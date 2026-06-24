Risen Energy trình diễn các đổi mới toàn diện cho mọi kịch bản ứng dụng tại Intersolar Europe 2026

Để giải quyết nhu cầu về tự chủ năng lượng của Châu Âu trong điều kiện không gian hạn chế, chúng tôi đã giới thiệu Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tất cả trong một có khả năng xếp chồng Noor Series, Bộ pin có thể xếp chồng Hifz Series và Biến tần lai Velta Series.

Noor Series: Tích hợp sạc điện mặt trời, lưu trữ và điều khiển. Với dung lượng 10–25 kWh , hệ thống hoàn toàn phù hợp để lắp đặt trong gara hoặc sân vườn. Khả năng chuyển đổi sang nguồn UPS cấp độ mili giây bảo đảm nguồn điện không bị gián đoạn.

Tích hợp sạc điện mặt trời, lưu trữ và điều khiển. Với dung lượng , hệ thống hoàn toàn phù hợp để lắp đặt trong gara hoặc sân vườn. Khả năng bảo đảm nguồn điện không bị gián đoạn. Hifz Series: Được trang bị khả năng bảo vệ IP65 và thiết kế xếp chồng mô-đun (5–20kWh). Nhờ các đầu nối "cắm và chạy", việc triển khai năng lượng xanh dễ dàng như xếp các khối gạch.

Được trang bị và thiết kế xếp chồng mô-đun (5–20kWh). Nhờ các đầu nối "cắm và chạy", việc triển khai năng lượng xanh dễ dàng như xếp các khối gạch. Điều khiển thông minh: Đồng bộ hóa với nền tảng Risen Cloud, hệ thống tự động vận hành chiến lược "sạc khi giá thấp, xả khi giá cao" dựa trên biểu giá điện địa phương, biến mỗi kWh thành khoản tiết kiệm.

Đối tác xanh cho khối thương mại và công nghiệp: Mật độ cao & Giá trị vòng đời

Đối với các doanh nghiệp cần cắt giảm chi phí và bảo đảm an ninh năng lượng, ESS làm mát bằng chất lỏng iCon Series dành cho thương mại và công nghiệp (C&I) mang đến một giải pháp nhỏ gọn.

Tiết kiệm không gian: Chỉ chiếm diện tích 1,6 m² (hiệu suất sử dụng không gian cao hơn 25%).

Chỉ chiếm diện tích (hiệu suất sử dụng không gian cao hơn 25%). An toàn tối ưu: Được trang bị hệ thống 4S do Risen Energy tự phát triển, cơ chế bảo vệ 9 lớp và khả năng giám sát ở cấp độ Bộ pin . Hệ thống phòng cháy nổ nhiều lớp tạo nên lá chắn bảo vệ 360°.

Được trang bị do Risen Energy tự phát triển, cơ chế và khả năng . Hệ thống phòng cháy nổ nhiều lớp tạo nên lá chắn bảo vệ 360°. Vận hành và bảo trì thông minh: Công nghệ chẩn đoán AI cho phép theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tối đa hóa lợi nhuận.

Tiêu chuẩn cho ứng dụng quy mô tiện ích: Năng lực vượt trội từ mặt đất đến hàng không vũ trụ

Chúng tôi đang hoàn thiện chu trình khép kín từ khâu phát điện đến lưu trữ năng lượng cho các dự án quy mô tiện ích.

Mô-đun Hyper-ion Pro: Cung cấp công suất trên 740Wp với khả năng phát điện hai mặt đạt 90%±5% và hệ số nhiệt độ -0,24%/°C . Sản phẩm được hỗ trợ bảo hành 30 năm (duy trì công suất trên 90%).

Cung cấp công suất với và hệ số nhiệt độ . Sản phẩm được hỗ trợ (duy trì công suất trên 90%). Risen Flex Nova (pHJT): Được thiết kế cho Quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) . Sử dụng các tấm wafer siêu mỏng 70 μm , sản phẩm cắt giảm đáng kể khối lượng phóng vệ tinh đồng thời mang lại khả năng chống bức xạ cao.

Được thiết kế cho . Sử dụng , sản phẩm cắt giảm đáng kể khối lượng phóng vệ tinh đồng thời mang lại khả năng chống bức xạ cao. eFlex & eTron 3.0 Pro: Cung cấp dung lượng lưu trữ lần lượt 836kWh / 6,26MWh. eTron 3.0 Pro tự hào đạt hiệu suất hệ thống chuyển đổi công suất (PCS) sử dụng Silicon Carbide (SiC) lên tới 99,3% và vận hành hoàn hảo trong môi trường từ -30°C đến 55°C.

Kỷ nguyên tăng trưởng dựa trên quy mô đã khép lại; thời đại của đổi mới dựa trên giá trị đã bắt đầu. Chúng tôi tiếp tục cam kết nâng cấp các hệ thống năng lượng toàn cầu thông qua công nghệ toàn diện (full-stack).

Chúng tôi đang có mặt tại Gian hàng A1.370 hôm nay! Hãy đến tham quan gian hàng của chúng tôi tại Messe München để cùng kiến tạo tương lai của năng lượng.

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SOURCE Risen Energy