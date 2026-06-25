شركة Risen Energy تستعرض ابتكارات لمختلف السيناريوهات في معرض Intersolar Europe 2026

لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا على الاستقلالية في مجال الطاقة ضمن المساحات المحدودة، قدمنا نظام تخزين الطاقة المتكامل والقابل للتكديس من سلسلة Noor، وحزمة البطاريات القابلة للتكديس من سلسلة Hifz، والمحول الهجين من سلسلة .Velta

سلسلة Noor : تدمج بين الشحن بالطاقة الكهروضوئية ( PV ) والتخزين والتحكم. بسعة تتراوح ما بين 10 و25 كيلوواط/ساعة ، تُعد مثالية للتركيب في المرائب أو الساحات. كما يضمن نظام التحويل غير المنقطع للطاقة ( UPS ) بزمن استجابة على مستوى المللي ثانية استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع.

سلسلة Hifz : تتميز بمعيار الحماية IP65 وإمكانية التكديس المعيارية (بسعات تتراوح ما بين 5 و20 كيلوواط/ساعة). بفضل الموصلات الداعمة للتوصيل والتشغيل، يصبح نشر حلول الطاقة الخضراء سهلًا كتركيب المكعبات.

التحكم الذكي: عند مزامنة النظام مع منصة Risen Cloud ، يتم تشغيل إستراتيجيات "الشحن عند انخفاض الأسعار والتفريغ عند ارتفاعها" تلقائيًا وفق الأسعار المحلية، ما يحول كل كيلوواط/ساعة إلى وفورات فعلية.

شريك أخضر للقطاع التجاري والصناعي (C&I): كثافة عالية وقيمة تشغيلية طويلة الأمد

بالنسبة للشركات التي تسعى إلى خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة، يوفر نظام تخزين الطاقة المُبرد بالسائل للقطاع التجاري والصناعي من سلسلة iCon حلًا صغير الحجم.

توفير المساحة: يشغل النظام مساحة لا تتجاوز 1.6 متر مربع (مع معدل استغلال أعلى بنسبة 25%).

أعلى مستويات الأمان: نظام 4S المطور ذاتيًا، مع حماية بتسع طبقات ومراقبة على مستوى حزمة البطارية . كما توفر الحماية متعدد الطبقات من الحرائق درعًا بزاوية 360 درجة.

التشغيل والصيانة الذكية: تتيح تقنيات التشخيص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتبع الحالة التشغيلية على الفور، ما يقلل فترات التوقف ويعزز العوائد إلى أقصى حد.

معيار جديد لمشروعات المرافق العامة: تميّز يجمع بين التطبيقات الأرضية والفضائية

نحن نُقدم منظومة متكاملة تبدأ من توليد الطاقة وصولًا إلى التخزين لمشروعات المرافق العامة.

وحدات Hyper-ion Pro : توفر قدرة تتجاوز 740 واط عند الذروة Wp+) ) مع معامل ازدواجية يبلغ 90% ±5% ، ومعامل حرارة يصل إلى ‎ - 0.24%/درجة مئوية . مدعومة بضمان يمتد إلى 30 عامًا (احتفاظ بالأداء يتجاوز 90%).

Risen Flex Nova pHJT) تقنية الوصلة غير المتجانسة المُمرَّرة) : تم تصميمها خصيصًا لمدارات الأرض المنخفضة ( LEO ) . وباستخدام رقائق فائقة الرقة بسماكة 70 ميكرومتر ، تسهم في خفض وزن إطلاق الأقمار الصناعية بشكلٍ كبير، مع توفير مقاومة عالية للإشعاع.

eFlex و eTron 3.0 Pro : يوفران تخزينًا للطاقة يبلغ 836 كيلوواط/ساعة و6.26 ميجاواط/ساعة. يتميز نظام eTron 3.0 Pro بكفاءة تبلغ 99.3% لوحدة تحويل الطاقة المعتمدة على كربيد السيليكون ( SiC PCS ) ، مع قدرة تشغيل مستقرة في درجات حرارة تتراوح ما بين ‎- 30 درجة مئوية و55 درجة مئوية .

لقد انتهى عصر النمو القائم على التوسع الكمي، وبدأ عصر الابتكار القائم على القيمة. ما زلنا ملتزمين بتطوير أنظمة الطاقة العالمية من خلال التقنيات المتكاملة.

نحن متواجدون اليوم في الجناح A1.370! ندعوكم لزيارتنا في Messe München لاستكشاف مستقبل الطاقة معًا.

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