Risen Energy демонстрирует инновации с полным сценарием на Intersolar Europe 2026

МЮНХЕН, Германия, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Мы рады сообщить, что выставка Intersolar Europe официально открыла свои двери вчера на Messe München, и компания Risen Energy была занята приемом посетителей на стенде A1.370. Мы представили наш комплексный ассортимент продукции для жилых, контрольно-измерительных и коммунальных применений, продемонстрировав, как наша стратегия «Full-Stack Risen» отвечает меняющимся энергетическим потребностям Европы.
Управление энергопотреблением жилых помещений: Минималистский дизайн и искусственный интеллект
Чтобы удовлетворить спрос Европы на энергонезависимость в ограниченных пространствах, мы представили наши наращиваемые многофункциональные ESS серии Noor, наращиваемые аккумуляторные модули серии Hifz и гибридный инвертор серии Velta.
Серия Noor. Интегрирует фотоэлектрическую зарядку, хранение и управление. Предлагая мощность 10–25 кВтч, серия идеально подходит для гаражей или дворов. Переключение ИБП миллисекундного уровня гарантирует бесперебойное питание.
Серия Hifz. Оснащена защитой IP65 и модульным наращиванием (5–20 кВтч). Благодаря готовым к подключению разъемам развертывание зеленой энергии так же просто, как наращивание блоков.
Интеллектуальное управление. Синхронизированная с Risen Cloud система автоматизирует стратегии «низкая зарядка, высокая разрядка» на основе местных тарифов, превращая каждый кВтч в экономию.
Зеленый партнер для коммерческого и промышленного использования: значение высокой плотности и жизненного цикла
Для предприятий, которым необходимо сократить расходы и обеспечить безопасность, наша система ESS с жидкостным охлаждением для коммерческого и промышленного использования серии iCon предлагает компактное решение.
Экономия пространства Занимает всего 1,6 м² (на 25% больше использования).
Максимальная безопасность. Самостоятельно разработанная система 4S, 9-уровневая защита и мониторинг на уровне пакета. Многослойная противопожарная защита создает 360-градусный щит.
Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание.Диагностика на основе ИИ позволяет отслеживать состояние в режиме реального времени, сводя к минимуму время простоя и максимизируя отдачу.
Контрольный показатель для коммунальных предприятий: наземное и аэрокосмическое превосходство
Мы закрываем цикл от генерации до хранения для коммунальных проектов.
Модули Hyper-ion Pro. Обеспечивают мощность более 740 Вт с двусторонней эффективностью 90%±5% и температурным коэффициентом -0,24%/°C. Поддерживается 30-летняя гарантия (>90% удержания).
Risen Flex Nova (pHJT). Разработан для низкой околоземной орбиты (НОО). Используя ультратонкие пластины 70 мкм, он резко снижает вес запуска спутника, обеспечивая при этом радиационную твердость.
eFlex и eTron 3.0 Pro. Обеспечение хранилища 836 кВтч / 6,26 МВтч. ETron 3.0 Pro может похвастаться эффективностью 99,3% SiC PCS и безупречно работает в средах от -30°C до 55°C.
Эпоха масштабного роста закончилась; эпоха инноваций, основанных на ценностях, наступила. Мы по-прежнему привержены модернизации глобальных энергетических систем с помощью технологии полного стека.
Мы сегодня находимся на стенде A1.370! Приходите к нам в Messe München, чтобы вместе открыть будущее энергии.
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