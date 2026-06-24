Společnost Risen Energy představí na veletrhu Intersolar Europe 2026 inovace pro všechny scénáře

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Risen Energy

Jun 24, 2026, 14:56 ET

MNICHOV, Německo, 24. června 2026 /PRNewswire/ – S velkou radostí oznamujeme, že včera byl v areálu Messe München oficiálně zahájen veletrh Intersolar Europe a že společnost Risen Energy již v plném proudu vítá návštěvníky na stánku A1.370. Představili jsme komplexní produktovou matici pro aplikace v oblasti domácností, komerčních a průmyslových objektů (C&I) a velkých energetických zařízení, čímž jsme demonstrovali, jak naše strategie „Full-Stack Risen" odpovídá měnícím se energetickým potřebám Evropy. 

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Řízení spotřeby energie v domácnostech: Minimalistický design v kombinaci s umělou inteligencí 

Abychom vyhověli poptávce Evropy po energetické nezávislosti v omezených prostorech, uvedli jsme na trh naše stohovatelné all-in-one systémy pro ukládání energie řady Noorstohovatelné bateriové moduly řady Hifz a hybridní střídače řady Velta.

  • Řada Noor: Zahrnuje solární nabíjení, akumulaci energie a řízení. Díky kapacitě 10–25 kWh se perfektně hodí do garáží nebo na dvory. Přepínání na záložní zdroj (UPS) v řádu milisekund zaručuje nepřetržité napájení.
  • Řada Hifz: Vyznačuje se stupněm ochrany IP65 a možností modulárního stohování (5–20 kWh). Díky konektorům typu „plug-and-play" je zavádění zelené energie stejně snadné jako skládání kostek.
  • Inteligentní ovládání: Systém, synchronizovaný s Risen Cloud, automatizuje strategie „nabíjení při nízké ceně, vybíjení při vysoké ceně" na základě místních tarifů, čímž promění každou kWh v úsporu.

C&I Green Partner: Vysoká hustota a hodnota životního cyklu 

Pro firmy, které potřebují snížit náklady a zajistit bezpečnost, představuje naše řada iCon C&I s kapalinovým chlazením ESS kompaktní řešení.

  • Úspora místa: Zabírá pouze 1,6 m2 (o 25 % vyšší využití).
  • Maximální bezpečnost: Vlastní systém 4S9úrovňová ochrana a monitorování na úrovni bateriových modulů. Vícevrstvá protipožární ochrana vytváří 360° štít.
  • Inteligentní provoz a údržba: Diagnostika založená na umělé inteligenci umožňuje sledovat stav zařízení v reálném čase, čímž minimalizuje prostoje a maximalizuje výnosy.

Srovnávací test pro velkokapacitní zařízení: Špičkové výkony v pozemních a vesmírných technologiích 

V rámci projektů pro energetické společnosti uzavíráme cyklus od výroby až po skladování.

  • Moduly Hyper-ion Pro: Poskytuje výkon 740 Wp+ s oboustranností 90 % ± 5 % a teplotním koeficientem -0,24 %/°C. S 30letou zárukou (>90 % zachování vlastností).
  • Risen Flex Nova (pHJT): Navrženo pro nízkou oběžnou dráhu Země (LEO). Díky použití ultratenkých destiček o tloušťce 70 μm se výrazně snižuje hmotnost satelitu při vypuštění a zároveň se zajišťuje odolnost proti záření.
  • eFlex a eTron 3.0 Pro: Kapacita úložiště činí 836 kWh / 6,26 MWh. eTron 3.0 Pro se pyšní účinností SiC PCS na úrovni 99,3 % a bezchybně funguje v teplotním rozmezí od -30 °C do 55 °C.

Éra růstu založeného na objemu je u konce; nastala éra inovací založených na hodnotě. I nadále se zasazujeme o modernizaci globálních energetických systémů pomocí komplexních technologických řešení. 

Dnes jsme na místě na stánku A1.370! Navštivte nás v areálu Messe München, kde společně odhalíme budoucnost energetiky. 

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