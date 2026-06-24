Risen Energy prezentuje wszechstronne innowacje na targach Intersolar Europe 2026

MONACHIUM, Niemcy, 24 czerwca 2026 r./PRNewswire/ -- Z radością ogłaszamy, że targi Intersolar Europe oficjalnie otworzyły swoje podwoje w Messe München, a firma Risen Energy wita licznie zgromadzonych gości na stoisku A1.370. Przywieźliśmy naszą kompleksową ofertę produktową dla domów, obiektów komercyjnych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, pokazując w jaki sposób nasza strategia "Full-Stack Risen" (Wszechstronny Risen) spełnia zmieniające się potrzeby energetyczne Europy.
Zarządzanie energią dla gospodarstw domowych: minimalistyczny design połączony z technologią sztucznej inteligencji
Aby wypełnić zapotrzebowanie Europy w zakresie niezależności energetycznej w ograniczonej przestrzeni, wprowadziliśmy na rynek kompleksowy system magazynowania energii z serii Noor, charakteryzujący się możliwością ułożenia jeden na drugim, akumulator z serii Hifz oraz hybrydowy inwerter z serii Velta.
Produkty z serii Noor łączą w sobie ładowanie z instalacji fotowoltaicznej, magazynowanie i sterowanie. Oferując pojemność w zakresie 10–25 kWh, doskonale sprawdzą się w garażach i ogrodach. Funkcja uruchomienia zasilania bezprzewodowego UPS w czasie mierzonym w milisekundach gwarantuje nieprzerwane zasilanie.
Produkty serii Hifz charakteryzują się poziomem ochrony IP65 i modułową konstrukcją umożliwiającą układanie jednego urządzenia na drugim (5–20kWh). Dzięki gotowym do użytku złączom (plug-and-play), uruchomienie tego ekologicznego źródła energii jest tak proste, jak układanie klocków.
Inteligentne sterowanie: zsynchronizowany z Risen Cloud system automatycznie realizuje strategię „ładowania po niskich kosztach i rozładowywania w okresie wyższych cen" w oparciu o lokalne taryfy, przekształcając każdą kilowatogodzinę w oszczędności.
Partner w obszarze ekologii dla handlu i przemysłu: Wysoka gęstość energii i długi cykl życia produktu
Dla przedsiębiorstw, które muszą redukować koszty i zapewnić bezpieczeństwo, nasz chłodzony cieczą system magazynowania energii dla firm z serii iCon oferuje kompaktowe rozwiązanie.
Oszczędność miejsca: zajmuje zaledwie 1,6 m² (wykorzystanie przestrzeni wyższe o 25%).
Pełne bezpieczeństwo: autorski system 4S, 9-stopniowa ochrona, oraz monitorowanie na poziomie akumulatora. Wielowarstwowy system przeciwpożarowy tworzy tarczę 360°.
Inteligentna eksploatacja i konserwacja:diagnostyka AI umożliwia monitorowanie stanu urządzeń w czasie rzeczywistym, minimalizując przestoje i maksymalizując zwrot z inwestycji.
Standardy na skalę inwestycji użyteczności publicznej: Doskonałość na ziemi i w przestrzeni powietrznej
Zamykamy krąg od generowania do magazynowania energii dla inwestycji użyteczności publicznej.
Moduły Hyper-Ion Pro zapewniają moc 740Wp+ przy bifacjalności na poziomie 90%±5% i współczynniku temperatury -0,24%/°C. W pakiecie z 30-letnią gwarancją (zachowanie pierwotnej wydajności na poziomie >90%).
Risen Flex Nova (pHJT): zaprojektowane na potrzeby niskiej orbity okołoziemskiej. Dzięki zastosowaniu ultra-cienkich płytek 70μm, znacząco obniża masę umieszczanej na orbicie satelity, oferując jednocześnie odporność na promieniowanie jonizujące.
eFlex & eTron 3.0 Pro: zapewnia magazynowanie energii o pojemności 836kWh / 6,26MWh. System eTron 3.0 Pro może poszczycić się 99,3% wydajności konwersji energii opartej na węgliku krzemu (SiC PCS) i charakteryzuje się bezproblemową pracą w temperaturach od -30°C do 55°C.
Era wzrostu opartego na skali już się skończyła; nadeszły czasy innowacji napędzanych wartością. Nieustannie angażujemy się w doskonalenie globalnych systemów energetycznych poprzez kompleksową technologię.
Czekamy na was dzisiaj na Stoisku A1.370! Odwiedźcie nas w Messe München aby wspólnie z nami budować przyszłość energetyki.
Share this article