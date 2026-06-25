東方日升在2026年歐洲國際太陽能展上展示全場景創新成果

為滿足歐洲在有限空間內實現能源自主的需求，我們推出Noor系列可堆疊一體式儲能系統(ESS)、Hifz系列可堆疊電池包，以及Velta系列混合逆變器。

Noor系列： 集成光伏充電、儲能與控制功能，容量為 10–25kWh ，完美適配車庫或庭院。 毫秒級 UPS（不間斷電源）切換 ，確保供電不斷。

集成光伏充電、儲能與控制功能，容量為 ，完美適配車庫或庭院。 ，確保供電不斷。 Hifz系列： 具備 IP65防護等級 ，支持模塊化堆疊(5–20kWh)。即插即用接口，部署綠色能源就像搭積木一樣簡單。

具備 ，支持模塊化堆疊(5–20kWh)。即插即用接口，部署綠色能源就像搭積木一樣簡單。 智能控制：聯動Risen Cloud智慧能源管理平台，系統根據當地電價自動執行「低谷充電、高峰放電」策略，讓每一度電都能省錢。

工商業綠色夥伴：高密度與全生命周期價值

針對需要降本增效、保障安全的工商業客戶，我們推出了iCon系列工商業液冷儲能系統，提供緊湊型解決方案。

節省空間： 占地僅 1.6平方米 （空間利用率提升25%）。

占地僅 （空間利用率提升25%）。 極致安全： 自研 4S系統 ， 九重保護 ， Pack級監控 。多層消防構建360度安全盾牌。

自研 ， ， 。多層消防構建360度安全盾牌。 智能運維：AI診斷實現實時健康追蹤，最大限度減少停機，實現收益最大化。

公用事業規模標桿：陸上與航天級卓越品質

我們正在打通公用事業項目從發電到儲能的完整閉環。

伏曦 Pro組件： 功率 740Wp以上 ， 雙面率 90%±5% ，溫度系數 -0.24%/°C 。提供 30年質保 （衰減後仍保持90%以上輸出）。

功率 ， ，溫度系數 。提供 （衰減後仍保持90%以上輸出）。 Risen Flex Nova新星P型異質結(pHJT)： 專為 近地軌道 (LEO) 衛星設計。採用 70μm超薄硅片 ，大幅降低衛星發射重量，同時具備抗輻射能力。

專為 衛星設計。採用 ，大幅降低衛星發射重量，同時具備抗輻射能力。 eFlex & eTron 3.0 Pro：提供836kWh / 6.26MWh儲能容量。eTron 3.0 Pro擁有99.3%碳化硅(SiC)儲能變流器(PCS)效率，可以在-30°C至55°C環境下穩定運行。

規模驅動增長的時代已經結束，價值驅動創新的時代已然到來。我們將繼續致力於通過全棧技術升級全球能源體系。

今天我們在A1.370展位正式亮相！歡迎來慕尼黑新國際展覽中心，與我們一起解鎖未來能源。

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SOURCE Risen Energy