Lockton hlási za fiškálny rok 2026 nárast tržieb na 4,5 miliardy USD
News provided byLockton
Jun 11, 2026, 11:07 ET
Šesť po sebe nasledujúcich rokov dvojciferného organického rastu poháňa globálnu výkonnosť
KANSAS CITY, Missouri, 11. jún 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, najväčší súkromný, nezávislý sprostredkovateľ poistenia na svete, dnes oznámil silné finančné výsledky za fiškálny rok 2026. Jeho globálne tržby medziročne vzrástli o 12 % na približne 4,5 miliárd USD vrátane 11 % organického rastu, čo odráža trvalú dynamiku v celom podniku a neustále investície do talentov, technológií a globálnych kapacít.
Tento výsledok predstavuje pre Lockton dvojciferný organický rast už šiesty rok po sebe, čo podčiarkuje silu jeho vzťahov s klientmi, diverzifikovaný obchodný model a dlhodobú investičnú stratégiu.
„Fiškálny rok 2026 bol pre Lockton ďalším výnimočným rokom," povedal Ron Lockton, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. „Naše výsledky odrážajú dôveru, ktorú do nás vkladajú naši klienti, kvalitu našich ľudí a výhody nášho súkromného a nezávislého modelu. Naša štruktúra nám umožňuje investovať v dlhodobom horizonte, rýchlo sa prispôsobovať novým potrebám klientov a trhu a zároveň neustále reinvestovať do schopností, poznatkov a inovácií, ktoré klientom pomáhajú orientovať sa v čoraz komplexnejšom rizikovom prostredí."
Odolný výkon na náročnom trhu
Výsledky spoločnosti Lockton boli obzvlášť silné vzhľadom na trhové podmienky počas fiškálneho roka 2026, ktorý sa skončil 30. apríla. Globálne sadzby nehnuteľností sa zmiernili so zlepšením kapacity a rastúcou konkurenciou, zatiaľ čo poistné krytie v USA naďalej pociťovalo cenový tlak a zvýšené trendy v oblasti nákladov na straty. V tomto kontexte priniesla diverzifikovaná platforma spoločnosti Lockton vyvážený rast v rámci rôznych regiónov a podnikov.
- Spoločnosti Lockton International a Lockton Re obidve zaznamenali približne 15 % rast.
- Prevádzky v USA zaznamenali ôsmy rok dvojciferného rastu, a to aj napriek nerovnomerným podmienkam v jednotlivých regiónoch a produktových radoch.
Hlavné udalosti v USA
Americká pobočka spoločnosti Lockton zaznamenala ďalší silný rok a pokračuje v trende trvalého rastu na celom trhu. Tržby v USA dosiahli necelých 3 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %. Ide tak o ôsmy rok po sebe, čo americká spoločnosť zaznamenala dvojciferný rast.
Tento výkon bol podporený silnou mierou udržania klientov a neustálym rastom v kľúčových oblastiach podnikania. Vďaka jednej z najsilnejších skupín výrobcov v odvetví a silnej spolupráci medzi servisnými tímami dosiahla spoločnosť Lockton mieru udržania tržieb klientov na úrovni 94 %.
Firma tiež pokračovala v posilňovaní svojej platformy v USA rozširovaním vertikál v národnom odvetví a špecializovaných postupov v rámci segmentu Riešenia pre riziká a ľudí. V oblasti Riešení pre ľudí tržby po prvýkrát prekročili 1 miliardu USD, čo odráža trvalý dopyt po integrovaných benefitoch, blahobyte a poradenských službách. Tieto investície spoločne sústreďujú odborné znalosti, zlepšujú konzistentnosť a sprístupňujú pokročilé funkcie klientom na rôznych trhoch.
Najdôležitejšie udalosti z medzinárodného prostredia
Medzinárodné podnikanie spoločnosti Lockton tiež zaznamenalo silný rok a pokračovalo v budovaní dynamiky na kľúčových trhoch. Napriek nerovnomerným podmienkam v jednotlivých regiónoch dosiahla spoločnosť 15 % rast, čiastočne poháňaný 27 % rastom v oblasti Riešení pre ľudí a pokračujúcim silným rastom v segmente maloobchodných a špecializovaných produktov.
Spoločnosť Lockton v priebehu roka pokračovala aj v posilňovaní svojej medzinárodnej platformy a rozširovala svoje prevádzky vo Švajčiarsku, Saudskej Arábii a Taliansku. Zároveň ďalej investovala do svojho prevádzkového modelu, vedenia a tímov služieb klientom v Európe, Latinskej Amerike, na Blízkom východe, v Ázii a Tichomorí. Tieto investície spolu odrážajú premyslenú stratégiu byť bližšie ku klientom, podnikať s väčšou lokálnou relevantnosťou a poskytovať integrované odborné znalosti naprieč hranicami, keďže riziko je stále globálnejšie a prepojenejšie.
Lockton Re
Lockton Re, globálna zaisťovacia divízia spoločnosti, pokračovala vo svojej silnej trajektórii a dosahovala zmysluplný rast podporený rozširovaním vzťahov s klientmi, geografickou expanziou a cielenými investíciami do ľudí, vedenia a schopností. Podnikanie ťažilo zo zvýšeného dopytu po sofistikovanej poradenskej podpore v čase, keď sa poisťovne snažia zorientovať v meniacej sa dynamike trhu, kapitálových obmedzeniach a výzvach optimalizácie portfólia.
Spoločnosť Lockton Re pokračovala v budovaní svojich kapacít v oblasti kapitálových trhov a kapitálového poradenstva, zlepšovaní globálnych portfóliových riešení a investovaní do kybernetických a úverových ponúk, čím si zaistila podporu klientov v širšej škále riešení prenosu rizika a kapitálových riešení. Tieto investície upevňujú úlohu spoločnosti Lockton Re ako dlhodobého partnera pre klientov počas meniacich sa podmienok v oblasti zaistenia a na kapitálových trhoch.
Technológia, AI a inovácie
V minulom roku spoločnosť Lockton významne investovala do dát, analytiky a umelej inteligencie s cieľom zlepšiť služby klientom, rozšíriť prehľad a posilniť postavenie spolupracovníkov na svojej globálnej platforme. Toto úsilie je ústredným prvkom stratégie firmy, ktorá spočíva v riadení prostredníctvom odborného poradenstva a zároveň v znižovaní problematických miest a zvyšovaní konzistentnosti v spôsobe poskytovania služieb klientom.
V centre tejto práce je Lockton SAGE, patentovaný technologický ekosystém s využitím AI, ktorý je navrhnutý tak, aby prepájal dáta, analytiku a odborné znalosti s cieľom poskytovať inteligentnejšie poznatky, rýchlejšie rozhodnutia a väčšiu istotu pri kľúčových obchodných rozhodnutiach. Platforma sa začne v širšej miere nasadzovať vo fiškálnom roku 2027 spolu s plánovanými ďalšími investíciami do digitálnych, analytických a dátových funkcií.
„Umelá inteligencia bude pretvárať každý aspekt rizika a poistenia," povedal Ron Lockton. „AI vnímame ako urýchľovač ľudskej expertízy, nie ako jej náhradu. Zameriavame sa na využívanie technológií na zlepšenie úsudku, prehľadu a hodnoty, ktorú poskytujeme klientom."
Kultúra a talent
Výkonnosť spoločnosti Lockton naďalej podporuje jej jedinečná firemná kultúra a ľudia. Firma zamestnáva takmer 15 000 zamestnancov po celom svete a je neustále uznávaná ako preferovaný zamestnávateľ. Počas fiškálneho roka 2026 získala spoločnosť Lockton viacero ocenení zameraných na pracoviská a odvetvie po celom svete, vrátane ocenenia Best Places to Work in Insurance od Business Insurance, cien Employees' Choice Awards od Glassdoor, ocenení U.S. Best Managed Companies od Deloitte Private a The Wall Street Journal a ocenenia Axco Global Broker of the Year.
O spoločnosti Lockton
To, čím sa Lockton líši od ostatných, ho zároveň robí lepším: nezávislosť. Vďaka súkromnému vlastníctvu spoločnosti Lockton sa môže jej takmer 15 000 spolupracovníkov, ktorí podnikajú vo viac ako 160 krajinách, sústrediť výlučne na potreby klientov v oblasti rizika a poistenia. S odbornými znalosťami, ktoré majú dosah po celom svete, poskytuje Lockton hlboké pochopenie potrebné na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov. Viac informácií nájdete na stránke www.lockton.com.
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