Risen Energy Pamer Inovasi Senario Keseluruhan di Intersolar Europe 2026

Bagi memenuhi permintaan Eropah terhadap kebebasan tenaga dalam ruang yang terhad, kami memperkenalkan Noor Series Stackable All-in-One ESS, Hifz Series Stackable Battery Pack, dan Velta Series Hybrid Inverter.

Noor Series: Mengintegrasikan pengecasan PV, storan dan kawalan. Menawarkan kapasiti 10–25kWh , ia benar-benar sesuai dipasang di garaj atau halaman rumah. Fungsi tukar ganti UPS tahap milisaat menjamin bekalan kuasa tanpa gangguan.

Mengintegrasikan pengecasan PV, storan dan kawalan. Menawarkan kapasiti , ia benar-benar sesuai dipasang di garaj atau halaman rumah. Fungsi menjamin bekalan kuasa tanpa gangguan. Hifz Series: Menawarkan perlindungan IP65 serta susunan modular (5–20kWh). Menerusi penyambung pasang-dan-pakai, pelaksanaan tenaga hijau semudah menyusun blok.

Menawarkan serta susunan modular (5–20kWh). Menerusi penyambung pasang-dan-pakai, pelaksanaan tenaga hijau semudah menyusun blok. Kawalan Pintar: Disegerakkan dengan Risen Cloud, sistem ini mengautomasikan strategi "cas rendah, nyahcas tinggi" berdasarkan tarif tempatan, menukar setiap kWh kepada penjimatan

Rakan Hijau C&I: Ketumpatan Tinggi & Nilai Kitaran Hayat

Bagi perniagaan yang perlu mengurangkan kos dan memastikan keselamatan, iCon Series C&I Liquid-Cooled ESS kami menawarkan penyelesaian yang kompak.

Penjimatan Ruang: Menempati ruang hanya berkeluasan 1.6 m² (25% penggunaan lebih tinggi).

Menempati ruang hanya berkeluasan (25% penggunaan lebih tinggi). Keselamatan Terunggul: Sistem 4S yang dibangunkan sendiri, perlindungan 9 peringkat dan pemantauan peringkat Pek . Perlindungan kebakaran berbilang lapisan membina perlindungan 360°.

yang dibangunkan sendiri, dan . Perlindungan kebakaran berbilang lapisan membina perlindungan 360°. O&M Pintar: Diagnostik AI membolehkan penjejakan kesihatan secara masa nyata, meminimumkan masa henti dan memaksimumkan pulangan.

Penanda Aras Skala-Utiliti: Kecemerlangan Daratan & Aeroangkasa

Kami menyempurnakan kitaran daripada penjanaan hingga storan untuk projek utiliti.

Hyper-ion Pro Modules: Memberikan kuasa 740Wp+ dengan kadar dwimuka 90%±5% dan pekali suhu -0.24%/°C . Disokong oleh jaminan 30 tahun (pengekalan >90%).

Memberikan kuasa dengan dan pekali suhu . Disokong oleh (pengekalan >90%). Risen Flex Nova (pHJT): Direkayasa untuk Orbit Bumi Rendah (LEO) . Dengan menggunakan wafer ultra nipis 70μm , ia mengurangkan secara drastik berat pelancaran satelit sambil menawarkan ketahanan terhadap radiasi

Direkayasa untuk . Dengan menggunakan , ia mengurangkan secara drastik berat pelancaran satelit sambil menawarkan ketahanan terhadap radiasi eFlex & eTron 3.0 Pro: Menyediakan storan 836kWh / 6.26MWh. eTron 3.0 Pro memiliki kecekapan SiC PCS 99.3% dan beroperasi dengan sempurna dalam persekitaran -30°C hingga 55°C.

Era pertumbuhan berasaskan skala telah berakhir; era inovasi dipacu nilai telahpun tiba. Kami kekal komited untuk menaik taraf sistem tenaga global melalui teknologi tindanan penuh.

Kami bersiaran langsung di Reruai A1.370 hari ini! Jom kunjungi kami di Messe München untuk bersama-sama meneroka masa depan tenaga.

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SOURCE Risen Energy