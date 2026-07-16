Network 2030'a Öncülük Ediyor: WBBA, Küresel Çapta Yetkili Bir Veri İletişimi Sertifikası Olan AI-Net'i Resmi Olarak Başlattı

BANGKOK, 16 Temmuz 2026 /PRNewswire/ -- Asya-Pasifik Geniş Bant Geliştirme Zirvesi'nde (BDS), Dünya Geniş Bant Birliği (WBBA), dünya çapındaki ülkeler ve operatörler için küresel ölçekte geçerli bir veri iletişimi sertifikası olan AI-Net'i resmen hayata geçirdi. Dijital altyapı alanında bir dönüm noktası niteliğindeki bu sertifika, küresel ağların bağlantı odaklı mimarilerden zeka odaklı ağlara geçişi için stratejik bir kılavuz sunarak, küresel altyapıyı "Tamamen Bulut" çağından "Tamamen Zeka" çağına taşırken, sektör genelinde nesiller arası evrimi ve akıllı dönüşümü hızlandırmaktadır.

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

Şu anda yapay zeka, küresel ekonomiyi yeniden şekillendiriyor ve altta yatan altyapıdan daha yüksek taşıma kapasitesi, ölçeklenebilirlik ve zeka gerektiriyor. Endüstriler Net5.5G'ye geçiş yaparken, bant genişliği ve kapsama alanı gibi geleneksel ölçütler artık akıllı çağda ulusal rekabet gücünü yansıtmamaktadır. Sonuç olarak, WBBA, üç yeni temel unsura odaklanan AI-Net Sertifikası'nı uygulamaya koydu: ulusal politika kılavuzları, sektörler arası işbirliğine dayalı ekosistemler ve Net5.5G yaygınlık oranı. Bu son derece ölçülebilir değerlendirme sistemi, üst düzey politikaları endüstriyel ekosistemlerle uyumlu hale getirerek teknolojik olgunluğu sistematik bir şekilde karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi ve böylece küresel Net5.5G'nin yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Lansman sırasında WBBA, AI-Net Sertifikası'nın iki yönlü güçlendirme etkisini ayrıntılı olarak açıkladı ve bu sertifikanın iki temel değerini vurguladı:

İlk olarak, "Network için AI" ağları salt veri aktarım kanalları olarak değil, akıllı bilgi işlemin temel dayanağı olarak konumlandırmaktadır. Yüksek veri işleme kapasitesi, sıfır paket kaybı ve ultra düşük gecikme süresiyle karakterize edilen deterministik performans sunarak, modern ağ altyapısı yapay zekanın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarır. Bu, bilgi işlem gücü ile ağ zamanlaması arasında kesintisiz ve kapsamlı bir koordinasyon sağlar; esnek talepler için garantili bir deneyim kalitesi sunar ve büyük ölçekli yapay zeka modeli eğitimi ve çıkarım işlemleri için veri verimliliğini optimize eder.

İkincisi, "AI için Network", cihazlara ve yönetim platformlarına doğrudan yerel zeka katar. Yapay zeka yeteneklerinin derinlemesine entegre edilmesiyle, ağlar pasif yönlendirmeden, içsel zeka, kendi kendini onarma ve sürekli kendi kendini optimize etme özelliklerine sahip aktif bilişsel sistemlere dönüşmektedir. Bu yapısal dönüşüm, altyapıyı yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş "Agentic" işletme ve bakım (O&M) ile AN L4 modeline doğru yönlendirerek, küresel operatörler için operasyonel karmaşıklığı önemli ölçüde azaltmakta ve bakım maliyetlerini hafifletmektedir.

AI-Net değerlendirmesi, hem makroekonomik hem de mikroekonomik boyutları kapsamaktadır. Makroekonomik düzeyde, bu sertifikasyon süreci ulusal politikaların uyumunu ve sektör geliştirme çabalarını değerlendirir. Temel kriterler arasında, Net5.5G, IPv6 ve akıllı ağları destekleyen üst düzey politika çerçevelerinin yanı sıra, küresel standartlara aktif katkı ve ekosistem işbirliği yer almaktadır. Mikroekonomik düzeyde, bu değerlendirme, WBBA tarafından MWC'de lanse edilen IP Ağ Geliştirme Endeksi'ni (IPDI) kullanarak operatörleri değerlendiriyor; canlı ağ verilerini ve Gelişmiş IP/Net5.5G dağıtım yoğunluğunu hassas bir şekilde ölçerek Net5.5G öncülerini belirliyor.

Geniş Alan Ağlarının ötesine geçerek, bu sertifikasyonun kapsamı uçtan uca dijital altyapılara kadar uzanmakta ve birbiriyle son derece sıkı bağlantılı Veri Merkezi Ağları ile kapsamlı dahili güvenlik sistemlerini temel kriterleri arasına dahil etmektedir. Bu çok boyutlu uyum, bir ülkenin stratejik öngörüsünü ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda otomatik lojistik, akıllı perakende ve akıllı şehirler gibi uzmanlık gerektiren sektörlerdeki önde gelen operatörler tarafından sunulan, her türlü senaryoya uygun ve son derece güvenli ağ yeteneklerini de teyit eder.

"Güvenilir ve sektörde kabul görmüş bir referans noktası olan AI-Net, Dört Güç'ü Network 2030'a doğru ölçülebilir bir ilerlemeye dönüştürüyor." Bundan sonra WBBA, bu sertifikayı kullanarak politika yapıcılar, standart kuruluşları ve önde gelen operatörler arasında küresel bir mutabakat oluşturmayı hedeflemektedir. Bu girişim, ortak standartların benimsenmesini hızlandırarak ve dijital uçurumu ortadan kaldırarak, sektörleri 2030'un akıllı geleceğine doğru yönlendirecek "yapay zekaya hazır" bir ağ altyapısı oluşturacaktır.

Dünya Genişbant Birliği Hakkında:

Dünya Geniş Bant Birliği (WBBA), bulut ve genişbant sektöründeki paydaşları bir araya getiren, küresel ölçekte herkes için dijital ultra genişbantın sosyal ve ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarma konusundaki ortak hedefleri ele almak ve bu hedefleri ilerletmek amacıyla kurulmuş açık, çok taraflı bir kuruluş ve platformdur. WBBA, birleşik ağ ve bulut altyapısı aracılığıyla genişbantın dünya çapında iş dünyası, tüketiciler ve vatandaşlar için sağlayabileceği faydaları desteklemektedir.