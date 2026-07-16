V čele sítě 2030: WBBA oficiálně spouští AI-Net, celosvětově uznávanou certifikaci v oblasti datových komunikací
News provided byWBBA
Jul 16, 2026, 06:54 ET
BANGKOK, 16. července 2026 /PRNewswire/ -- Na summitu o rozvoji širokopásmového připojení v asijsko-pacifickém regionu (BDS) spustila oficiálně Světová asociace pro širokopásmové připojení (WBBA) AI-Net, celosvětově uznávanou certifikaci v oblasti datových komunikací určenou pro země a operátory na celém světě. Tato certifikace, která představuje milník v oblasti digitální infrastruktury, poskytuje strategické vodítko pro globální sítě při přechodu od architektur založených na konektivitě k sítím založeným na inteligenci, čímž posouvá globální infrastrukturu z éry „všechno přes cloud" do éry „všechno přes inteligenci" a zároveň urychluje generační evoluci a inteligentní transformaci v celém odvětví.
V současné době umělá inteligence mění podobu globální ekonomiky a klade na základní infrastrukturu vyšší nároky na přenosovou kapacitu, škálovatelnost a inteligenci. Vzhledem k tomu, že odvětví přecházejí na síť Net5.5G, tradiční ukazatele, jako je šířka pásma a pokrytí, již v éře inteligence neodrážejí národní konkurenceschopnost. V důsledku toho zavedla WBBA certifikaci AI-Net, která se zaměřuje na tři nové pilíře: usměrňování národní politiky, ekosystémy založené na spolupráci v rámci odvětví a míru penetrace sítě Net5.5G. Cílem tohoto vysoce kvantifikovatelného hodnotícího systému je urychlit globální zavádění sítě Net5.5G sladěním politiky na nejvyšší úrovni s průmyslovými ekosystémy za účelem systematického srovnávání technologické vyspělosti.
Během slavnostního zahájení WBBA podrobně představila obousměrný přínos certifikace AI-Net a zdůraznila její dvě základní hodnoty:
Za prvé, „síť pro AI" stanovuje sítě jako základní pilíř inteligentního výpočetního výkonu, nikoli pouze jako prosté přenosové kanály. Díky deterministickému výkonu – charakterizovanému vysokou propustností, nulovou ztrátou paketů a extrémně nízkou latencí – moderní síťová infrastruktura plně uvolňuje potenciál inteligence. To zajišťuje plynulou a hlubokou koordinaci mezi výpočetním výkonem a plánováním sítě, poskytuje zaručenou kvalitu uživatelského zážitku pro elastické požadavky a optimalizuje datovou efektivitu pro trénování a inferenci rozsáhlých modelů AI.
Za druhé, „AI pro síť" vnáší nativní inteligenci přímo do zařízení a řídících platforem. Díky hluboké integraci schopností umělé inteligence se sítě mění z pasivního směrování na aktivní kognitivní systémy s vlastní inteligencí, schopností samoléčení a neustálou sebeoptimalizací. Tato strukturální změna posouvá infrastrukturu směrem k vysoce automatizovanému „agentickému" provozu a údržbě a přístupové síti čtvrté úrovně, čímž drasticky snižuje provozní složitost a zmírňuje náklady na údržbu pro globální operátory.
Hodnocení AI-Net zahrnuje jak makroekonomickou, tak mikroekonomickou dimenzi. Na makroekonomické úrovni posuzuje certifikace soulad s národní politikou a úsilí o rozvoj odvětví. Mezi klíčová kritéria patří politické rámce na nejvyšší úrovni zakotvující Net5.5G, IPv6 a inteligentní sítě, spolu s aktivním přispíváním ke globálním standardům a spolupráci v rámci ekosystému. Na mikroekonomické úrovni porovnává hodnocení operátory pomocí indexu rozvoje IP sítí (IPDI), který zavedla WBBA na veletrhu MWC, a který přesně měří inteligenci živých sítí a hustotu nasazení pokročilých IP/Net5.5G technologií s cílem identifikovat průkopníky Net5.5G.
Certifikace přesahuje rámec širokopásmových sítí a její rozsah se rozšiřuje na komplexní digitální základy, přičemž do svých klíčových kritérií integruje vysoce propojené sítě datových center a komplexní endogenní bezpečnostní systémy. Toto multidimenzionální sladění nejen zdůrazňuje strategickou prozíravost dané země, ale také potvrzuje schopnosti vysoce zabezpečených sítí pro všechny scénáře, které poskytují přední operátoři ve specializovaných odvětvích, jako je automatizovaná logistika, inteligentní maloobchod a inteligentní města.
„AI-Net, důvěryhodný a v oboru uznávaný referenční standard, proměňuje ‚čtyři síly' v měřitelný pokrok směrem k síti roku 2030." V budoucnu bude WBBA tuto certifikaci využívat k budování globálního konsensu mezi tvůrci politiky, normalizačními organizacemi a předními operátory. Urychlením zavádění jednotných standardů a překonáním digitální propasti vybuduje tato iniciativa síťový základ „připravený pro AI", který posune průmyslová odvětví směrem k inteligentní budoucnosti roku 2030.
O Světové asociaci pro širokopásmové připojení:
Světová asociace pro širokopásmové připojení (WBBA) je otevřená, multilaterální organizace a platforma, která sdružuje zástupce odvětví cloudových služeb a širokopásmového připojení s cílem řešit a prosazovat společné cíle spočívající v maximalizaci sociálních a ekonomických přínosů digitálního ultraširokopásmového připojení pro všechny na celém světě. WBBA prosazuje přínosy pro podniky, spotřebitele a občany, které může širokopásmové připojení na celém světě přinášet prostřednictvím konvergované síťové a cloudové infrastruktury.
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