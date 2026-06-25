Risen Energy presenta innovaciones integrales en Intersolar Europe 2026

Para responder a la demanda europea de independencia energética en espacios limitados, presentamos nuestro Sistema de almacenamiento de energía apilable todo en uno de la serie Noor, el Paquete de baterías apilables de la serie Hifz y el Inversor híbrido de la serie Velta.

Serie Noor: integra carga, almacenamiento y control fotovoltaico. Con una capacidad de 10–25 kWh , se adapta a la perfección a garajes o patios. Su tiempo de conmutación UPS al nivel de milisegundos garantiza un suministro de energía sin interrupciones.

integra carga, almacenamiento y control fotovoltaico. Con una capacidad de , se adapta a la perfección a garajes o patios. Su garantiza un suministro de energía sin interrupciones. Serie Hifz: cuenta con protección IP65 y apilamiento modular (5-20 kWh). Gracias a los conectores de arranque automático, implementar energía ecológica es tan fácil como apilar bloques.

cuenta con y apilamiento modular (5-20 kWh). Gracias a los conectores de arranque automático, implementar energía ecológica es tan fácil como apilar bloques. Control inteligente: sincronizado con Risen Cloud, el sistema automatiza estrategias de "carga baja, descarga alta" basadas en tarifas locales, lo que convierte cada kWh en ahorros.

Socio ecológico para el sector comercial e industrial: alta densidad y valor del ciclo de vida

Para las empresas que necesitan reducir costos y garantizar la seguridad, nuestro ESS para el sector comercial e industrial con refrigeración líquida de la serie iCon ofrece una solución compacta.

Ahorro de espacio: ocupa solo 1,6 m² (un 25 % más de uso).

ocupa solo (un 25 % más de uso). Máxima seguridad: sistema 4S de desarrollo propio , protección de 9 niveles y monitoreo a nivel de paquete . La protección contra incendios multicapa crea un escudo de 360°.

, y . La protección contra incendios multicapa crea un escudo de 360°. Operación y mantenimiento inteligente:los diagnósticos de IA permiten hacer seguimiento al estado en tiempo real para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar los beneficios.

Referencia a escala de utilidad: excelencia terrestre y aeroespacial

Estamos cerrando el ciclo desde la generación hasta el almacenamiento para proyectos de servicios públicos.

Módulos Hyper-ion Pro: ofrecen 740 Wp+ de potencia con un 90 % ± 5 % de bifacialidad y un coeficiente de temperatura de un -0,24 %/°C . Respaldado por una garantía de 30 años (>90 % de retención).

ofrecen de potencia con un y un coeficiente de temperatura de un . Respaldado por una (>90 % de retención). Risen Flex Nova (pHJT): diseñado para órbita terrestre baja (LEO) . Utilizando obleas ultrafinas de 70 μm , reduce drásticamente el peso del lanzamiento del satélite a la vez que ofrece resistencia a la radiación.

diseñado para . Utilizando obleas ultrafinas de , reduce drásticamente el peso del lanzamiento del satélite a la vez que ofrece resistencia a la radiación. eFlex y eTron 3.0 Pro: ofrecen almacenamiento de 836 kWh/6,26 MWh. El eTron 3.0 Pro cuenta con una eficiencia PCS SiC del 99,3 % y funciona a la perfección en entornos de -30°C a 55°C.

La era del crecimiento impulsado por la escala ha terminado y ha llegado la era de la innovación impulsada por el valor. Mantenemos nuestro compromiso de modernizar los sistemas energéticos mundiales con tecnología integral.

¡Hoy estamos en directo en el stand A1.370! Visítenos en Messe München para descubrir juntos el futuro de la energía.

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FUENTE Risen Energy