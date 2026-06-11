Lockton、2026会計年度の売上高が45億ドルに増加

6年連続の二桁のオーガニック成長が世界的な業績を牽引

カンザスシティ（ミズーリ州）, 2026年6月12日 /PRNewswire/ -- 世界最大の非上場独立系保険ブローカーであるLocktonは本日、2026会計年度の堅調な決算を発表しました。世界全体の売上高は前年比12%増の約45億ドル（11%のオーガニック成長を含む）に達し、事業全体における持続的な勢いと、人材、テクノロジー、およびグローバルな対応力への継続的な投資を反映しています。

この業績は、Locktonにとって6年連続となる二桁のオーガニック成長であり、顧客関係の強固さ、多角的なビジネスモデル、および長期的な投資戦略の強みを裏付けています。

会長兼最高経営責任者（CEO）であるRon Lockton氏は、次のように述べています。「2026会計年度は、Locktonにとって再び例外的に素晴らしい1年となりました。「当社の業績は、顧客から寄せられる信頼、従業員の質の高さ、非上場かつ独立したモデルの強みを反映したものです。当社の体制により、長期的な視点での投資が可能になり、顧客や市場の新たなニーズに迅速に対応できるほか、ますます複雑化するリスク環境の中で顧客が舵取りを行うのを支援する能力、知見、およびイノベーションへの継続的な再投資が実現しています。」

厳しい市場環境下における堅調な業績

4月30日に終了した2026会計年度の市場環境を考慮すると、Locktonの決算は特に堅調でした。世界的な財物保険の料率は、引受余力の拡大と競争の激化により軟化した一方、米国の賠償責任保険分野では引き続き価格面での圧力と損害コストの上昇傾向が見られました。こうした背景の中、Locktonの多角的なプラットフォームは、地域や事業を問わず、バランスの取れた成長を実現しました。

Lockton InternationalおよびLockton Reは、それぞれ約15%の成長を記録しました。

地域や製品ラインによって状況にばらつきが見られたものの、米国事業は8年連続となる二桁成長を達成しました。

米国でのハイライト

Locktonの米国事業は今年も好調な1年となり、市場全体で持続的な勢いを維持しました。米国の売上高は30億ドルをわずかに下回る水準で着地したものの、前年比11%増となり、米国事業として8年連続の二桁成長を記録しました。

この業績は、堅調な顧客維持率と、事業の主要分野における継続的な成長に支えられたものです。業界屈指のプロデューサーグループと、緊密に連携するサービスチームに支えられ、Locktonは94%という顧客収益維持率を達成しました。

同社はまた、リスクおよびピープル・ソリューションズ（Risk and People Solutions）分野において、全米規模の業界別専門組織およびスペシャリティ部門を拡大することで、米国プラットフォームの強化を継続しました。ピープル・ソリューションズ部門では、統合型の福利厚生、ウェルビーイング、およびアドバイザリーサービスに対する需要が持続していることを反映し、売上高が初めて10億ドルを突破しました。これらの投資を通じて専門知識を結集し、一貫性を向上させ、あらゆる市場の顧客が高度な機能を利用しやすくなります。

国際事業でのハイライト

Locktonの国際事業も好調な1年となり、主要市場において勢いを維持し続けています。地域によって状況にばらつきが見られたものの、同事業は15%の成長を達成しました。これは、ピープル・ソリューションズ部門の27%の成長、およびリテール・スペシャリティ分野における継続的な好調に一部支えられたものです。

Locktonはまた、当年度も国際的なプラットフォームの強化を継続し、スイス、サウジアラビア、イタリアでの事業を拡大したほか、欧州、ラテンアメリカ、中東、アジア、および太平洋地域全域において、事業モデル、経営陣、顧客サービスチームへの投資をさらに進めました。リスクがますますグローバル化し相互に関連し合う中、これらの投資は、顧客との距離を縮め、より地域の実情に即したサービスを提供し、国境を越えて統合的な専門知識を提供するという、綿密に練られた戦略を反映したものです。

Lockton Re

同社のグローバル再保険事業であるLockton Reは、顧客関係の強化、事業地域の拡大、そして人材、リーダーシップ、および対応力への戦略的な投資に支えられ、堅調な成長軌道を維持し、著しい成長を達成しました。保険各社が、変化する市場動向、資本制約、およびポートフォリオ最適化の課題に対処する中で、高度なアドバイザリー支援への需要が高まったことが、同事業の追い風となりました。

Lockton Reは、資本市場および資本アドバイザリー業務の体制強化、グローバルなポートフォリオ・ソリューションの拡充、ならびにサイバー保険やクレジット関連のサービスへの投資を継続し、より幅広いリスク移転および資本ソリューションを通じて顧客を支援できる体制を整えました。こうした投資により、再保険および資本市場の状況が変化する中、Lockton Reはクライアントにとっての長期的なパートナーとしての役割をさらに強固なものとしています。

テクノロジー、AI、イノベーション

この1年間、Locktonは顧客サービスの向上、洞察力の強化、およびグローバルプラットフォーム全体におけるアソシエイトの能力向上を図るため、データ、アナリティクス、および人工知能（AI）への大規模な投資を行ってきました。こうした取り組みは、アドバイザリー業務における専門性を活かして業界をリードすると同時に、顧客へのサービス提供における摩擦を軽減し、一貫性を高めるという同社の戦略の中核をなすものです。

この取り組みの中心となるのが、AI機能を搭載した独自のテクノロジーエコシステムである「Lockton SAGE」です。データ、分析、および専門知識を統合することで、重要なビジネス上の意思決定において、より的確な洞察、迅速な意思決定、および確かな自信を提供するように設計されています。同プラットフォームのより広範な展開は2027会計年度から開始され、デジタル、アナリティクス、データ関連の各分野において継続的な投資が計画されています。

Ron Lockton氏は次のように述べています。「人工知能は、リスクと保険のあらゆる側面を一新するでしょう。当社はAIを、人間の専門知識を代替するものではなく、それを加速させるものだと考えています。当社が注力している分野は、テクノロジーを活用して判断力や洞察力を高め、クライアントに提供する価値を向上させることです。」

文化と人材

Locktonの業績は、その独自の文化と人材によって支えられ続けています。同社は世界中で1万5,000人近くのアソシエイトを雇用しており、常に「働きがいのある企業」として高く評価されています。2026会計年度において、Locktonは世界中で数多くの職場環境および業界関連の賞を受賞しました。その中には、Business Insuranceの「Best Places to Work in Insurance」、Glassdoorの「Employees' Choice Awards」、Deloitte PrivateおよびThe Wall Street Journalの「U.S. Best Managed Companies」、Axcoの「Global Broker of the Year」などが含まれます。

Locktonについて

Locktonが他社と一線を画す点は、同時にその強みでもあります。それは「独立性」です。Locktonは非公開企業であるため、160カ国以上で事業を展開する1万5,000人近くのアソシエイトが、クライアントのリスク管理および保険ニーズに専念することができます。世界中に広がる専門知識を活かし、Locktonは卓越した成果を上げるために不可欠な深い知見を提供します。詳細については、www.lockton.comをご覧ください。

SOURCE Lockton