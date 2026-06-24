Risen Energy จัดแสดงนวัตกรรมครบวงจรที่งาน Intersolar Europe 2026

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มิวนิก เยอรมนี 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะรายงานว่างาน Intersolar Europe ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Messe München ซึ่ง Risen Energy ได้ต้อนรับผู้เข้าชมที่บูธ A1.370 อย่างคึกคัก เราได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานในที่พักอาศัย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I), และระดับสาธารณูปโภคมาจัดแสดงเพื่อสาธิตให้เห็นว่ากลยุทธ์ "Full-Stack Risen" ของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุโรปได้อย่างไร
การจัดการพลังงานในที่พักอาศัย: การออกแบบสไตล์มินิมอลที่ผสานระบบอัจฉริยะของ AI
เราได้เปิดตัวระบบ ESS แบบครบวงจรที่วางซ้อนกันได้ในซีรีส์ Noor, ชุดแบตเตอรี่แบบวางซ้อนได้ซีรีส์ Hifz และอินเวอร์เตอร์ไฮบริดซีรีส์ Velta เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านอิสระทางพลังงานในพื้นที่จำกัดของยุโรป
- ซีรีส์ Noor: ผสานรวมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บ และการควบคุมไว้ด้วยกัน โดยมาพร้อมความจุ 10–25kWh ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดตั้งในโรงรถหรือสนามหน้าบ้าน ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่มีความเร็วระดับมิลลิวินาทีช่วยรับประกันว่าจะสามารถส่งมอบพลังงานได้อย่างราบรื่น
- ซีรีส์ Hifz: มาพร้อมมาตรฐานการป้องกัน IP65 และการจัดวางแบบแยกส่วน (5–20kWh) ทั้งยังติดตั้งพลังงานสะอาดได้อย่างง่ายเหมือนกับการต่อบล็อกด้วยขั้วต่อแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
- การควบคุมอัจฉริยะ: ระบบที่เชื่อมต่อกับ Risen Cloud จะสร้างกลยุทธ์ "ชาร์จช่วงราคาต่ำ ปล่อยไฟช่วงราคาสูง" โดยอัตโนมัติตามอัตราค่าไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อช่วยประหยัดได้ทุก kWh
พันธมิตรสีเขียวสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I): ความหนาแน่นสูง และมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
ระบบ ESS ที่ระบายความร้อนด้วยของเหลวซีรีส์ iCon สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของเรามาพร้อมกับโซลูชันที่มีขนาดกะทัดรัดสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัย
- ประหยัดพื้นที่: ใช้พื้นที่เพียง 1.6 ตร.ม. (เพิ่มการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 25%)
- ความปลอดภัยสูงสุด: ระบบ 4S ที่พัฒนาขึ้นเอง, การป้องกัน 9 ระดับ และการตรวจสอบระดับแพ็ก ระบบป้องกันอัคคีภัยหลายชั้นเพื่อสร้างเกราะป้องกันแบบ 360 องศา
- การดำเนินงาน และบำรุงรักษาอัจฉริยะ: ระบบวินิจฉัยด้วย AI ช่วยให้ติดตามสถานะการทำงานได้แบบเรียลไทม์ ลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
มาตรฐานระดับสาธารณูปโภค: ความเป็นเลิศทั้งภาคพื้นดินและอวกาศ
เรากำลังสร้างวงจรที่ครบครันตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดเก็บพลังงานสำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภค
- โมดูล Hyper-ion Pro: ส่งมอบพลังงานมากกว่า 740Wp พร้อมประสิทธิภาพการรับแสงสองหน้า 90%±5% และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ -0.24%/°C โดยรับประกันยาวนาน 30 ปี (>90% การคงประสิทธิภาพ)
- Risen Flex Nova (pHJT): ออกแบบมาสำหรับวงโคจรต่ำของโลก (LEO) ทั้งยังใช้เวเฟอร์บางพิเศษ 70 ไมโครเมตร ซึ่งช่วยลดน้ำหนักในการส่งดาวเทียมได้อย่างมาก พร้อมกับทนทานต่อรังสีได้เป็นอย่างดี
- eFlex & eTron 3.0 Pro: ให้ความจุในการจัดเก็บ 836kWh / 6.26MWh ระบบ eTron 3.0 Pro โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพ SiC PCS สูงถึง 99.3% และทำงานได้อย่างไร้ที่ติในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ -30°C ถึง 55°C
ยุคแห่งการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยขนาดได้สิ้นสุดลงแล้ว ทว่ายุคแห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าได้มาถึงแล้ว ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับระบบพลังงานระดับโลกผ่านเทคโนโลยีแบบครบวงจร
เราพร้อมให้บริการที่บูธ A1.370 วันนี้! มาเยี่ยมชมเราได้ที่ Messe München เพื่อปลดล็อกอนาคตของพลังงานไปพร้อมกัน
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SOURCE Risen Energy
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