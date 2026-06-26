Risen Energy демонстрирует инновации с полным сценарием на Intersolar Europe 2026

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Risen Energy

Jun 26, 2026, 02:17 ET

МЮНХЕН, Германия, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Мы рады сообщить, что выставка Intersolar Europe официально открыла свои двери вчера на Messe München, и компания Risen Energy была занята приемом посетителей на стенде A1.370. Мы представили наш комплексный ассортимент продукции для жилых, контрольно-измерительных и коммунальных применений, продемонстрировав, как наша стратегия «Full-Stack Risen» отвечает меняющимся энергетическим потребностям Европы. 

Управление энергопотреблением жилых помещений: Минималистский дизайн и искусственный интеллект 

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Чтобы удовлетворить спрос Европы на энергонезависимость в ограниченных пространствах, мы представили наши наращиваемые многофункциональные ESS серии Noor, наращиваемые аккумуляторные модули серии Hifz и гибридный инвертор серии Velta.

  • Серия Noor. Интегрирует фотоэлектрическую зарядку, хранение и управление. Предлагая мощность 10–25 кВтч, серия идеально подходит для гаражей или дворов. Переключение ИБП миллисекундного уровня гарантирует бесперебойное питание.
  • Серия Hifz. Оснащена защитой IP65 и модульным наращиванием (5–20 кВтч). Благодаря готовым к подключению разъемам развертывание зеленой энергии так же просто, как наращивание блоков.
  • Интеллектуальное управление. Синхронизированная с Risen Cloud система автоматизирует стратегии «низкая зарядка, высокая разрядка» на основе местных тарифов, превращая каждый кВтч в экономию.

Зеленый партнер для коммерческого и промышленного использования: значение высокой плотности и жизненного цикла 

Для предприятий, которым необходимо сократить расходы и обеспечить безопасность, наша система ESS с жидкостным охлаждением для коммерческого и промышленного использования серии iCon предлагает компактное решение.

  • Экономия пространства Занимает всего 1,6 м² (на 25% больше использования).
  • Максимальная безопасность. Самостоятельно разработанная система 4S, 9-уровневая защита и мониторинг на уровне пакета. Многослойная противопожарная защита создает 360-градусный щит.
  • Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание. Диагностика на основе ИИ позволяет отслеживать состояние в режиме реального времени, сводя к минимуму время простоя и максимизируя отдачу.

Контрольный показатель для коммунальных предприятий: наземное и аэрокосмическое превосходство 

Мы закрываем цикл от генерации до хранения для коммунальных проектов.

  • Модули Hyper-ion Pro. Обеспечивают мощность более 740 Вт с двусторонней эффективностью 90%±5% и температурным коэффициентом -0,24%/°C. Поддерживается 30-летняя гарантия (>90% удержания).
  • Risen Flex Nova (pHJT). Разработан для низкой околоземной орбиты (НОО). Используя ультратонкие пластины 70 мкм, он резко снижает вес запуска спутника, обеспечивая при этом радиационную твердость.
  • eFlex и eTron 3.0 Pro. Обеспечение хранилища 836 кВтч / 6,26 МВтч. ETron 3.0 Pro может похвастаться эффективностью 99,3% SiC PCS и безупречно работает в средах от -30°C до 55°C.

Эпоха масштабного роста закончилась; эпоха инноваций, основанных на ценностях, наступила. Мы по-прежнему привержены модернизации глобальных энергетических систем с помощью технологии полного стека. 

Мы сегодня находимся на стенде A1.370! Приходите к нам в Messe München, чтобы вместе открыть будущее энергии. 

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