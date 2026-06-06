CERAVE NA PRVNÍCH CELOSVĚTOVÝCH CERAWARDS PŘIVÍTALO VÍCE NEŽ 100 OCENĚNÝCH TVŮRCŮ OBSAHU Z 22 ZEMÍ
News provided byCeraVe
Jun 06, 2026, 13:13 ET
Tato několikadenní akce v Hollywoodu spojila tvůrce z celého světa v rámci soutěže v tvorbě obsahu, jejímž cílem bylo vzdělávat a bavit spotřebitele v oblasti zdravých návyků v péči o pleť.
NEW YORK, 6. června 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, globální značka péče o pleť vyvinutá ve spolupráci s dermatology a doporučovaná více než 90 000 dermatology po celém světě1, shromáždila 111 oceněných tvůrců z 22 zemí na vůbec prvním ročníku udílení celosvětových cen Global CerAwards v Los Angeles.
CerAwards, původně zahájené ve Španělsku v roce 2023, je každoroční soutěž společnosti CeraVe v tvorbě obsahu, která oceňuje vynikající obsah v oblasti péče o pleť od tvůrců, dermatologů a zdravotnických odborníků. Od svého zahájení se program rozšířil po celém světě a jen v letošním roce se v 22 zemích konaly místní soutěže, do kterých bylo zasláno přes 5 000 přihlášek. Z nich vzešlo 111 vítězů, kteří postoupili do premiérového celosvětového finále Global CerAwards, kde před mezinárodní porotou soutěžili o titul tvůrce nejlepšího obsahu zaměřeného na péči o pleť.
Dnes má CeraVe více než 15 milionů sledujících po celém světě a miliardy zhlédnutí videí napříč platformami, a to díky tvůrcům, zdravotnických influencerům a nadšencům do péče o pleť, kteří pomohli učinit z CeraVe jednu z nejdiskutovanějších značek v oblasti péče o pleť na sociálních sítích. Účastníci prvního ročníku Global CerAwards dohromady představovali publikum čítající více než 44 milionů sledujících, což dokládá vliv komunity tvůrců, která pomáhá šířit dermatologické odborné znalosti značky CeraVe po celém světě.
CeraVe Studios: Hollywoodský zážitek vytvořený pro tvůrce
Srdcem Global CerAwards bylo CeraVe Studios, zážitkové prostředí pro tvorbu obsahu vybudované v hollywoodských filmových ateliérech. Tvůrci zde měli k dispozici speciálně navržené kulisy, profesionální herce i kaskadéry a byli vyzváni, aby posunuli hranice vyprávění příběhů o péči o pleť a zároveň představili čisticí přípravky CeraVe a nejnovější produkty sluneční ochrany prostřednictvím čtyř tematických stanovišť:
- Raywatch: Inspirováni ikonickým během v zpomaleném záběru na pláži v Malibu, tvůrci závodili v simulovaném prostředí větrné pláže, aby předvedli, jak je opalovací péče CeraVe odolná proti písku.
- SPF Games: Hráči měli tři sekundy na to, aby utekli, schovali se a chránili se před sluncem pomocí obřích opalovacích produktů CeraVe. Pokud to nestihli, byli postříkáni vodou. Opalovací prostředek CeraVe však na pokožce zůstal díky své voděodolnosti.
- Stunt N' Sweat: Tvůrci se ocitli v dynamické honičce po střechách budov, kde pod sluncem překonávali různé překážky. Přípravek CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen zde předvedl svou odolnost vůči potu v reálném pohybu.
- Mission Cleanser: Účastníci museli projít scénou protkanou laserovými paprsky, aby získali čisticí přípravek CeraVe Foaming Cleanser. Lasery symbolizovaly narušenou kožní bariéru a připomínaly, že pokud pokožka po umytí „vrže", její ochranná bariéra není v dobré kondici!
V souladu s charakteristickým přístupem společnosti CeraVe, který spojuje vzdělávání a zábavu v oblasti medicíny a péče o pleť (medutainment), proměnily tyto aktivity vlastnosti produktů v příběhy vyprávěné samotnými tvůrci. Současně přiblížily vědecké základy receptur CeraVe, včetně tří základních ceramidů, které jsou totožné s těmi, jež se přirozeně nacházejí v pokožce.
Oslava nejlepších z nejlepších
Vyvrcholením Global CerAwards byl slavnostní večer v ikonickém losangeleském divadle Wiltern Theatre, kde se tvůrci sešli, aby oslavili talent, kreativitu a originalitu, které formují kulturu péče o pleť na internetu. Ceremoniálem provázela herečka a komička Meg Stalter. V porotě zasedli mimo jiné herečka Bailee Madison, certifikovaný dermatolog a tvůrce obsahu Dr. Andrew Park a Gene Colón, globální senior viceprezident pro zdravotnické záležitosti a komunikaci ve společnosti CeraVe.
Během večera byli vyhlášeni první vítězové Global CerAwards, kteří byli současně uvedeni do Ceramide Squad – globální komunity tvůrců spolupracujících se značkou CeraVe. Ocenění získali za mimořádnou kreativitu a nejlepší obsah vytvořený během celé akce.
Založeno na vědě. Umocněno tvůrci.
Společnost CeraVe, která od svého založení v roce 2005 spolupracuje s dermatology, od samého počátku kombinuje vědecky podloženou péči o pleť s osvětou. Základem produktů jsou tři esenciální ceramidy identické s těmi, které se přirozeně vyskytují v pokožce, a hluboké odborné znalosti fungování kožní bariéry. Značka tak pomohla vytvořit model spolupráce dermatologů, zdravotnických odborníků a tvůrců obsahu na sociálních sítích a ovlivnila způsob, jakým miliony spotřebitelů objevují, poznávají a využívají produkty péče o pleť.
Vincent Chauvière, globální prezident značky CeraVe
„CeraVe vždy věřila v to, že je třeba oslovovat spotřebitele tam, kde se odehrává kultura, a byli jsme mezi prvními značkami, které využily sílu sociálních platforem k tomu, aby bylo dermatologické vzdělávání poutavější a přístupnější," uvedl Vincent Chauvière, globální prezident značky CeraVe. „Prvním ročníkem Global CerAwards posouváme tento závazek ještě dál. Spojili jsme 111 tvůrců z 22 zemí v jedinečném hollywoodském prostředí navrženém tak, aby posouvalo hranice vyprávění příběhů, podněcovalo kreativitu a ukazovalo, co všechno je možné, když se propojí tvůrci, věda a zábava."
Dr. Andrew Park, certifikovaný dermatolog a tvůrce obsahu
„CeraVe vždy chápala sílu sociálních sítí při zpřístupňování vzdělávání o zdraví pokožky a byla průkopníkem v zapojování dermatologů do těchto diskuzí. Jako dermatolog i tvůrce obsahu vím, jak vzácná je příležitost spolupracovat s takovými talenty z celého světa a vytvářet obsah v takovém měřítku. Podobné akce nejen inspirují kreativitu, ale také posouvají laťku toho, jak může vzdělávání o péči o pleť na sociálních médiích vypadat."
O společnosti CeraVe
Společnost CeraVe byla založena v roce 2005 s posláním zpřístupnit terapeutickou péči o pleť všem. Ve spolupráci s dermatology vyvíjí produkty, které obnovují a udržují přirozenou bariéru pokožky. Všechny receptury CeraVe jsou obohaceny o tři ceramidy identické s těmi, které se přirozeně nacházejí v pokožce – AP, NP a EOP (také nazývané 1, 3 a 6-II) – a vybrané produkty využívají technologii MVE pro kontrolovanou a dlouhodobou hydrataci. CeraVe je jedničkou mezi dermatology doporučovanými značkami péče o pleť ve Spojených státech2 a je nyní k dostání ve více než 60 zemích po celém světě. Najděte CeraVe na Facebooku (@ceraveusa), Instagramu (@cerave), TikToku (@cerave), X (@cerave) nebo navštivte stránky www.cerave.com.
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Průzkum na trhu dermokosmetiky provedený společností APLUSA a dalšími partnery v období od ledna 2025 do května 2025, do kterého se zapojili dermatologové z 29 zemí.
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IQVIA, průzkum ProVoice, průběžné údaje za 12 měsíců k prosinci 2025
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