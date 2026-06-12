Pendapatan Lockton Meningkat Menjadi $4,5 Miliar Pada Tahun Fiskal 2026

Pertumbuhan Organik Dua Digit Selama Enam Tahun Berturut-turut Mendorong Kinerja Global

KANSAS CITY, Mo., 12 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Lockton adalah perusahaan pialang asuransi independen milik swasta yang terbesar di dunia. Hari ini Lockton melaporkan hasil keuangan yang kuat untuk tahun fiskal 2026, dengan pendapatan global meningkat 12% dari tahun ke tahun menjadi sekitar $4,5 miliar, termasuk pertumbuhan organik sebesar 11%. Hal ini menunjukkan momentum berkelanjutan di seluruh bisnis dan investasi yang terus dilakukan bagi sumber daya manusia, teknologi, dan kemampuan global.

Kinerja ini menandai pertumbuhan organik dua digit selama enam tahun berturut-turut bagi Lockton, yang menegaskan kekuatan hubungan dengan klien, model bisnis terdiversifikasi, dan strategi investasi jangka panjangnya.

"Tahun fiskal 2026 merupakan tahun yang luar biasa bagi Lockton," kata Ron Lockton, Chairman dan Chief Executive Officer. "Hasil yang kami capai membuktikan kepercayaan klien pada kami, kualitas sumber daya manusia kami, dan keunggulan model bisnis kami sebagai perusahaan independen milik swasta.Struktur perusahaan kami memungkinkan kami berinvestasi dengan perspektif jangka panjang, cepat beradaptasi dengan kebutuhan klien dan pasar baru, dan terus berinvestasi ulang pada kemampuan, wawasan, dan inovasi yang membantu klien mengatasi lingkungan risiko yang semakin kompleks."

Kinerja yang Tangguh di Tengah Pasar yang Penuh Tantangan

Pencapaian Lockton sangat kuat mengingat kondisi pasar selama tahun fiskal 2026 yang berakhir pada tanggal 30 April. Premi asuransi properti global menurun seiring dengan peningkatan kemampuan dan persaingan, sedangkan asuransi Aneka (casualty) di A.S. terus menghadapi tren tekanan harga dan peningkatan biaya klaim. Di tengah kondisi tersebut, platform bisnis terdiversifikasi milik Lockton berhasil mencatat pertumbuhan yang seimbang di berbagai wilayah dan bisnis.

Lockton International dan Lockton Re masing-masing mencatat pertumbuhan sekitar 15%.

Bisnis Lockton di A.S. mencatatkan pertumbuhan dua digit selama delapan tahun berturut-turut meskipun menghadapi kondisi yang tidak sama di berbagai wilayah dan lini produk.

Pokok-pokok Penting Tentang Bisnis Lockton di A.S.

Bisnis Lockton di A.S. kembali menunjukkan kinerja yang kuat tahun ini, melanjutkan momentum pertumbuhan yang konsisten di seluruh pasar. Pendapatan Lockton di A.S. mencapai hampir $3 miliar, meningkat 11% dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan pertumbuhan dua digit selama delapan berturut-turut bagi bisnisnya di A.S.

Kinerja ini didukung oleh tingkat retensi klien yang kuat dan pertumbuhan berkelanjutan di sejumlah bidang utama dalam bisnis. Didukung oleh salah satu tim pengembangan bisnis terkuat di industri ini dan tim layanan yang sangat kolaboratif, Lockton berhasil mencapai tingkat retensi pendapatan dari klien sebesar 94%.

Perusahaan ini juga terus memperkuat platformnya di A.S. dengan memperluas fokus pada berbagai sektor industri di tingkat nasional dan praktik khusus di seluruh layanan Risk and People Solutions. Pendapatan People Solutions melampaui $1 miliar untuk pertama kalinya, yang mencerminkan permintaan yang konsisten terhadap layanan terintegrasi yang mencakup tunjangan karyawan, kesejahteraan, dan konsultasi. Melalui semua investasi tersebut, perusahaan dapat memusatkan keahlian, meningkatkan konsistensi, dan memperluas akses klien di berbagai pasar terhadap kemampuan yang canggih.

Pokok-pokok Penting Tentang Bisnis Internasional Lockton

Bisnis internasional Lockton juga mencatatkan kinerja yang kuat tahun ini dan terus membangun momentum di berbagai pasar utama.Terlepas dari kondisi yang berbeda di berbagai wilayah, bisnis Lockton mencapai pertumbuhan 15%, sebagian didorong oleh pertumbuhan People Solutions sebesar 27% dan kinerja yang tetap kuat di bidang ritel dan bidang khusus.

Lockton juga terus memperkuat platform bisnis internasional di sepanjang tahun dengan memperluas pengoperasian di Swiss, Arab Saudi, dan Italia, sekaligus meningkatkan investasi pada model operasional, kepemimpinan, dan tim layanan klien di Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia, dan Pasifik. Semua investasi ini mencerminkan strategi terencana untuk lebih dekat dengan klien, memberikan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar lokal, dan menyediakan keahlian terintegrasi antar negara di tengah risiko yang semakin global dan saling terkait.

Lockton Re

Lockton Re adalah bisnis reasuransi global milik Locton. Lockton Re melanjutkan tren pertumbuhan yang kuat dan mencatat pertumbuhan signifikan yang didukung oleh perluasan hubungan dengan klien, ekspansi geografis, dan investasi yang tepat sasaran pada sumber daya manusia, kepemimpinan, dan kemampuan. Bisnisnya mendapat keuntungan dari peningkatan permintaan dukungan konsultasi yang canggih di saat berbagai perusahaan asuransi menghadapi perubahan dinamika pasar, keterbatasan modal, dan masalah optimalisasi portofolio.

Lockton Re terus mengembangkan kemampuan pasar modal dan konsultasi permodalan, meningkatkan solusi portofolio global, dan berinvestasi pada penawaran siber dan kredit sehingga memperkuat posisinya dalam mendukung klien melalui rangkaian solusi transfer risiko dan solusi modal yang lebih luas. Investasi ini memperkuat peran Lockton Re sebagai mitra jangka panjang bagi klien di tengah perubahan kondisi pasar reasuransi dan pasar modal.

Teknologi, Kecerdasan Buatan, dan Inovasi

Dalam setahun terakhir, Lockton melakukan investasi signifikan untuk data, analitik, dan kecerdasan buatan guna meningkatkan layanan klien, memperdalam wawasan, dan mendukung Associate di platform globalnya. Semua upaya ini merupakan inti dari strategi perusahaan untuk memimpin melalui keahlian konsultasi sekaligus mengurangi hambatan dan meningkatkan konsistensi dalam cara melayani klien.

Inti dari upaya ini adalah Lockton SAGE, yakni ekosistem teknologi eksklusif berbasis AI yang dirancang untuk menghubungkan data, analitik, dan keahlian guna memberikan wawasan yang lebih cerdas, keputusan yang lebih cepat, dan kepercayaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan bisnis yang penting. Mulai tahun fiskal 2027, platform ini akan diterapkan lebih luas dan didukung oleh investasi berkelanjutan pada kemampuan digital, kemampuan analitik, dan kemampuan data.

"Kecerdasan buatan akan mengubah setiap aspek risiko dan asuransi," kata Ron Lockton. "Kami menganggap AI sebagai akselerator keahlian manusia, bukan untuk menggantikannya. "Fokus kami adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan penilaian, wawasan, dan nilai yang kami berikan kepada klien."

Budaya dan Sumber Daya Manusia

Kinerja Lockton terus didukung oleh budaya dan sumber daya manusianya yang unik. Lockton memiliki hampir 15.000 Associate di seluruh dunia dan selalu diakui sebagai tempat kerja pilihan. Selama tahun fiskal 2026, Lockton meraih berbagai penghargaan terkait lingkungan kerja dan industri di seluruh dunia, termasuk Best Places to Work in Insurance dari Business Insurance, Employees' Choice Awards dari Glassdoor, U.S. Best Managed Companies dari Deloitte Private dan The Wall Street Journal, Global Broker of the Year dari Axco, dan berbagai penghargaan lainnya.

Tentang Lockton

Yang menjadikan Lockton berbeda dan lebih unggul: kemandirian. Kepemilikan swasta Lockton mendukung hampir 15.000 Associate yang menjalankan bisnis di lebih dari 160 negara untuk berfokus pada risiko klien dan kebutuhan asuransi saja. Dengan keahlian yang menjangkau seluruh dunia, Lockton memberikan pemahaman mendalam yang diperlukan untuk mencapai hasil luar biasa. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.lockton.com.

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