Выручка Lockton в 2026 финансовом году увеличилась до 4,5 млрд долларов США

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Lockton

Jun 12, 2026, 06:05 ET

Шесть лет подряд двузначного органического роста обеспечивают показатели компании на глобальном уровне    

КАНЗАС-СИТИ, шт. Миссури, 12 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Lockton, крупнейшая в мире частная независимая страховая брокерская компания, сегодня сообщила о впечатляющих финансовых результатах за 2026 финансовый год: ее глобальная выручка выросла на 12% по сравнению с предыдущим периодом и составила около 4,5 млрд долларов США, включая 11% органического роста, что отражает устойчивую динамику развития бизнеса и продолжающиеся инвестиции в кадры, технологии и глобальные возможности компании. 

Эти результаты знаменуют собой для Lockton шестой год подряд двузначного органического роста, подтверждая прочность отношений с клиентами, эффективность диверсифицированной бизнес‑модели и долгосрочной инвестиционной стратегии компании. 

«2026 финансовый год стал еще одним выдающимся годом для Lockton, — заявил председатель совета директоров и исполнительный директор компании Рон Локтон (Ron Lockton). — Наши результаты отражают доверие, которое оказывают нам наши клиенты, высокий профессионализм наших сотрудников и преимущества нашей частной и независимой модели ведения бизнеса. Наша структура позволяет нам инвестировать с прицелом на долгосрочную перспективу, оперативно адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов и рынка, а также постоянно вкладывать средства в развитие потенциала, аналитических знаний и инновации, которые помогают клиентам ориентироваться в условиях все более сложной среды управления рисками».

Стабильные показатели в сложных рыночных условиях 

Результаты компании Lockton оказались особенно впечатляющими с учетом рыночной конъюнктуры в течение 2026 финансового года, завершившегося 30 апреля. На мировом рынке страхования имущества наблюдалось снижение тарифов вследствие увеличения доступных страховых емкостей и усиления конкуренции, тогда как в США сегмент страхования ответственности продолжал испытывать давление на ценообразование и сталкивался с ростом стоимости убытков. Несмотря на это, диверсифицированная платформа Lockton обеспечила сбалансированный рост во всех регионах и направлениях деятельности. 

  • Подразделения Lockton International и Lockton Re продемонстрировали рост примерно на 15% каждое. 
  • Операции компании в США обеспечили двузначный рост восьмой год подряд, несмотря на неравномерную динамику в различных регионах и продуктовых сегментах. 

Обзор результатов в США 

Американское подразделение Lockton завершило еще один успешный год, продолжив демонстрировать устойчивую положительную динамику на рынке. Выручка в США составила чуть менее 3 млрд долларов, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом, что стало восьмым годом подряд двузначного роста для американского бизнеса компании. 

Такие результаты были обеспечены высоким уровнем удержания клиентов и продолжающимся ростом по ключевым направлениям деятельности. Опираясь на одну из сильнейших команд по развитию бизнеса в отрасли и высокоэффективные команды клиентского обслуживания, Lockton достигла показателя удержания клиентской выручки на уровне 94%. 

Компания также продолжала укреплять свою платформу в США за счет развития отраслевых вертикалей федерального масштаба и специализированных практик в рамках направлений Risk Solutions и People Solutions. В сегменте People Solutions выручка впервые превысила 1 млрд долларов, что отражает устойчивый спрос на комплексные решения в области корпоративных льгот, благополучия сотрудников и консультационных услуг. В совокупности эти инвестиции позволяют концентрировать экспертный потенциал, повышать единообразие предоставления услуг и делать передовые возможности более доступными для клиентов на различных рынках. 

Обзор результатов международного бизнеса 

Международное направление деятельности Lockton также продемонстрировало высокие результаты в этом году, продолжая набирать обороты на ключевых рынках. Несмотря на неравномерную конъюнктуру в различных регионах, рост бизнеса достиг 15%, чему способствовали, в частности, 27% рост направления People Solutions, а также устойчивые показатели в сегментах розничного страхования и специализированных страховых решений. 

В течение года Lockton также продолжала укреплять свою международную платформу, расширяя присутствие в Швейцарии, Саудовской Аравии и Италии, а также инвестируя в совершенствование своей операционной модели, развитие руководящих кадров и команд по обслуживанию клиентов в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии и Тихоокеанском регионе. Все эти инвестиции отражают последовательную стратегию компании, направленную на более тесное взаимодействие с клиентами, повышение локальной релевантности услуг и предоставление интегрированной трансграничной экспертной поддержки в условиях, когда риски становятся все более глобальными и взаимосвязанными. 

Lockton Re 

Lockton Re, глобальное подразделение компании в области перестрахования, продолжило уверенное развитие, обеспечив значительный рост благодаря расширению клиентской базы, географии бизнеса и целевым инвестициям в персонал, руководящие кадры и развитие профессиональных компетенций. Рост бизнеса поддерживался увеличением спроса на высококвалифицированные консультационные услуги в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры, ограничений капитала и необходимости оптимизации страховых портфелей. 

Lockton Re продолжала развивать направления рынков капитала и консультационных услуг по вопросам капитала, совершенствовать глобальные решения по управлению портфелями, а также инвестировать в продукты, связанные с кибербезопасностью и кредитными рисками, что позволяет компании поддерживать клиентов по более широкому спектру решений в области передачи рисков и управления капиталом. Эти инвестиции укрепляют роль Lockton Re как долгосрочного партнера для клиентов в условиях меняющейся ситуации на рынках перестрахования и капитала. 

Технологии, искусственный интеллект и инновации 

За последний год компания Lockton осуществила значительные инвестиции в данные, аналитику и искусственный интеллект с целью повышения качества обслуживания клиентов, улучшения аналитической поддержки и расширения возможностей сотрудников на своей глобальной платформе. Эти усилия являются важной частью стратегии компании, направленной на обеспечение лидерства за счет высокопрофессиональных консультационных услуг при одновременном снижении операционных барьеров и повышении единообразия в обслуживании клиентов. 

Центральным элементом этой стратегии является Lockton SAGE — собственная технологическая экосистема компании на базе искусственного интеллекта, предназначенная для объединения данных, аналитики и экспертных знаний с целью предоставления более точных аналитических выводов, ускорения принятия решений и повышения уверенности при решении критически важных бизнес‑задач. Более широкое внедрение платформы начнется в 2027 финансовом году, при этом планируются дальнейшие инвестиции в цифровые технологии, аналитические решения и работу с данными. 

«Искусственный интеллект кардинально изменит все аспекты управления рисками и страхования, — отметил Рон Локтон (Ron Lockton). — Мы рассматриваем искусственный интеллект как инструмент поддержки человеческого профессионализма, а не как его замену. Наша задача заключается в использовании технологий для повышения качества профессиональных суждений, углубления аналитических выводов и увеличения ценности, которую мы создаем для клиентов». 

Корпоративная культура и персонал 

Основой успеха компании Lockton по-прежнему остаются ее уникальная корпортивная культура и сотрудники. Компания насчитывает около 15.000 сотрудников во всем мире и неизменно входит в число наиболее привлекательных работодателей. В течение 2026 финансового года Lockton получила множество международных наград как работодатель и участник отрасли, включая награды «Лучший работодатель в области страхования» (Best Places to Work in Insurance) по версии Business Insurance и «Выбор сотрудников» (Employees' Choice) от Glassdoor, звание «Лучшая управляемая компания США» (U.S. Best Managed Companies) по версии Deloitte Private и The Wall Street Journal, а также «Глобальный брокер года» (Global Broker of the Year) от Axco и другие. 

О компании Lockton 

То, что выделяет компанию Lockton среди других и одновременно делает ее лучше, это ее независимость. Частная форма собственности позволяет почти 15.000 сотрудникам Lockton, ведущим деятельность в более чем 160 странах мира, полностью сосредоточиться на потребностях клиентов в области управления рисками и страхования. Обладая опытом мирового масштаба, Lockton обеспечивает глубокое понимание потребностей клиентов, необходимое для достижения выдающихся результатов. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.lockton.com

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