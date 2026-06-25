Spoločnosť Risen Energy predstavuje inovácie pre všetky scenáre na veľtrhu Intersolar Europe 2026

MNÍCHOV, Nemecko, 25. júna 2026 /PRNewswire/ -- S nadšením oznamujeme, že včera sa v areáli Messe München oficiálne otvoril veľtrh Intersolar Europe a spoločnosť Risen Energy už plne vítala návštevníkov v stánku A1.370. Predstavili sme našu komplexnú produktovú maticu pre rezidenčné, komerčné a priemyselné (C&I) aplikácie, ako aj pre veľké energetické projekty, čím sme demonštrovali, ako naša stratégia „Full-Stack Risen" spĺňa meniace sa energetické potreby Európy.
Riadenie spotreby energie v domácnostiach: Minimalistický dizajn sa stretáva s umelou inteligenciou
S cieľom vyhovieť požiadavkám Európy na energetickú nezávislosť v obmedzených priestoroch sme uviedli na trh naše stohovateľné all-in-one systémy ESS zo série Noor, stohovateľné batériové moduly zo série Hifz a hybridné meniče zo série Velta.
Séria Noor: Zabezpečuje integráciu nabíjania z fotovoltaických systémov, ukladania energie a riadenia. S kapacitou 10 – 25 kWh sa perfektne hodí do garáží alebo na dvory. Prechod na záložný zdroj (UPS) v priebehu milisekúnd zaručuje neprerušované napájanie.
Séria Hifz:Vyznačuje sa stupňom ochrany IP65 a možnosťou modulárneho stohovania (5 – 20 kWh). Vďaka konektorom typu „plug-and-play" je zavádzanie zelenej energie také jednoduché ako skladanie kociek.
Inteligentné ovládanie:Systém, synchronizovaný so službou Risen Cloud, automatizuje stratégie typu „nabíjanie pri nízkej cene, vybíjanie pri vysokej cene" na základe miestnych taríf, čím premení každú kWh na úsporu.
C&I Green Partner: Vysoká hustota a hodnota počas životného cyklu
Pre firmy, ktoré potrebujú znížiť náklady a zabezpečiť bezpečnosť, ponúkajú naše systémy ESS s kvapalinovým chladením zo série iCon C&I kompaktné riešenie.
Úspora miesta:Zaberá len 1,6 m² (o 25 % vyššie využitie).
Maximálna bezpečnosť:Vlastný systém 4S, 9-stupňová ochrana a monitorovanie na úrovni batérie. Viacvrstvová protipožiarna ochrana vytvára 360° štít.
Inteligentná prevádzka a údržba:Diagnostika založená na umelej inteligencii umožňuje sledovať stav zariadení v reálnom čase, čím sa minimalizujú prestoje a maximalizujú výnosy.
Porovnávacia analýza na úrovni veľkých elektrární: Špičková kvalita v pozemnej a leteckej technike
V rámci projektov pre energetické spoločnosti uzatvárame cyklus od výroby až po skladovanie.
Moduly Hyperion Pro:Poskytuje výkon 740 Wp+ s bifaciálnosťou 90 % ± 5 % a teplotným koeficientom -0,24 %/°C. S 30-ročnou zárukou (>90 % zachovanie vlastností).
Risen Flex Nova (pHJT): Navrhnuté pre nízku obežnú dráhu Zeme (LEO). Vďaka použitiu ultratenkých doštičiek s hrúbkou 70 μm sa výrazne znižuje hmotnosť satelitu pri štarte a zároveň sa zabezpečuje odolnosť voči žiareniu.
eFlex a eTron 3.0 Pro:Kapacita úložiska je 836 kWh / 6,26 MWh. eTron 3.0 Pro sa pýši účinnosťou SiC PCS na úrovni 99,3 % a bezchybne funguje v prostredí s teplotami od -30 °C do 55 °C.
Éra rastu založeného na objeme je za nami; nastala éra inovácií založených na hodnote. Naďalej sa zaväzujeme k modernizácii globálnych energetických systémov prostredníctvom komplexných technológií.
Dnes sme naživo na stánku A1.370! Príďte nás navštíviť na veľtrhu Messe München a spoločne odhalíme budúcnosť energetiky.
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