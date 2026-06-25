Risen Energy apresenta inovações para diversos cenários na Intersolar Europe 2026

Para atender à demanda da Europa por independência energética em espaços limitados, introduzimos nosso ESS tudo-em-um empilhável da série Noor, o conjunto de baterias empilháveis da série Hifz e o inversor híbrido da série Velta.

Série Noor: Integra carregamento fotovoltaico, armazenamento e controle. Oferecendo capacidade de 10 a 25 kWh , ele se adapta perfeitamente a garagens ou quintais. Sua comutação de UPS em nível de milissegundos garante energia ininterrupta.

Integra carregamento fotovoltaico, armazenamento e controle. Oferecendo capacidade de , ele se adapta perfeitamente a garagens ou quintais. Sua garante energia ininterrupta. Série Hifz: Possui proteção IP65 e empilhamento modular (5 a 20 kWh). Com conectores plug-and-play, implantar energia verde é tão fácil quanto empilhar blocos.

Possui e empilhamento modular (5 a 20 kWh). Com conectores plug-and-play, implantar energia verde é tão fácil quanto empilhar blocos. Controle inteligente: Sincronizado com a Risen Cloud, o sistema automatiza as estratégias de "carregar na baixa e descarregar na alta" com base nas tarifas locais, transformando cada kWh em economia.

Parceira verde para C&I: alta densidade e valor ao longo do ciclo de vida

Para empresas que precisam reduzir custos e garantir a segurança, nosso ESS refrigerado a líquido para C&I da série iCon oferece uma solução compacta.

Economia de espaço: Ocupa apenas 1,6 m² (aproveitamento 25% maior).

Ocupa apenas (aproveitamento 25% maior). Segurança máxima: Sistema 4S autodesenvolvido , proteção de 9 níveis e monitoramento em nível de módulo . A proteção contra incêndio em múltiplas camadas constrói um escudo de 360°.

Sistema , e . A proteção contra incêndio em múltiplas camadas constrói um escudo de 360°. O&M inteligente: Os diagnósticos por IA permitem o acompanhamento da integridade em tempo real, minimizando o tempo de inatividade e maximizando os retornos.

Referência em grande escala: excelência terrestre e aeroespacial

Estamos fechando o ciclo desde a geração até o armazenamento para projetos de grande escala.

Módulos Hyper-ion Pro: Entregam potência de 740 Wp+ com bifacialidade de 90%±5% e coeficiente de temperatura de -0,24%/°C . Apoiados por uma garantia de 30 anos (retenção >90%).

Entregam potência de com e coeficiente de temperatura de . Apoiados por uma (retenção >90%). Risen Flex Nova (pHJT): Projetado para a Órbita Terrestre Baixa (LEO, na sigla em inglês) . Utilizando wáferes ultrafinos de 70 μm , ele reduz drasticamente o peso de lançamento de satélites, ao mesmo tempo que oferece resistência à radiação.

Projetado para a . Utilizando , ele reduz drasticamente o peso de lançamento de satélites, ao mesmo tempo que oferece resistência à radiação. eFlex & eTron 3.0 Pro: Oferecendo armazenamento de 836 kWh / 6,26 MWh. O eTron 3.0 Pro apresenta eficiência de PCS com SiC de 99,3% e opera perfeitamente em ambientes de -30 °C a 55 °C.

A era do crescimento impulsionado pela escala acabou; a era da inovação orientada pelo valor chegou. Continuamos comprometidos em atualizar os sistemas de energia globais por meio de tecnologia full-stack.

Estamos ao vivo no Estande A1.370 hoje! Venha nos visitar na Messe München para desvendarmos juntos o futuro da energia.

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FONTE Risen Energy