Risen Energy Tampilkan Inovasi Energi untuk Berbagai Segmen di Intersolar Europe 2026

Manajemen Energi Rumah Tangga: Desain Minimalis Dipadukan dengan Kecerdasan AI

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat Eropa akan kemandirian energi di ruang yang terbatas, Risen Energy memperkenalkan Noor Series Stackable All-in-One ESS, Hifz Series Stackable Battery Pack, serta Velta Series Hybrid Inverter.

Noor Series: mengintegrasikan sistem pengisian daya panel surya, penyimpanan energi, dan sistem pengendali dalam satu perangkat. Dengan kapasitas 10–25 kWh, sistem ini dapat dipasang di garasi maupun halaman rumah. Fitur perpindahan otomatis ( switchover ) ke sistem UPS bekerja dalam hitungan milidetik untuk menjaga pasokan listrik tetap berjalan tanpa gangguan.

mengintegrasikan sistem pengisian daya panel surya, penyimpanan energi, dan sistem pengendali dalam satu perangkat. Dengan kapasitas 10–25 kWh, sistem ini dapat dipasang di garasi maupun halaman rumah. Fitur untuk menjaga pasokan listrik tetap berjalan tanpa gangguan. Hifz Series: menawarkan perlindungan berstandar IP65 , serta desain baterai modular bertumpuk dengan kapasitas 5–20 kWh. Berkat konektor plug-and-play , pemasangan sistem energi hijau menjadi lebih mudah dan praktis.

menawarkan , serta desain baterai modular bertumpuk dengan kapasitas 5–20 kWh. Berkat konektor , pemasangan sistem energi hijau menjadi lebih mudah dan praktis. Smart Control: terhubung dengan Risen Cloud, dan bekerja secara otomatis untuk mengatur strategi pengisian daya saat tarif listrik rendah dan penggunaan daya saat tarif tinggi (charge low, discharge high), sehingga setiap kilowatt-jam listrik dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

Solusi Energi untuk Segmen Komersial dan Industri: Densitas Tinggi dan Manfaat Jangka Panjang

Bagi pelaku usaha yang ingin menekan biaya operasional dan meningkatkan keandalan pasokan listrik, Risen Energy menghadirkan iCon Series C&I Liquid-Cooled ESS sebagai solusi berukuran ringkas.

Hemat ruang: hanya membutuhkan area seluas 1,6 m² (efisiensi ruang hingga 25%).

hanya membutuhkan area seluas (efisiensi ruang hingga 25%). Fitur keamanan terbaik : dilengkapi sistem 4S yang dikembangkan oleh Risen Energy, sembilan lapis perlindungan, pemantauan hingga tingkat paket baterai sehingga berfungsi sebagai perisai 360°.

: dilengkapi sistem sehingga berfungsi sebagai perisai 360°. O&M cerdas: mendukung pemantauan kondisi sistem secara real time sehingga waktu henti (downtime) dapat ditekan dan nilai investasi menjadi lebih optimal.

Solusi untuk Pembangkit Listrik Skala Utilitas: Keunggulan dari Sisi Terestrial dan Kedirgantaraan

Risen Energy juga menghadirkan solusi terintegrasi yang mencakup pembangkit listrik hingga penyimpanan energi untuk proyek pembangkit listrik skala utilitas.

Modul Hyper-ion Pro : menghasilkan daya lebih dari 740 Wp dengan tingkat bifasialitas 90% ± 5% dan koefisien temperatur -0,24%/°C . Modul ini didukung garansi selama 30 tahun dengan jaminan retensi daya lebih dari 90%.

: menghasilkan daya lebih dari dengan dan koefisien temperatur . Modul ini didukung dengan jaminan retensi daya lebih dari 90%. Risen Flex Nova (pHJT): dirancang untuk kebutuhan satelit di orbit rendah Bumi (Low Earth Orbit/LEO). Dengan menggunakan wafer ultra-tipis berukuran 70 mikrometer , teknologi ini turut mengurangi bobot peluncuran satelit serta menawarkan daya tahan tinggi terhadap radiasi.

dirancang untuk kebutuhan satelit di Dengan menggunakan , teknologi ini turut mengurangi bobot peluncuran satelit serta menawarkan daya tahan tinggi terhadap radiasi. eFlex & eTron 3.0 Pro: menyediakan kapasitas masing-masing sebesar 836 kWh dan 6,26 MWh. eTron 3.0 Pro memiliki efisiensi SiC PCS yang mencapai 99,3%, serta mampu beroperasi secara andal pada suhu antara -30°C hingga 55°C.

Risen Energy menilai era pertumbuhan yang hanya mengandalkan peningkatan skala telah berakhir, dan kini berganti menuju era inovasi yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah. Untuk itu, Risen Energy menegaskan komitmennya untuk terus memajukan sistem energi global melalui pengembangan teknologi yang terintegrasi.

Risen Energy mengundang para pengunjung ke Booth A1.370 di Messe München untuk melihat langsung berbagai inovasi tersebut dan bersama-sama membangun masa depan energi.

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SOURCE Risen Energy