Rumo às redes de 2030: WBBA lança oficialmente a AI-Net, certificação global de referência em comunicação de dados

BANGKOK, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Durante a Cúpula de Desenvolvimento da Banda Larga da Ásia-Pacífico (BDS), a Associação Mundial de Banda Larga (WBBA) lançou oficialmente a AI-Net, certificação global de referência em comunicação de dados voltada a países e operadoras de todo o mundo. Como marco da infraestrutura digital, a certificação estabelece diretrizes estratégicas para a transição das redes globais de arquiteturas orientadas pela conectividade para redes orientadas pela inteligência. A iniciativa busca levar a infraestrutura mundial da era "All-Cloud" à era "All-Intelligence", além de acelerar a evolução geracional e a transformação inteligente de todo o setor.

Certificação AI-Net Martin Creaner, diretor-geral da WBBA, detalha a Certificação AI-Net

A inteligência artificial está remodelando a economia global e exige da infraestrutura de base maior capacidade de transmissão, escalabilidade e inteligência. Com a transição dos setores para o Net5.5G, indicadores tradicionais, como largura de banda e cobertura, já não refletem a competitividade dos países na era da inteligência. Diante disso, a WBBA criou a Certificação AI-Net, baseada em três novos pilares: diretrizes de políticas nacionais, ecossistemas colaborativos do setor e taxa de adoção do Net5.5G. Baseado em indicadores mensuráveis, o sistema de avaliação busca acelerar a implantação global do Net5.5G ao alinhar políticas estratégicas e ecossistemas industriais, além de estabelecer parâmetros para medir o grau de maturidade tecnológica.

Durante o lançamento, a WBBA detalhou como a Certificação AI-Net promove benefícios mútuos e destacou seus dois principais valores:

Em primeiro lugar, o conceito de "rede para IA" estabelece as redes como base da computação inteligente, e não apenas como canais de transmissão. Ao oferecer desempenho determinístico, com alta capacidade de transmissão, perda zero de pacotes e latência ultrabaixa, a infraestrutura de rede moderna permite explorar plenamente o potencial da inteligência artificial. Isso garante uma coordenação fluida entre a capacidade computacional e a gestão da rede, assegura a qualidade da experiência diante de demandas variáveis e otimiza o uso de dados no treinamento e na inferência de modelos de IA em larga escala.

Em segundo lugar, o conceito de "IA para redes" incorpora inteligência nativa diretamente aos dispositivos e às plataformas de gestão. Com a integração profunda de recursos de IA, as redes deixam de atuar apenas no roteamento passivo e passam a funcionar como sistemas cognitivos ativos, dotados de inteligência própria, autorrecuperação e otimização contínua. Essa mudança estrutural leva a infraestrutura a modelos altamente automatizados de operação e manutenção baseados em agentes e a redes autônomas de nível 4 (AN L4), reduzindo de forma significativa a complexidade operacional e os custos de manutenção das operadoras globais.

A avaliação da AI-Net abrange dimensões macroeconômicas e microeconômicas. No âmbito macroeconômico, a certificação avalia o alinhamento das políticas nacionais e os esforços para o desenvolvimento do setor. Entre os principais critérios estão políticas estratégicas que deem sustentação ao Net5.5G, ao IPv6 e às redes inteligentes, além da participação ativa na definição de padrões globais e na colaboração entre os integrantes do ecossistema. No âmbito microeconômico, a avaliação compara o desempenho das operadoras com base no Índice de Desenvolvimento de Redes IP (IPDI), lançado pela WBBA no MWC. O indicador mede o grau de inteligência das redes em operação e a densidade de implantação do IP Avançado/Net5.5G para identificar as pioneiras na adoção da tecnologia.

Ao ir além das redes de longa distância (WAN), a certificação passa a abranger toda a infraestrutura digital de ponta a ponta. Entre seus critérios centrais estão redes de data centers altamente interconectadas e sistemas abrangentes de segurança endógena. Esse alinhamento multidimensional não apenas evidencia a visão estratégica de um país, mas também atesta a capacidade das principais operadoras de oferecer redes seguras e adaptadas a diferentes cenários em setores especializados, como logística automatizada, varejo inteligente e cidades inteligentes.

"Referência confiável e reconhecida pelo setor, a AI-Net transforma as Quatro Forças em avanços mensuráveis rumo à Rede 2030." A partir de agora, a WBBA usará a certificação para promover um consenso global entre formuladores de políticas públicas, organizações de padronização e operadoras líderes do setor. Ao acelerar a adoção de padrões unificados e reduzir a exclusão digital, a iniciativa busca criar uma infraestrutura de rede preparada para a inteligência artificial e conduzir os setores à era inteligente de 2030.

Sobre a World Broadband Association:

A World Broadband Association (WBBA) é uma organização e plataforma aberta e multilateral que reúne representantes dos setores de nuvem e banda larga para promover objetivos comuns e ampliar, em escala global, os benefícios sociais e econômicos da banda ultralarga digital. Por meio da convergência entre redes e infraestrutura de nuvem, a WBBA defende os benefícios que a banda larga pode gerar para empresas, consumidores e cidadãos em todo o mundo.

FONTE WBBA