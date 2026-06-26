Risen Energy демонстрирует инновации с полным сценарием на Intersolar Europe 2026

Чтобы удовлетворить спрос Европы на энергонезависимость в ограниченных пространствах, мы представили наши наращиваемые многофункциональные ESS серии Noor, наращиваемые аккумуляторные модули серии Hifz и гибридный инвертор серии Velta.

Серия Noor. Интегрирует фотоэлектрическую зарядку, хранение и управление. Предлагая мощность 10–25 кВтч , серия идеально подходит для гаражей или дворов. Переключение ИБП миллисекундного уровня гарантирует бесперебойное питание.

Интегрирует фотоэлектрическую зарядку, хранение и управление. Предлагая мощность , серия идеально подходит для гаражей или дворов. гарантирует бесперебойное питание. Серия Hifz. Оснащена защитой IP65 и модульным наращиванием (5–20 кВтч). Благодаря готовым к подключению разъемам развертывание зеленой энергии так же просто, как наращивание блоков.

Оснащена и модульным наращиванием (5–20 кВтч). Благодаря готовым к подключению разъемам развертывание зеленой энергии так же просто, как наращивание блоков. Интеллектуальное управление. Синхронизированная с Risen Cloud система автоматизирует стратегии «низкая зарядка, высокая разрядка» на основе местных тарифов, превращая каждый кВтч в экономию.

Зеленый партнер для коммерческого и промышленного использования: значение высокой плотности и жизненного цикла

Для предприятий, которым необходимо сократить расходы и обеспечить безопасность, наша система ESS с жидкостным охлаждением для коммерческого и промышленного использования серии iCon предлагает компактное решение.

Экономия пространства Занимает всего 1,6 м² (на 25% больше использования).

Занимает всего (на 25% больше использования). Максимальная безопасность. Самостоятельно разработанная система 4S , 9-уровневая защита и мониторинг на уровне пакета . Многослойная противопожарная защита создает 360-градусный щит.

Самостоятельно разработанная , и . Многослойная противопожарная защита создает 360-градусный щит. Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание. Диагностика на основе ИИ позволяет отслеживать состояние в режиме реального времени, сводя к минимуму время простоя и максимизируя отдачу.

Контрольный показатель для коммунальных предприятий: наземное и аэрокосмическое превосходство

Мы закрываем цикл от генерации до хранения для коммунальных проектов.

Модули Hyper-ion Pro. Обеспечивают мощность более 740 Вт с двусторонней эффективностью 90%±5% и температурным коэффициентом -0,24%/°C . Поддерживается 30-летняя гарантия (>90% удержания).

Обеспечивают мощность с и температурным коэффициентом . Поддерживается (>90% удержания). Risen Flex Nova (pHJT). Разработан для низкой околоземной орбиты (НОО) . Используя ультратонкие пластины 70 мкм , он резко снижает вес запуска спутника, обеспечивая при этом радиационную твердость.

Разработан для . Используя ультратонкие пластины , он резко снижает вес запуска спутника, обеспечивая при этом радиационную твердость. eFlex и eTron 3.0 Pro. Обеспечение хранилища 836 кВтч / 6,26 МВтч. ETron 3.0 Pro может похвастаться эффективностью 99,3% SiC PCS и безупречно работает в средах от -30°C до 55°C.

Эпоха масштабного роста закончилась; эпоха инноваций, основанных на ценностях, наступила. Мы по-прежнему привержены модернизации глобальных энергетических систем с помощью технологии полного стека.

Мы сегодня находимся на стенде A1.370! Приходите к нам в Messe München, чтобы вместе открыть будущее энергии.

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