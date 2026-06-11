Przychody Lockton w roku podatkowym 2026 wzrosły do 4,5 mld USD

Sześć kolejnych lat dwucyfrowego wzrostu organicznego napędza globalne wyniki spółki

KANSAS CITY (Missouri), 11 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Lockton, największy na świecie prywatny i niezależny broker ubezpieczeniowy, poinformował dziś o bardzo dobrych wynikach finansowych za rok podatkowy 2026. Globalne przychody spółki wzrosły w skali rok do roku o 12%, osiągając około 4,5 mld USD, w tym dzięki 11-procentowemu wzrostowi organicznemu. Wyniki te odzwierciedlają utrzymującą się dynamikę rozwoju działalności oraz dalsze inwestycje w kadry, technologie i globalne kompetencje.

Jest to już szósty z rzędu rok dwucyfrowego wzrostu organicznego Lockton, co podkreśla siłę relacji z klientami, zdywersyfikowany model biznesowy oraz długoterminową strategię inwestycyjną spółki.

„Rok podatkowy 2026 był dla Lockton kolejnym wyjątkowym okresem - powiedział Ron Lockton, przewodniczący zarządu i dyrektor generalny spółki. - Nasze wyniki odzwierciedlają zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, renomę naszych pracowników oraz przewagę wynikającą z prywatnego i niezależnego modelu działania. Struktura spółki pozwala nam inwestować w długim horyzoncie czasowym, szybko reagować na nowe potrzeby klientów i rynku oraz stale rozwijać kompetencje, wiedzę ekspercką i innowacje, które pomagają klientom poruszać się w coraz bardziej złożonym środowisku ryzyka".

Trwałe wyniki w wymagających warunkach rynkowych

Wyniki Lockton były szczególnie imponujące w kontekście warunków rynkowych panujących w roku podatkowym 2026 zakończonym 30 kwietnia. Globalne stawki ubezpieczeń majątkowych spadały w związku ze wzrostem dostępnej pojemności rynku i nasilającą się konkurencją, podczas gdy segment ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Stanach Zjednoczonych nadal pozostawał pod presją cenową i zmagał się z rosnącymi kosztami szkód. Mimo tych wyzwań zdywersyfikowana platforma Lockton zapewniła zrównoważony wzrost we wszystkich regionach i segmentach działalności.

Lockton International i Lockton Re odnotowały wzrost na poziomie około 15%.

Działalność w Stanach Zjednoczonych osiągnęła dwucyfrowy wzrost w ósmym roku z rzędu pomimo nierównomiernych warunków na poszczególnych rynkach regionalnych i w różnych liniach produktowych.

Najważniejsze wyniki w Stanach Zjednoczonych

Działalność Lockton w USA odnotowała kolejny bardzo dobry rok, utrzymując silną dynamikę wzrostu na całym rynku. Przychody w Stanach Zjednoczonych wyniosły niespełna 3 mld USD, co oznacza wzrost o 11% w skali rok do roku i ósmy z rzędu rok dwucyfrowego wzrostu.

Wynik ten został osiągnięty dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania klientów oraz dalszemu rozwojowi kluczowych obszarów działalności. Wspierana przez jedną z najmocniejszych grup producentów biznesu w branży oraz silnie nastawione na współpracę zespoły obsługi klientów spółka osiągnęła wskaźnik utrzymania przychodów od klientów na poziomie 94%.

Lockton nadal wzmacniał swoją platformę w Stanach Zjednoczonych poprzez rozwój wyspecjalizowanych pionów branżowych i praktyk eksperckich w obszarach rozwiązań w zakresie ryzyka i usług kadrowych. W segmencie usług kadrowych przychody po raz pierwszy przekroczyły poziom 1 mld USD, co odzwierciedla utrzymujące się zapotrzebowanie na zintegrowane usługi związane ze świadczeniami pracowniczymi, dobrostanem i doradztwem. Inwestycje te skupiają wiedzę specjalistyczną, zwiększają spójność działania i ułatwiają klientom dostęp do zaawansowanych kompetencji na różnych rynkach.

Najważniejsze wyniki międzynarodowe

Międzynarodowa działalność Lockton również odnotowała bardzo dobry rok, kontynuując wzrost na kluczowych rynkach. Pomimo nierównomiernych warunków w poszczególnych regionach spółka osiągnęła 15-procentowy wzrost, poparty między innymi przez 27-procentowy wzrost w segmencie usług kadrowych i utrzymującą się dobrą koniunkturę w działalności detalicznej i specjalistycznych liniach biznesowych.

W ciągu roku Lockton dalej wzmacniał swoją międzynarodową platformę, rozwijając działalność w Szwajcarii, Arabii Saudyjskiej i we Włoszech oraz inwestując w model operacyjny, kadrę kierowniczą i zespoły obsługi klientów w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji i regionie Pacyfiku. Inwestycje te są elementem świadomej strategii zakładającej bliższe relacje z klientami, silniejsze dostosowanie do lokalnych rynków i dostarczanie zintegrowanej wiedzy eksperckiej ponad granicami w świecie, w którym formy ryzyka mają w coraz większym stopniu skalę globalną i są ze sobą wzajemnie powiązane.

Lockton Re

Lockton Re, należące do spółki globalne towarzystwo reasekuracyjne, utrzymało bardzo dobrą dynamikę rozwoju, osiągając znaczący wzrost dzięki rozszerzaniu relacji z klientami, ekspansji geograficznej i ukierunkowanym inwestycjom w pracowników, przywództwo i kompetencje. Towarzystwo korzystało ze zwiększonego zapotrzebowania na zaawansowane wsparcie doradcze ze strony ubezpieczycieli mierzących się ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi, ograniczeniami kapitałowymi i wyzwaniami związanymi z optymalizacją portfeli.

Lockton Re kontynuował rozwój kompetencji w zakresie rynków kapitałowych i doradztwa kapitałowego, wzmacniał globalne rozwiązania portfelowe i inwestował w ofertę dotyczącą cyberbezpieczeństwa i ryzyka kredytowego, co pozwala towarzystwu wspierać klientów w coraz szerszym zakresie rozwiązań dotyczących transferu ryzyka i zarządzania kapitałem. Inwestycje te umacniają pozycję Lockton Re jako długoterminowego partnera klientów w zmieniającym się otoczeniu rynku reasekuracyjnego i rynków kapitałowych.

Technologie, sztuczna inteligencja i innowacje

W ciągu ostatniego roku Lockton dokonał znaczących inwestycji w obszar danych, analityki i sztucznej inteligencji, aby usprawnić obsługę klientów, zwiększyć jakość analiz oraz wspierać pracowników na całej globalnej platformie spółki. Działania te stanowią centralny element strategii zakładającej budowanie przewagi poprzez wiedzę doradczą przy jednoczesnym ograniczaniu złożoności procesów i zwiększaniu spójności obsługi klientów.

Kluczowym elementem tych działań jest Lockton SAGE - autorski ekosystem technologiczny wykorzystujący sztuczną inteligencję, zaprojektowany w celu łączenia danych, analiz i wiedzy eksperckiej, aby dostarczać trafniejsze wnioski, przyspieszać podejmowanie decyzji i zwiększać pewność przy realizacji kluczowych decyzji biznesowych. Szersze wdrożenie platformy rozpocznie się w roku podatkowym 2027, a spółka planuje dalsze inwestycje w rozwiązania cyfrowe, analityczne i związane z danymi.

„Sztuczna inteligencja zmieni każdy aspekt zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń - powiedział Ron Lockton. - Postrzegamy AI jako narzędzie wzmacniające ludzką wiedzę ekspercką, a nie jej substytut. Koncentrujemy się na wykorzystywaniu technologii do wzbogacania ocen, pogłębiania wiedzy i zwiększania wartości dostarczanej klientom".

Kultura organizacyjna i kadry

Wyniki Lockton nadal opierają się na wyjątkowej kulturze organizacyjnej i pracownikach spółki. Lockton zatrudnia obecnie blisko 15 tys. pracowników na całym świecie i jest regularnie uznawany za jednego z najbardziej pożądanych pracodawców. W roku podatkowym 2026 spółka zdobyła liczne wyróżnienia branżowe i pracownicze na całym świecie, w tym Business Insurance's Best Places to Work in Insurance, Glassdoor Employees' Choice Awards, Deloitte Private i The Wall Street Journal U.S. Best Managed Companies oraz tytuł Global Broker of the Year przyznawany przez Axco.

Lockton

Dzięki prywatnej strukturze własnościowej Lockton umożliwia ponad 15 tys. współpracownikom prowadzącym działalność w przeszło 160 krajach skupić się wyłącznie na potrzebach klientów w zakresie ryzyka i ubezpieczeń. Dysponując wiedzą specjalistyczną zdobytą na całym świecie, Lockton zapewnia dogłębne zrozumienie, które jest niezbędne do tego, aby osiągać niezwykłe wyniki. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lockton.com.