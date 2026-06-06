CeraVe、史上初のグローバルCerAwardsで22カ国の受賞コンテンツクリエイター100名超を表彰

現在、CeraVeは世界中で1,500万人以上のフォロワーを獲得し、各プラットフォームでの動画再生回数は数十億回にのぼります。これは、CeraVeをソーシャルメディア上で最も話題のスキンケアブランドの一つにすることに貢献してきた、クリエイター、医療系インフルエンサー、スキンケア愛好家によって支えられています。第1回Global CerAwardsの参加者全体のリーチは、合計4,400万人以上のフォロワーに及び、CeraVeの皮膚科医による専門知見を世界中のオーディエンスに届け続けるクリエイターコミュニティの影響力を示しました。

CeraVe Studios：クリエイターのためのハリウッド体験

Global CerAwardsの中心となったのは、ハリウッドの撮影スタジオ敷地内で開催された没入型のコンテンツ制作体験「CeraVe Studios」でした。特注のセット、プロの俳優やスタントパフォーマーを起用し、クリエイターはスキンケアのストーリーテリングの新たな可能性に挑戦しながら、CeraVeの洗顔料とサンケア分野の最新イノベーションの魅力を、4つの特色ある体験を通じて表現しました。

Raywatch： 象徴的なスローモーションのマリブ・ビーチ・ランに着想を得たこの体験では、クリエイターたちが風が吹きつける模擬ビーチ環境を駆け抜け、CeraVeのサンケア製品が砂に強いことを実演しました。

象徴的なスローモーションのマリブ・ビーチ・ランに着想を得たこの体験では、クリエイターたちが風が吹きつける模擬ビーチ環境を駆け抜け、CeraVeのサンケア製品が砂に強いことを実演しました。 The SPF Games： プレイヤーは3秒以内に走り、隠れ、巨大なCeraVeのサンケア製品を使って太陽から身を守りました。保護のタイミングを逃すと、クリエイターたちは水をかけられましたが、CeraVeの日焼け止めは耐水性があるため肌に残りました。

プレイヤーは3秒以内に走り、隠れ、巨大なCeraVeのサンケア製品を使って太陽から身を守りました。保護のタイミングを逃すと、クリエイターたちは水をかけられましたが、CeraVeの日焼け止めは耐水性があるため肌に残りました。 Stunt N' Sweat： クリエイターたちは、太陽の下で障害物を乗り越えながら身体的限界に挑む、エネルギッシュな屋上チェイスに挑みました。CeraVe Invisible Hydrating Sunscreenは、動きの中で耐汗性能を証明しました。

クリエイターたちは、太陽の下で障害物を乗り越えながら身体的限界に挑む、エネルギッシュな屋上チェイスに挑みました。CeraVe Invisible Hydrating Sunscreenは、動きの中で耐汗性能を証明しました。 Mission Cleanser：参加者はレーザーが張り巡らされたセットの中を素早く移動し、CeraVe Foaming Cleanserを回収しました。レーザーは低下した肌のバリア機能を表しており、肌がきしむなら、バリア機能が弱まっているということを示しています。

CeraVe独自のメデュテインメント・アプローチに根ざしたこれらの体験は、製品の有効性をクリエイター主導のストーリーテリングとして表現し、肌に存在するものと同一の3つの必須セラミドを含むCeraVeの処方に込められた科学的根拠を生き生きと伝えました。

最高峰を称える

Global CerAwardsは、ロサンゼルスを象徴するWiltern Theatreでクライマックスを迎えました。クリエイターたちは、オンライン上のスキンケア文化を形成し続ける才能、創造性、独創性を称える一夜に集いました。女優でコメディアンのMeg Stalterが司会を務めた式典には、女優のBailee Madison、認定皮膚科医でクリエイターのDr. Andrew Park、CeraVeのメディカル・アフェアーズ＆コミュニケーション担当グローバル上級副社長であるGene Colónを含むグローバル審査団が登場しました。

式典では、第1回Global CerAwardsの受賞者に栄冠が授けられ、CeraVeのグローバル・クリエイター・コレクティブであるCeramide Squadに迎え入れられました。これにより、コミュニティ全体から生まれた優れた創造性を称えるとともに、今回の旅程中に制作された特に優れたコンテンツを表彰しました。

科学に基づく。クリエイターによって広がる。

2005年の誕生以来、皮膚科医と共同開発されてきたCeraVeは、当初から科学的根拠に基づくスキンケアと教育を組み合わせてきました。肌にもともと存在するものと同一の3つの必須セラミドと、肌のバリア機能に関する深い専門知見を基盤として、同ブランドは、皮膚科医、医療従事者、クリエイターがソーシャルメディア上で発信し、消費者とつながるためのモデルの確立に貢献し、何百万人もの消費者が日々スキンケアを知り、学び、関わる方法の形成に貢献してきました。

Vincent Chauvière（CeraVeのグローバル・ブランド・プレジデント）

「CeraVeは常に、文化が生まれる場で消費者とつながることを大切にしてきました。また、ソーシャル・プラットフォームの力をいち早く活用し、皮膚科学に基づく啓発をより魅力的で身近なものにしたブランドの一つです」と、CeraVeのグローバル・ブランド・プレジデントであるVincent Chauvièreは述べました。「第1回Global CerAwardsでは、22カ国から111名のクリエイターを集め、ストーリーテリングの可能性を広げ、創造性を刺激し、クリエイター、科学、エンターテインメントが融合したときに何が可能になるのかを再定義することを目的に企画された、他に類を見ないハリウッド体験を提供することで、この取り組みをさらに前進させます。」

Dr. Andrew Park（認定皮膚科医、クリエイター）

「CeraVeは、肌の健康に関する教育をより身近にするソーシャルメディアの力を常に理解しており、そうした対話に皮膚科医を参加させる先駆者でもあります。皮膚科医でありクリエイターでもある私には、世界中から集まったこれほど優れた才能を持つ人々と協力し、この規模でコンテンツを制作する機会がいかに貴重であるかが分かります。このような体験は、創造性を刺激するだけでなく、ソーシャルメディアにおけるスキンケア教育のあり方の水準を引き上げることに貢献します。」

CeraVeについて

すべての人に健やかな肌を支えるスキンケアを提供することを使命として2005年に設立されたCeraVeは、皮膚科医と共同開発した、肌本来のバリア機能を整え、維持するための製品を展開しています。CeraVeのすべての処方には、AP、NP、EOP（セラミド1、3、6-IIとも呼ばれる）の、肌に存在するものと同一の3つのセラミドが配合されています。一部の製品には、うるおいをコントロールしながら長時間持続させるMVEテクノロジーが採用されています。CeraVeは、米国で皮膚科医が推奨するスキンケアブランド第1位2であり、現在では世界60カ国以上で展開されています。Facebook（@ceraveusa）、Instagram（@cerave）、TikTok（@cerave）、X（@cerave）でCeraVeをご覧いただくか、www.cerave.comをご覧ください。

1 2025年1月から5月にかけて、APLUSAおよびその他のパートナーが29カ国の皮膚科医を対象に実施したダーマコスメティック市場に関する調査。 2 IQVIA、ProVoice調査、2025年12月時点の直近12カ月のローリングデータ

SOURCE CeraVe