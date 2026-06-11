Le chiffre d'affaires de Lockton pour l'exercice 2026 s'élève à 4,5 milliards de dollars

Six années consécutives de Croissance à deux chiffres Croissance organique Stimulant la performance mondiale

KANSAS CITY, Mo., 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, le plus grand courtier d'assurance indépendant et privé au monde, a annoncé aujourd'hui de solides résultats financiers pour l'exercice 2026, avec un chiffre d'affaires mondial en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à environ 4,5 milliards de dollars, dont une croissance organique de 11 %, reflétant une dynamique soutenue dans l'ensemble de l'entreprise et des investissements continus dans les talents, la technologie et les capacités mondiales.

Ces résultats marquent la sixième année consécutive de croissance organique à deux chiffres pour Lockton, ce qui témoigne de la solidité de ses relations avec ses clients, de la diversification de son modèle économique et de sa stratégie d'investissement à long terme.

« L'exercice 2026 a été une autre année exceptionnelle pour Lockton », a déclaré Ron Lockton, président du conseil et chef de la direction. « Nos résultats témoignent de la confiance que nos clients nous accordent, de la qualité de notre personnel et des avantages de notre modèle privé et indépendant. » « Notre structure d' s nous permet d'investir dans une perspective à long terme, de nous adapter rapidement aux nouveaux besoins des clients et du marché, et de réinvestir en permanence dans les capacités, les connaissances et les innovations qui aident nos clients à naviguer dans un environnement de risques de plus en plus complexe. »

Des résultats solides dans un contexte économique difficile

Les résultats de Lockton ont été particulièrement solides compte tenu des conditions du marché au cours de l'exercice 2026, qui s'est achevé le 30 avril . Les tarifs de l'assurance dommages ont baissé à l'échelle mondiale en raison de l'amélioration de la capacité et de l'intensification de la concurrence, tandis que les branches d'assurance dommages aux États-Unis ont continué à subir des pressions sur les prix et à faire face à une tendance à la hausse des coûts des sinistres. Dans ce contexte, la plateforme diversifiée de Lockton a enregistré une croissance équilibrée dans toutes les régions et tous les secteurs d'activité.

Lockton International et Lockton Re ont chacune enregistré une croissance d'environ 15 %.

Les activités aux États-Unis ont permis à et à d'enregistrer une huitième année consécutive de croissance à deux chiffres, malgré des conditions inégales selon les régions et les gammes de produits.

Faits marquants aux États-Unis

Les activités de Lockton aux États-Unis ont connu une nouvelle année solide, confirmant ainsi la dynamique soutenue observée sur l'ensemble du marché. Le chiffre d'affaires aux États-Unis s'est établi à un peu moins de 3 milliards de dollars , en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, marquant ainsi la huitième année consécutive de croissance à deux chiffres de l'activité d' s aux États-Unis .

Ces bons résultats s'expliquent par une forte fidélisation de la clientèle et une croissance soutenue dans des secteurs clés de l'activité. S'appuyant sur l'un des groupes de producteurs les plus solides du secteur et sur des équipes de service très collaboratives, Lockton a atteint un taux de fidélisation de la clientèle de 94 %.

La société , également présente sur , a continué à renforcer sa présence aux États-Unis en développant ses secteurs d'activité nationaux et ses services spécialisés dans les domaines de la gestion des risques et des ressources humaines. Au sein de la division People Solutions, le chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois le milliard de dollars, reflétant une demande soutenue en matière de prestations intégrées, de bien-être et de services de conseil. Ensemble, ces investissements permettent de concentrer l'expertise d' , d'améliorer la cohérence et de rendre les fonctionnalités avancées plus accessibles aux clients sur l'ensemble des marchés.

Faits marquants à l'international

Les activités internationales de Lockton ont également connu une excellente année, poursuivant leur essor sur les principaux marchés d' . Malgré des conditions inégales d'une région à l'autre, l'entreprise a enregistré une croissance de 15 % , grâce notamment à une croissance de 27 % de la division People Solutions et à la vigueur continue des secteurs de la vente au détail et des produits spécialisés.

Lockton a également continué à renforcer sa présence internationale au cours de l'année, en développant ses activités en Suisse, en Arabie saoudite et en Italie, tout en renforçant ses investissements dans son modèle opérationnel, ses équipes de direction et ses équipes chargées du service à la clientèle en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et dans la région Pacifique. Ensemble, ces investissements traduisent une stratégie délibérée visant à se rapprocher des clients, à gérer avec une pertinence locale accrue, et à offrir une expertise intégrée en matière d' au-delà des frontières, à l'heure où les risques deviennent de plus en plus mondiaux et interconnectés.

Lockton Re

Lockton Re, la branche mondiale de réassurance de la société, a poursuivi sa dynamique positive, enregistrant une croissance significative grâce au renforcement des relations avec ses clients, à son expansion géographique et à des investissements ciblés dans les ressources humaines, le leadership, l' et les capacités d' . Le secteur de l' , notamment , a tiré profit de la demande croissante en services de conseil spécialisés, les assureurs devant faire face à l'évolution des dynamiques de marché, aux contraintes de capital et aux défis liés à l'optimisation de leurs portefeuilles.

Lockton Re a continué à développer ses capacités en matière de marchés de capitaux et de conseil en capital, à améliorer ses solutions de portefeuille à l'échelle mondiale et à investir dans des offres d' s liées au crédit dans les domaines de la cyber et de l' , positionnant ainsi l'entreprise de manière à accompagner ses clients dans un éventail plus large de solutions de transfert de risques et de capital. Ces investissements renforcent le rôle de Lockton Re en tant que partenaire d' s à long terme pour ses clients, dans un contexte de mutation des marchés de la réassurance et des capitaux.

Technologie, IA et innovation

Au cours de l'année écoulée, Lockton a réalisé d'importants investissements dans les données, l'analyse et l'intelligence artificielle afin d'améliorer le service à la clientèle, d'affiner ses analyses et de donner plus de moyens à ses collaborateurs à l'échelle de sa plateforme mondiale. Ces initiatives sont au cœur de la stratégie de l'entreprise, qui vise à se démarquer grâce à son expertise en matière de conseil, tout en réduisant les frictions et en améliorant la cohérence dans la manière dont les clients sont servis.

Au cœur de cette initiative se trouve Lockton SAGE, un écosystème technologique propriétaire d' s basé sur l'IA et conçu pour relier les données d' , les analyses, l' et l'expertise en matière d' afin de fournir des informations plus pertinentes, de permettre une prise de décision plus rapide et d'accroître la confiance dans les décisions commerciales cruciales. Le déploiement à plus grande échelle de la plateforme débutera au cours de l'exercice 2027, et des investissements continus sont prévus dans les domaines du numérique, de l'analyse et des capacités en matière de données.

« L'intelligence artificielle va transformer tous les aspects du risque et de l'assurance », a déclaré Ron Lockton. « Nous considérons l'IA comme un catalyseur de l'expertise en matière d' , et non comme un substitut à celle-ci. » « Notre objectif est d'utiliser la technologie pour améliorer notre capacité d'analyse, notre perspicacité et la valeur que nous apportons à nos clients. »

Culture et talents

Les performances de Lockton continuent d'être soutenues par son approche, sa culture d' unique et ses collaborateurs. Le cabinet emploie près de 15 000 collaborateurs à travers le monde et est régulièrement reconnu comme un employeur de choix. Au cours de l'exercice 2026, Lockton a remporté de nombreuses distinctions professionnelles et sectorielles à travers le monde, notamment Business Insurance « Best Places to Work in Insurance », les « Employees' Choice Awards » de Glassdoor, Deloitte Private et The Wall Street Journal, les « U.S. Best Managed Companies » et le titre de « Global Broker of the Year » décerné par Axco, entre autres.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui en fait une entreprise hors pair : l'indépendance. Le statut d'entreprise privée de Lockton permet à son près de 15 000 collaborateurs présents dans plus de 160 pays de se concentrer exclusivement sur les besoins de ses clients en matière de risques et d'assurance. Grâce à son expertise qui s'étend à travers le monde, Lockton apporte la connaissance approfondie nécessaire pour obtenir des résultats remarquables. Pour plus d'informations, consultez le site www.lockton.com.