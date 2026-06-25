Risen Energy、インターソーラー・ヨーロッパ2026（Intersolar Europe 2026）であらゆるシナリオに対応する革新技術を披露

限られたスペースでのエネルギー自立を求める欧州のニーズに応えるため、当社はNoorシリーズのスタック式オールインワンESS、Hifzシリーズのスタック式バッテリーパック、Veltaシリーズのハイブリッドインバーターを紹介しました。

Noorシリーズ： 太陽光発電による充電、蓄電、制御を統合しています。 10～25kWh の容量に対応し、ガレージや庭にすっきり収まります。 ミリ秒レベルのUPS切替 により、途切れない電力供給を保証します。

太陽光発電による充電、蓄電、制御を統合しています。 の容量に対応し、ガレージや庭にすっきり収まります。 により、途切れない電力供給を保証します。 Hifzシリーズ： IP65保護等級 とモジュール式スタッキング（5～20kWh）を備えています。プラグアンドプレイ対応のコネクターにより、グリーンエネルギーの導入はブロックを積み上げるのと同じくらい簡単です。

とモジュール式スタッキング（5～20kWh）を備えています。プラグアンドプレイ対応のコネクターにより、グリーンエネルギーの導入はブロックを積み上げるのと同じくらい簡単です。 スマート制御：Risen Cloudと同期することで、このシステムは現地の電気料金に基づいて「低料金時に充電し、高料金時に放電する」戦略を自動化し、1kWhごとの節約につなげます。

商業・産業用（C&I）のグリーンパートナー：高密度とライフサイクル価値

コスト削減と安全性の確保を必要とする企業向けに、当社のiConシリーズの商業・産業用（C&I）水冷式ESSは、コンパクトなソリューションを提供します。

省スペース： 設置面積はわずか 1.6m² です（スペース利用率が25%向上）。

設置面積はわずか です（スペース利用率が25%向上）。 最高レベルの安全性： 独自開発の 4Sシステム 、 9段階の保護機能 、 パックレベルの監視機能 を備えています。多層防火により、360°の防護を実現します。

独自開発の 、 、 を備えています。多層防火により、360°の防護を実現します。 スマート運用・保守（O&M）： AI診断により、システム状態をリアルタイムで追跡でき、ダウンタイムを最小限に抑え、リターンを最大化します。

ユーティリティ規模のベンチマーク：地上・航空宇宙分野における卓越性

当社は、ユーティリティ規模のプロジェクトにおいて、発電から蓄電までを一貫してつなげています。

Hyper-ion Proモジュール： 740Wp超の 出力に加え、 90%±5%の両面率 と -0.24%/°C の温度係数を実現します。 30年保証 （出力保持率90%超）が付帯します。

出力に加え、 と の温度係数を実現します。 （出力保持率90%超）が付帯します。 Risen Flex Nova（pHJT）： 地球 低軌道（LEO） 向けに設計されています。 70μmの超薄型ウェハー を使用することで、耐放射線性を備えつつ、衛星の打ち上げ重量を大幅に削減します。

地球 向けに設計されています。 を使用することで、耐放射線性を備えつつ、衛星の打ち上げ重量を大幅に削減します。 eFlexおよびeTron 3.0 Pro：836kWh/ 6.26MWhの蓄電容量を提供します。eTron 3.0 Proは、99.3%のSiC PCS効率を誇り、-30°C～55°Cの環境でも問題なく動作します。

規模主導の成長の時代は終わり、価値主導のイノベーションの時代が到来しています。当社は、フルスタック技術を通じて、世界のエネルギーシステムの高度化に引き続き取り組んでまいります。

本日、ブースA1.370で皆様をお待ちしています！メッセ・ミュンヘンへぜひお越しください。共にエネルギーの未来を切り拓きましょう。

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SOURCE Risen Energy