Los ingresos de Lockton para el año fiscal 2026 aumentan a 4.500 millones de dólares

Seis años consecutivos de crecimiento orgánico de dos dígitos impulsan el desempeño global

KANSAS CITY, Mo., 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la mayor correduría de seguros independiente de propiedad privada del mundo, ha anunciado hoy unos sólidos resultados financieros para el ejercicio fiscal 2026, con unos ingresos globales que han aumentado un 12 % interanual hasta alcanzar aproximadamente los 4.500 millones de dólares, incluyendo un crecimiento orgánico del 11 %, lo que refleja el impulso sostenido en todo el negocio y la continua inversión en talento, tecnología y capacidades globales.

Este resultado marca el sexto año consecutivo de crecimiento orgánico de dos dígitos para Lockton, lo que subraya la solidez de sus relaciones con los clientes, su modelo de negocio diversificado y su estrategia de inversión a largo plazo.

"El ejercicio fiscal 2026 fue otro año excepcional para Lockton", declaró Ron Lockton, presidente y consejero delegado. "Nuestros resultados reflejan la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, la calidad de nuestro equipo y las ventajas de nuestro modelo privado e independiente. Nuestra estructura nos permite invertir con una visión a largo plazo, adaptarnos rápidamente a las necesidades emergentes de los clientes y del mercado, y reinvertir continuamente en las capacidades, los conocimientos y las innovaciones que ayudan a los clientes a desenvolverse en un entorno de riesgos cada vez más complejo".

Desempeño sólido en un mercado desafiante

Los resultados de Lockton fueron particularmente sólidos dadas las condiciones del mercado durante el año fiscal 2026, que finalizó el 30 de abril. Las tarifas globales de seguros de propiedad disminuyeron a medida que mejoró la capacidad y aumentó la competencia, mientras que las líneas de seguros de responsabilidad civil en EE. UU. continuaron experimentando presión sobre los precios y tendencias de costes de siniestros elevadas. En este contexto, la plataforma diversificada de Lockton generó un crecimiento equilibrado en todas las regiones y negocios.

Lockton International y Lockton Re registraron un crecimiento aproximado del 15 % cada una.

Las operaciones en EE. UU. lograron un octavo año consecutivo de crecimiento de dos dígitos, a pesar de las condiciones desiguales entre regiones y líneas de productos.

Aspectos destacados de EE. UU.

El negocio de Lockton en Estados Unidos tuvo otro año sólido, manteniendo la tendencia de crecimiento sostenido en todo el mercado. Los ingresos en EE. UU. alcanzaron casi 3.000 millones de dólares, un 11 % más que el año anterior, lo que supone el octavo año consecutivo de crecimiento de dos dígitos para la división estadounidense.

Este desempeño se vio respaldado por una sólida retención de clientes y un crecimiento continuo en áreas clave del negocio. Gracias a uno de los grupos de productores más sólidos del sector y a equipos de servicio altamente colaborativos, Lockton logró una tasa de retención de ingresos del 94 %.

La firma también continuó fortaleciendo su plataforma en Estados Unidos mediante la expansión de verticales de la industria a nivel nacional y prácticas especializadas en las áreas de Riesgo y Soluciones para Personas. En Soluciones para Personas, los ingresos superaron los mil millones de dólares por primera vez, lo que refleja la demanda sostenida de beneficios integrados, bienestar y servicios de asesoría. En conjunto, estas inversiones concentran la experiencia, mejoran la coherencia y hacen que las capacidades avanzadas sean más accesibles para los clientes en todos los mercados.

Aspectos destacados internacionales

El negocio internacional de Lockton también tuvo un excelente año, manteniendo su dinamismo en mercados clave. A pesar de las condiciones desiguales entre regiones, el negocio logró un crecimiento del 15 %, impulsado en parte por un crecimiento del 27 % en People Solutions y la solidez constante de las líneas minoristas y especializadas.

Durante el año, Lockton también continuó fortaleciendo su plataforma internacional, expandiendo sus operaciones en Suiza, Arabia Saudita e Italia, a la vez que invirtió en su modelo operativo, liderazgo y equipos de atención al cliente en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Asia y el Pacífico. En conjunto, estas inversiones reflejan una estrategia deliberada para estar más cerca de los clientes, operar con mayor relevancia local y brindar experiencia integrada a nivel internacional, en un contexto donde el riesgo se vuelve cada vez más global e interconectado.

Lockton Re

Lockton Re, la división global de reaseguros de la firma, mantuvo su sólida trayectoria, logrando un crecimiento significativo gracias a la ampliación de las relaciones con los clientes, la expansión geográfica y la inversión estratégica en personal, liderazgo y capacidades. La división se benefició de la creciente demanda de asesoramiento especializado, a medida que las aseguradoras afrontaban la evolución de la dinámica del mercado, las limitaciones de capital y los desafíos de optimización de cartera.

Lockton Re continuó desarrollando sus capacidades en mercados de capitales y asesoría financiera, mejorando sus soluciones de cartera global e invirtiendo en ofertas relacionadas con ciberseguridad y crédito, lo que le permite ofrecer a sus clientes una gama más amplia de soluciones de transferencia de riesgos y capital. Estas inversiones refuerzan el papel de Lockton Re como socio a largo plazo de sus clientes en un contexto de cambios en los mercados de reaseguros y capitales.

Tecnología, IA e innovación

Durante el último año, Lockton realizó importantes inversiones en datos, análisis e inteligencia artificial para mejorar el servicio al cliente, optimizar la comprensión y potenciar a sus asociados en toda su plataforma global. Estos esfuerzos son fundamentales para la estrategia de la firma de liderar mediante la experiencia en asesoría, al tiempo que se reducen las fricciones y se aumenta la uniformidad en la atención al cliente.

En el centro de este proyecto se encuentra Lockton SAGE, un ecosistema tecnológico propio con inteligencia artificial diseñado para conectar datos, análisis y experiencia, con el fin de ofrecer información más precisa, decisiones más rápidas y mayor confianza en las decisiones empresariales críticas. El despliegue generalizado de la plataforma comenzará en el año fiscal 2027, y se prevé una inversión continua en capacidades digitales, analíticas y de datos.

"La inteligencia artificial transformará todos los aspectos de la gestión de riesgos y los seguros", afirmó Ron Lockton. "Consideramos que la IA acelera la experiencia humana, no la sustituye. Nos centramos en utilizar la tecnología para mejorar el criterio, la comprensión y el valor que ofrecemos a nuestros clientes".

Cultura y talento

El desempeño de Lockton sigue estando respaldado por su cultura y su equipo humano únicos. La firma emplea a casi 15.000 asociados a nivel mundial y es reconocida constantemente como una empresa atractiva para trabajar. Durante el año fiscal 2026, Lockton recibió numerosos galardones a nivel mundial, tanto en el ámbito laboral como en el sector, incluyendo el premio a los Mejores Lugares para Trabajar en Seguros de Business Insurance, el premio a la Elección de los Empleados de Glassdoor, el reconocimiento de Deloitte Private y The Wall Street Journal como una de las Mejores Empresas Gestionadas de EE. UU., y el premio al Corredor Global del Año de Axco, entre otros.

Acerca de Lockton

Lo que distingue a Lockton y lo que la hace superior es su independencia. La propiedad privada de Lockton permite a sus casi 15.000 asociados, que operan en más de 160 países, centrarse exclusivamente en las necesidades de seguros y riesgos de sus clientes. Con una experiencia global, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr resultados excepcionales. Para más información, visite www.lockton.com.