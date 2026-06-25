라이젠 에너지, 인터솔라 유럽 2026에서 전 시나리오 혁신 선보여

라이젠은 제한된 공간에서 에너지 독립성을 추구하는 유럽의 수요에 대응하기 위해 Noor Series Stackable All-in-One ESS, Hifz Series Stackable Battery Pack, Velta Series Hybrid Inverter를 출시했다.

Noor Series : 태양광(PV) 충전, 저장, 제어 기능을 통합했다. 용량이 10~25kWh 로 차고나 마당에 완벽하게 설치할 수 있다. 밀리초 만에 UPS 전환이 일어나 끊김 없는 전력 공급이 가능하다.

: 태양광(PV) 충전, 저장, 제어 기능을 통합했다. 용량이 로 차고나 마당에 완벽하게 설치할 수 있다. 일어나 끊김 없는 전력 공급이 가능하다. Hifz Series: IP65 보호 등급과 모듈식 적층 구조(5~20kWh)를 특징으로 한다. 플러그 앤 플레이 커넥터를 적용해 블록을 쌓듯 간편하게 친환경 에너지를 구축할 수 있다.

등급과 모듈식 적층 구조(5~20kWh)를 특징으로 한다. 플러그 앤 플레이 커넥터를 적용해 블록을 쌓듯 간편하게 친환경 에너지를 구축할 수 있다. 스마트 제어: Risen Cloud와 동기화된 시스템으로 현지 요금제를 기반으로 '저가 충전, 고가 방전' 전략을 자동화해 kWh 하나하나가 절감 효과로 이어진다.

C&I 그린 파트너: 고밀도와 수명 주기 가치

비용 절감과 보안 확보가 필요한 기업에게는 iCon Series C&I Liquid-Cooled ESS가 콤팩트한 솔루션이 된다.

공간 절약 : 단 1.6m² 면 충분하다(활용률 25% 향상).

: 단 면 충분하다(활용률 25% 향상). 궁극의 안전성 : 자체 개발한 4S 시스템, 9단계 보호, 팩(Pack) 단위 모니터링 을 갖췄다. 다층 화재 보호 기능이 360도로 보호해 준다.

: 자체 개발한 을 갖췄다. 다층 화재 보호 기능이 360도로 보호해 준다. 스마트 운영•유지보수(O&M): AI 진단 기능이 실시간 상태 추적을 지원해 가동 중단 시간을 최소화하고 수익을 극대화한다.

발전소급 벤치마크: 지상 및 우주항공 분야의 탁월성

라이젠은 유틸리티 프로젝트를 위해 발전에서 저장까지의 순환 구조를 완성하고 있다.

Hyper-ion Pro Modules : 90%±5% 양면율 과 -0.24%/°C 의 온도 계수를 바탕으로 740Wp+ 출력을 제공한다. 30년 보증 (90% 초과 유지율)이 지원된다.

: 과 의 온도 계수를 바탕으로 740Wp+ 출력을 제공한다. (90% 초과 유지율)이 지원된다. Risen Flex Nova(pHJT) : 저궤도(LEO) 용으로 설계됐다. 70μm 초박형 웨이퍼 를 사용해 위성 발사 중량을 획기적으로 줄이는 동시에 방사선 내성을 제공한다.

: 용으로 설계됐다. 를 사용해 위성 발사 중량을 획기적으로 줄이는 동시에 방사선 내성을 제공한다. eFlex & eTron 3.0 Pro: 836kWh/6.26MWh 저장 용량을 제공한다. eTron 3.0 Pro는 99.3%의 SiC PCS 효율을 자랑하며 -30°C~55°C 환경에서도 완벽하게 작동한다.

규모 주도 성장의 시대는 끝났고, 가치 주도 혁신의 시대가 도래했다. 당사는 풀스택 기술을 통해 글로벌 에너지 시스템을 고도화하기 위한 노력을 지속하고 있다.

현재 A1.370 부스에서 방문객을 맞이하고 있다. 메세 뮌헨에 방문해 함께 에너지의 미래를 열어보기 바란다.

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SOURCE Risen Energy