東方日升在2026年歐洲國際太陽能展上展示全場景創新成果
新聞提供者Risen Energy
25 6月, 2026, 10:13 CST
德國慕尼黑2026年6月25日 /美通社/ -- 我們非常高興地宣布，歐洲國際太陽能展(Intersolar Europe)已於昨日在慕尼黑新國際展覽中心正式開幕，東方日升在A1.370展位迎來了絡繹不絕的參觀者。我們帶來了覆蓋戶用、工商業及公用事業規模應用的全系列產品矩陣，展示我們的「全棧新昇」戰略如何滿足歐洲不斷演變的能源需求。
戶用能源管理：極簡設計遇上AI（人工智能）智慧
為滿足歐洲在有限空間內實現能源自主的需求，我們推出Noor系列可堆疊一體式儲能系統(ESS)、Hifz系列可堆疊電池包，以及Velta系列混合逆變器。
- Noor系列：集成光伏充電、儲能與控制功能，容量為10–25kWh，完美適配車庫或庭院。毫秒級UPS（不間斷電源）切換，確保供電不斷。
- Hifz系列：具備IP65防護等級，支持模塊化堆疊(5–20kWh)。即插即用接口，部署綠色能源就像搭積木一樣簡單。
- 智能控制：聯動Risen Cloud智慧能源管理平台，系統根據當地電價自動執行「低谷充電、高峰放電」策略，讓每一度電都能省錢。
工商業綠色夥伴：高密度與全生命周期價值
針對需要降本增效、保障安全的工商業客戶，我們推出了iCon系列工商業液冷儲能系統，提供緊湊型解決方案。
- 節省空間：占地僅1.6平方米（空間利用率提升25%）。
- 極致安全：自研4S系統，九重保護，Pack級監控。多層消防構建360度安全盾牌。
- 智能運維：AI診斷實現實時健康追蹤，最大限度減少停機，實現收益最大化。
公用事業規模標桿：陸上與航天級卓越品質
我們正在打通公用事業項目從發電到儲能的完整閉環。
- 伏曦Pro組件：功率740Wp以上，雙面率90%±5%，溫度系數-0.24%/°C。提供30年質保（衰減後仍保持90%以上輸出）。
- Risen Flex Nova新星P型異質結(pHJT)：專為近地軌道(LEO)衛星設計。採用70μm超薄硅片，大幅降低衛星發射重量，同時具備抗輻射能力。
- eFlex & eTron 3.0 Pro：提供836kWh / 6.26MWh儲能容量。eTron 3.0 Pro擁有99.3%碳化硅(SiC)儲能變流器(PCS)效率，可以在-30°C至55°C環境下穩定運行。
規模驅動增長的時代已經結束，價值驅動創新的時代已然到來。我們將繼續致力於通過全棧技術升級全球能源體系。
今天我們在A1.370展位正式亮相！歡迎來慕尼黑新國際展覽中心，與我們一起解鎖未來能源。
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SOURCE Risen Energy
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