa họ vào Đội Ngũ Ceramide - tập thể các nhà sáng tạo toàn cầu của CeraVe - nhằm tôn vinh khả năng sáng tạo xuất sắc từ cộng đồng, đồng thời ghi nhận những nội dung nổi bật được tạo ra trong hành trình.

Xây Dựng dựa trên Khoa Học. Lan Tỏa nhờ Những Nhà Sáng Tạo.

Được phát triển cùng với các bác sĩ da liễu kể từ khi thành lập vào năm 2005, CeraVe đã kết hợp chăm sóc da dựa trên khoa học với giáo dục ngay từ ngày đầu tiên. Được xây dựng trên nền tảng ba loại ceramide thiết yếu giống hệt với những loại có tự nhiên trong da, cùng với chuyên môn sâu rộng về chức năng hàng rào bảo vệ da, thương hiệu đã giúp thiết lập khuôn mẫu cho tương tác của các bác sĩ da liễu, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhà sáng tạo trên mạng xã hội — góp phần định hình cách hàng triệu người tiêu dùng khám phá, tìm hiểu và tương tác với các sản phẩm chăm sóc da mỗi ngày.

Vincent Chauvière, Chủ Tịch Thương Hiệu Toàn Cầu, CeraVe

"CeraVe luôn tin tưởng vào việc tiếp cận người tiêu dùng ở những điểm giao thoa văn hóa và chúng tôi là một trong những thương hiệu đầu tiên tận dụng sức mạnh của các nền tảng xã hội để tăng sức hấp dẫn và khả năng tiếp cận dễ dàng cho giáo dục về da liễu," Vincent Chauvière, Chủ Tịch Thương Hiệu Toàn Cầu của CeraVe cho biết. "Với cuộc thi CerAwards Toàn Cầu lần đầu tiên, chúng tôi đang đẩy mạnh hơn nữa cam kết đó bằng cách quy tụ 111 nhà sáng tạo đến từ 22 quốc gia cho một trải nghiệm Hollywood độc nhất vô nhị được thiết kế để vượt qua những giới hạn về truyền tải câu chuyện, khơi dậy khả năng sáng tạo và định nghĩa lại những điều khả thi khi các nhà sáng tạo, khoa học và giải trí cùng hội tụ."

Bác Sĩ Andrew Park, Bác Sĩ Da Liễu Được Hội Đồng Chứng Nhận kiêm nhà sáng tạo

"CeraVe luôn hiểu được sức mạnh của mạng xã hội trong việc giúp giáo dục về sức khỏe làn da trở nên dễ tiếp cận hơn, và họ tiên phong mời các bác sĩ da liễu tham gia những cuộc trò chuyện đó. Với tư cách là một bác sĩ da liễu kiêm nhà sáng tạo nội dung, tôi hiểu rõ mức độ hiếm hoi của cơ hội được hợp tác với những tài năng xuất chúng đến mức này từ khắp thế giới và tạo ra nội dung ở quy mô hiện tại. Những trải nghiệm như vậy không chỉ truyền cảm hứng sáng tạo mà còn giúp nâng cao tiêu chuẩn về nội dung giáo dục chăm sóc da trên mạng xã hội."

Giới thiệu về CeraVe

Được thành lập vào năm 2005 với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm chăm sóc da trị liệu cho mọi người, CeraVe tạo ra các sản phẩm được phát triển cùng với các bác sĩ da liễu để phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Tất cả các công thức của CeraVe đều được bổ sung ba loại ceramide tương đồng với da tự nhiên AP, NP và EOP (còn được gọi là 1, 3 và 6-II), trong đó một số sản phẩm chọn lọc sở hữu Công Nghệ MVE giúp kiểm soát độ ẩm lâu dài. CeraVe là thương hiệu chăm sóc da được các bác sĩ da liễu khuyên dùng số 1 tại Hoa Kỳ2 và hiện có mặt tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Tìm CeraVe trên Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) hoặc truy cập www.cerave.com.

1 Khảo sát được APLUSA và các đối tác khác thực hiện trên thị trường mỹ phẩm da liễu từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 5 năm 2025, với sự tham gia của các bác sĩ da liễu tại 29 quốc gia. 2 IQVIA, Khảo Sát ProVoice, dữ liệu 12 tháng liên tục tính đến tháng 12 năm 2025

SOURCE CeraVe