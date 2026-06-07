CERAVE RAYAKAN LEBIH DARI 100 KREATOR KONTEN PERAIH PENGHARGAAN DARI 22 NEGARA DI AJANG CERAWARDS GLOBAL PERDANA

Pertama kali diluncurkan di Spanyol pada tahun 2023, CerAwards adalah kompetisi pembuatan konten tahunan yang diadakan CeraVe untuk memberikan penghargaan bagi konten perawatan kulit yang luar biasa dari kreator konten, ahli dermatologi, dan tenaga kesehatan profesional. Sejak diluncurkan, program ini telah berkembang di seluruh dunia. Tahun ini saja, 22 negara telah menggelar kompetisi lokal dan menerima lebih dari 5.000 kiriman konten. Dari ribuan pengajuan tersebut, 111 pemenang terpilih untuk mengikuti kompetisi di Global CerAwards perdana, yakni babak final di mana kreator konten akan tampil di hadapan juri internasional untuk dinobatkan sebagai yang terbaik dalam pembuatan konten perawatan kulit.

Saat ini, CeraVe menjangkau lebih dari 15 juta pengikut di seluruh dunia dan mencatat miliaran penayangan video di berbagai platform berkat kontribusi kreator konten, influencer medis, dan pecinta perawatan kulit yang turut menjadikan CeraVe sebagai salah satu merek perawatan kulit yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Para peserta yang menghadiri Global CerAwards perdana ini bersama-sama memiliki lebih dari 44 juta pengikut. Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh komunitas kreator konten yang terus membantu menyebarluaskan keahlian dermatologi CeraVe kepada masyarakat dunia.

CeraVe Studios: Pengalaman Ala Hollywood yang Dirancang Bagi Kreator Konten

Inti CerAwards Global adalah CeraVe Studios, yakni pengalaman pembuatan konten imersif bertempat di kompleks studio Hollywood. Didukung oleh latar produksi yang dibuat khusus, aktor profesional dan pemeran pengganti, para kreator konten ditantang untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam menyampaikan cerita seputar perawatan kulit dengan menampilkan produk pembersih wajah dan inovasi produk tabir surya terbaru dari CeraVe melalui empat pengalaman khas:

Raywatch: Terinspirasi oleh adegan lari gerak lambat yang ikonik di pantai Malibu, para kreator konten berlari melintasi lingkungan simulasi pantai yang diterpa angin untuk menunjukkan bahwa produk tabir surya CeraVe tahan pasir.

SPF Games: Pemain diberi waktu 3 detik untuk berlari, bersembunyi, dan melindungi diri dari sinar matahari dengan menggunakan produk perawatan kulit CeraVe berukuran raksasa. Bila tidak berhasil melewati batas waktu perlindungan, kreator konten disemprot air - tapi produk tabir surya CeraVe tetap awet di kulit karena tahan air.

Stunt N' Sweat: Para kreator konten mengikuti aksi kejar-kejaran berintensitas tinggi di atap gedung dan melewati berbagai rintangan di bawah terik matahari untuk menguji batas kemampuan fisik mereka. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen terbukti tahan keringat saat digunakan selama aktivitas fisik.

Mission Cleanser: Peserta bergerak cepat melintasi latar yang dipenuhi sinar laser untuk mendapatkan CeraVe Foaming Cleanser. Sinar laser ini mewakili lapisan pelindung kulit yang terganggu untuk mengingatkan bahwa kulit yang terasa kesat menandakan lapisan pelindung kulit Anda lemah.

Berdasarkan pendekatan edukasi medis yang dikemas dalam gaya menghibur khas CeraVe, pengalaman ini menampilkan efektivitas produk menjadi cerita yang disampaikan oleh para kreator konten. CeraVe memperagakan dasar ilmiah di balik formula produknya, termasuk kandungan tiga ceramide utamanya yang menyerupai ceramide alami pada kulit.

Merayakan yang Terbaik di Antara yang Terbaik

Puncak acara Global CerAwards digelar di Wiltern Theatre yang ikonik di Los Angeles, di mana para kreator konten menghadiri malam penghargaan yang merayakan bakat, kreativitas, dan orisinalitas yang terus membentuk budaya perawatan kulit secara online. Acara yang dipandu oleh aktris dan komedian Meg Stalter ini menampilkan dewan juri global seperti aktris Bailee Madison; Ahli Demartologi Bersertifikasi dan pembuat konten, Dr. Andrew Park; dan Gene Colón, Wakil Presiden Senior Global Bidang Medical Affairs & Communications di CeraVe.

Acara penghargaan ini mengumumkan nama pemenang Global CerAwards perdana dan menjadikan mereka anggota Ceramide Squad, untuk menghormati kreativitas luar biasa dari komunitas kreator konten sekaligus memberikan pengakuan kepada berbagai konten unggulan yang dibuat selama perjalanan tersebut. Ceramide Squad adalah komunitas kreator konten global di CeraVe.

Didukung Oleh Sains. Diperkuat Oleh Kreator.

Dikembangkan bersama para ahli dermatologi sejak didirikan pada tahun 2005, CeraVe memadukan perawatan kulit berbasis sains dengan edukasi sejak hari pertama. Dikembangkan dengan tiga ceramide utama yang menyerupai ceramide alami pada kulit dan didukung oleh keahlian mendalam mengenai fungsi lapisan pelindung kulit, CeraVe menetapkan standar tentang cara dokter kulit, tenaga kesehatan, dan kreator konten berinteraksi di media sosial - sehingga membantu membentuk cara jutaan konsumen dalam mengenal, mempelajari, dan terlibat dengan dunia perawatan kulit setiap hari.

Vincent Chauvière, Global Brand President di CeraVe

"CeraVe selalu percaya untuk terhubung dengan konsumen di mana budaya berkembang. Kami adalah salah satu merek pertama yang memanfaatkan kekuatan platform media sosial untuk memberikan edukasi dermatologi yang lebih menarik dan mudah dijangkau," kata Vincent Chauvière, Global Brand President CeraVe. "Melalui Global CerAwards perdana ini, kami memperkuat komitmen tersebut dengan menghadirkan 111 kreator dari 22 negara untuk menikmati pengalaman Hollywood yang sangat unik. Acara ini dirancang untuk melampaui batas penceritaan, menginspirasi kreativitas, dan menunjukkan kemungkinan baru yang dapat tercipta bila kreator konten, sains, dan hiburan bersatu."

Andrew Park, Ahli Dermatologi Bersertifikat dan Kreator Konten

"CeraVe selalu memahami kekuatan media sosial agar edukasi kesehatan kulit lebih mudah terjangkau dan menjadi pelopor yang melibatkan ahli dermatologi dalam percakapan tersebut. Sebagai ahli dermatologi dan kreator konten, saya tahu bahwa jarang ada kesempatan bekerja sama dengan orang-orang berbakat setingkat ini dari seluruh dunia dan membuat konten dalam skala sebesar ini. Pengalaman seperti ini menginspirasi kreativitas sekaligus membantu meningkatkan standar edukasi perawatan kulit di media sosial."

Tentang CeraVe

Didirikan pada tahun 2005 dengan misi untuk menyediakan perawatan kulit terapi bagi semua orang, CeraVe menciptakan berbagai produk yang dikembangkan bersama ahli dermatologi untuk memulihkan dan mempertahankan pelindung alami kulit. Semua formula CeraVe diperkaya tiga ceramide yang menyerupai ceramide alami pada kulit, yaitu AP, NP, dan EOP (atau disebut ceramide 1, 3, dan 6-II), bersama produk-produk tertentu yang dilengkapi MVE Technology untuk menghasilkan hidrasi yang terkendali dan tahan lama. CeraVe adalah merek produk perawatan kulit nomor 1 di Amerika Serikat2 yang direkomendasikan oleh ahli dermatologi dan tersedia di lebih dari 60 negara. Lihat CeraVe di Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) atau kunjungi www.cerave.com.

1 Survei dilakukan di pasar dermokosmetik oleh APLUSA dan para mitra lainnya pada bulan Januari 2025-Mei 2025 dengan melibatkan ahli dermatologi di 29 negara. 2 IQVIA, Survei ProVoice, data selama 12 bulan berjalan hingga Desember 2025

SOURCE CeraVe