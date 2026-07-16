Przewodząc sieci przyszłości 2030: WBBA oficjalnie uruchamia AI-Net - globalnie uznawany program certyfikacji w dziedzinie komunikacji i transmisji danych

BANGKOK, 15 lipca 2026 r. /PRNewswire/ – Podczas Szczytu Rozwoju Technologii Szerokopasmowych Regionu Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific Broadband Development Summit, BDS) World Broadband Association (WBBA) oficjalnie ogłosiło uruchomienie AI-Net - globalnego systemu certyfikacji komunikacji danych skierowanego do administracji państwowych oraz operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Certyfikacja AI-Net stanowi przełomowy etap w rozwoju globalnej infrastruktury cyfrowej, wyznaczając strategiczną ścieżkę ewolucji sieci - od rozwiązań skoncentrowanych na zapewnianiu łączności do inteligentnych systemów wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji. Inicjatywa ma przyspieszyć przejście światowej infrastruktury z etapu „All-Cloud" do nowej ery „All-Intelligence", wspierając jednocześnie cyfrową transformację oraz rozwój technologii sieciowych nowej generacji w całym sektorze.

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

Sztuczna inteligencja staje się jednym z najważniejszych czynników transformujących globalną gospodarkę, co wymaga od cyfrowej infrastruktury nowego poziomu wydajności, skalowalności i inteligencji. Wraz z przechodzeniem kolejnych sektorów na rozwiązania Net5.5G tradycyjne parametry, takie jak szybkość transmisji czy zasięg sieci, przestają być wystarczającymi wskaźnikami określającymi konkurencyjność państw w nowej erze cyfrowej. Aby sprostać tym zmianom, World Broadband Association (WBBA) wprowadziło certyfikację AI-Net, opartą na trzech kluczowych obszarach: krajowych strategiach i politykach rozwoju, współpracy w ramach ekosystemu przemysłowego oraz poziomie wdrożenia technologii Net5.5G. Ten kompleksowy i mierzalny model oceny ma wspierać globalne wdrażanie Net5.5G, umożliwiając systematyczną ocenę dojrzałości technologicznej oraz skuteczniejsze powiązanie strategii rozwoju państw z potencjałem przemysłu.

Podczas inauguracji WBBA przedstawiło koncepcję dwukierunkowego wpływu certyfikacji AI-Net, podkreślając jej dwa kluczowe znaczenia strategiczne:

Po pierwsze, koncepcja „Network for AI" zakłada, że sieci stają się podstawowym fundamentem rozwoju inteligentnych obliczeń, a nie jedynie kanałem transmisji danych. Dzięki zapewnieniu wysokiej i przewidywalnej jakości działania - obejmującej dużą przepustowość, eliminację utraty pakietów oraz minimalne opóźnienia - zaawansowana infrastruktura sieciowa pozwala skuteczniej wykorzystywać potencjał technologii AI. Takie podejście pozwala na ścisłą integrację zasobów obliczeniowych z inteligentnym zarządzaniem ruchem sieciowym, zapewniając niezawodną jakość działania przy dynamicznie zmieniających się potrzebach oraz zwiększając efektywność wykorzystania danych w procesach szkolenia i działania zaawansowanych modeli AI.

Drugi obszar, „AI for Network", zakłada zastosowanie sztucznej inteligencji bezpośrednio w urządzeniach sieciowych oraz platformach odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą. Dzięki głębokiej integracji technologii AI sieci ewoluują z pasywnych systemów przekierowywania ruchu w aktywne, kognitywne środowiska zdolne do autonomicznego działania, samonaprawy oraz ciągłej optymalizacji. Ta transformacja architektoniczna wyznacza kierunek rozwoju infrastruktury w stronę wysoce zautomatyzowanego zarządzania i utrzymania sieci w modelu „Agentic" oraz osiągnięcia poziomu AN L4. Pozwala to operatorom na uproszczenie procesów eksploatacyjnych, ograniczenie złożoności zarządzania siecią oraz znaczące zmniejszenie nakładów związanych z jej utrzymaniem.

System oceny AI-Net analizuje rozwój sieci i ekosystemów cyfrowych w dwóch uzupełniających się perspektywach: makroekonomicznej oraz mikroekonomicznej. W ujęciu makro koncentruje się na poziomie krajowym, badając spójność polityk publicznych, strategii rozwoju oraz inicjatyw wspierających budowę nowoczesnej infrastruktury i ekosystemu technologicznego. Do najważniejszych kryteriów należą kompleksowe ramy polityczne wspierające rozwój Net5.5G, IPv6 oraz inteligentnych sieci, a także zaangażowanie w tworzenie globalnych standardów i współpracę w ramach międzynarodowego ekosystemu technologicznego. W wymiarze mikroekonomicznym ocena skupia się na operatorach telekomunikacyjnych, wykorzystując wskaźnik rozwoju sieci IP (IP Network Development Index, IPDI) opracowany przez WBBA i zaprezentowany podczas MWC. Narzędzie to umożliwia szczegółową ocenę poziomu inteligencji działających sieci operatorów oraz stopnia wdrożenia zaawansowanych technologii IP i Net5.5G, pozwalając wskazać liderów transformacji w kierunku sieci nowej generacji.

Zakres certyfikacji AI-Net wykracza poza klasyczne sieci rozległe (WAN), obejmując pełne spektrum cyfrowej infrastruktury end-to-end. W ramach oceny uwzględniane są zarówno zaawansowane, wzajemnie połączone sieci centrów danych (Data Center Networks), jak i zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa wbudowane w architekturę sieciową. Tak wielowymiarowe podejście pozwala nie tylko ocenić strategiczną wizję i gotowość poszczególnych państw do rozwoju cyfrowej gospodarki, ale również potwierdza zdolność czołowych operatorów do zapewnienia bezpiecznych, kompleksowych rozwiązań sieciowych działających w różnych scenariuszach zastosowań. Ma to szczególne znaczenie w dynamicznie rozwijających się obszarach, takich jak inteligentna logistyka, handel oparty na rozwiązaniach cyfrowych oraz koncepcja inteligentnych miast.

„AI-Net, jako uznany przez sektor i wiarygodny standard oceny, przekształca koncepcję Czterech Sił w konkretne, mierzalne działania przybliżające realizację wizji Network 2030" - powiedział Martin Creaner, dyrektor generalny WBBA. W kolejnych etapach WBBA zamierza wykorzystać tę certyfikację do budowania globalnego porozumienia pomiędzy decydentami, organizacjami standaryzacyjnymi oraz czołowymi operatorami telekomunikacyjnymi. Inicjatywa ma wspierać harmonizację rozwiązań technologicznych, przyczyniać się do zmniejszania globalnych nierówności cyfrowych oraz stworzyć infrastrukturę sieciową gotową na potrzeby sztucznej inteligencji. Dzięki temu przedsiębiorstwa i całe sektory gospodarki będą mogły skuteczniej wkroczyć w erę inteligentnego rozwoju wyznaczoną na rok 2030.

World Broadband Association:

World Broadband Association (WBBA) jest otwartą, globalną platformą współpracy zrzeszającą podmioty z sektora usług szerokopasmowych, technologii chmurowych oraz szeroko pojętego ekosystemu cyfrowego. Organizacja wspiera międzynarodowe działania na rzecz rozwoju zaawansowanej infrastruktury cyfrowej oraz maksymalizacji społecznych i gospodarczych korzyści płynących z powszechnego dostępu do ultraszybkich sieci szerokopasmowych. WBBA działa na rzecz przyspieszenia rozwoju technologii szerokopasmowych, podkreślając ich znaczenie dla biznesu, użytkowników indywidualnych i społeczeństwa. Poprzez wspieranie integracji infrastruktury sieciowej i chmurowej organizacja przyczynia się do budowy fundamentów cyfrowej transformacji, umożliwiających tworzenie nowych usług, wzrost innowacyjności oraz szerszy dostęp do możliwości gospodarczych i społecznych w skali globalnej.