Risen Energy apresenta inovações para diversos cenários na Intersolar Europe 2026

MUNIQUE, Alemanha, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Estamos muito felizes em informar que a Intersolar Europe abriu oficialmente suas portas ontem na Messe München, e a Risen Energy tem estado ocupada recebendo visitantes no Estande A1.370. Trouxemos nossa matriz abrangente de produtos para aplicações residenciais, comerciais e industriais (C&I) e de grande escala, demonstrando como nossa estratégia "Full-Stack Risen" atende às crescentes necessidades energéticas da Europa.
Gerenciamento de energia residencial: design minimalista encontra a inteligência artificial
Para atender à demanda da Europa por independência energética em espaços limitados, introduzimos nosso ESS tudo-em-um empilhável da série Noor, o conjunto de baterias empilháveis da série Hifz e o inversor híbrido da série Velta.
Série Noor: Integra carregamento fotovoltaico, armazenamento e controle. Oferecendo capacidade de 10 a 25 kWh, ele se adapta perfeitamente a garagens ou quintais. Sua comutação de UPS em nível de milissegundos garante energia ininterrupta.
Série Hifz: Possui proteção IP65 e empilhamento modular (5 a 20 kWh). Com conectores plug-and-play, implantar energia verde é tão fácil quanto empilhar blocos.
Controle inteligente: Sincronizado com a Risen Cloud, o sistema automatiza as estratégias de "carregar na baixa e descarregar na alta" com base nas tarifas locais, transformando cada kWh em economia.
Parceira verde para C&I: alta densidade e valor ao longo do ciclo de vida
Para empresas que precisam reduzir custos e garantir a segurança, nosso ESS refrigerado a líquido para C&I da série iCon oferece uma solução compacta.
Economia de espaço: Ocupa apenas 1,6 m² (aproveitamento 25% maior).
Segurança máxima: Sistema 4S autodesenvolvido, proteção de 9 níveis e monitoramento em nível de módulo. A proteção contra incêndio em múltiplas camadas constrói um escudo de 360°.
O&M inteligente: Os diagnósticos por IA permitem o acompanhamento da integridade em tempo real, minimizando o tempo de inatividade e maximizando os retornos.
Referência em grande escala: excelência terrestre e aeroespacial
Estamos fechando o ciclo desde a geração até o armazenamento para projetos de grande escala.
Módulos Hyper-ion Pro: Entregam potência de 740 Wp+ com bifacialidade de 90%±5% e coeficiente de temperatura de -0,24%/°C. Apoiados por uma garantia de 30 anos (retenção >90%).
Risen Flex Nova (pHJT): Projetado para a Órbita Terrestre Baixa (LEO, na sigla em inglês). Utilizando wáferes ultrafinos de 70 μm, ele reduz drasticamente o peso de lançamento de satélites, ao mesmo tempo que oferece resistência à radiação.
eFlex & eTron 3.0 Pro: Oferecendo armazenamento de 836 kWh / 6,26 MWh. O eTron 3.0 Pro apresenta eficiência de PCS com SiC de 99,3% e opera perfeitamente em ambientes de -30 °C a 55 °C.
A era do crescimento impulsionado pela escala acabou; a era da inovação orientada pelo valor chegou. Continuamos comprometidos em atualizar os sistemas de energia globais por meio de tecnologia full-stack.
Estamos ao vivo no Estande A1.370 hoje! Venha nos visitar na Messe München para desvendarmos juntos o futuro da energia.
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