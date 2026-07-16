Pionnière du Réseau 2030 : la WBBA lance officiellement AI-Net, une certification de référence mondiale en communication de données

BANGKOK, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Broadband Development Summit (BDS) en Asie-Pacifique, la World Broadband Association (WBBA) a officiellement lancé AI-Net, une certification de communication de données faisant autorité à l'échelle mondiale pour les pays et les opérateurs du monde entier. Constituant une étape clé pour l'infrastructure numérique, la certification fournit une ligne directrice stratégique permettant aux réseaux mondiaux de passer d'architectures axées sur la connectivité à des réseaux axés sur l'intelligence. Elle permet de transformer les infrastructures mondiales pour passer de l'ère du « tout cloud » à celle de l'IA généralisée, tout en accélérant l'évolution générationnelle et la transformation intelligente à l'échelle du secteur.

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

À l'heure actuelle, l'IA redessine l'économie mondiale en exigeant une capacité de charge, une extensibilité et des renseignements plus élevés provenant des infrastructures sous-jacentes. Alors que les secteurs passent à la Net5.5G, les mesures traditionnelles comme la bande passante et la couverture ne reflètent plus la compétitivité nationale à l'ère intelligente. Par conséquent, la WBBA a lancé la certification AI-Net, axée sur trois nouveaux piliers : l'orientation stratégique nationale, les écosystèmes collaboratifs du secteur et le taux de pénétration de la Net5.5G. Ce système d'évaluation hautement quantifiable vise à accélérer le déploiement mondial de la Net5.5G en harmonisant les politiques de haut niveau avec les écosystèmes industriels afin de comparer systématiquement la maturité technologique.

Pendant le lancement, la WBBA a expliqué le renforcement mutuel de la certification AI-Net, soulignant ses deux valeurs fondamentales.

Premièrement, « Network for AI » établit les réseaux comme fondement de l'informatique intelligente plutôt que de simples pipelines de transport. En offrant des performances déterministes, caractérisées par un débit élevé, une perte de paquets nulle et une latence ultra-faible, l'infrastructure réseau moderne libère pleinement le potentiel de l'intelligence. Cette approche assure une coordination fluide et éprouvée entre la puissance de calcul et la planification du réseau, fournissant une qualité d'expérience garantie face aux fluctuations de la demande et optimisant l'efficacité des données pour la formation et l'inférence de modèles d'IA à grande échelle.

Deuxièmement, « AI for Network » intègre une intelligence native directement dans les appareils et les plateformes de gestion. Par l'intégration poussée des capacités d'IA, les réseaux passent du routage passif aux systèmes cognitifs actifs avec intelligence endogène, auto-correction et auto-optimisation continue. Ce changement structurel oriente l'infrastructure vers les opérations et la maintenance agentiques hautement automatisées et le réseau autonome de niveau 4, réduisant ainsi considérablement la complexité opérationnelle et atténuant les frais généraux de maintenance pour les opérateurs mondiaux.

L'évaluation de l'AI-Net porte à la fois sur les aspects macroéconomiques et microéconomiques. Au niveau macroéconomique, la certification évalue l'harmonisation des politiques nationales et les efforts de renforcement du secteur. Les principaux critères comprennent des cadres stratégiques de haut niveau qui ancrent la Net5.5G, l'IPv6 et les réseaux intelligents, ainsi que des contributions actives aux normes mondiales et à la collaboration des écosystèmes. Au niveau microéconomique, l'évaluation repère les opérateurs à l'aide de l'indice de développement des réseaux IP (IPDI) lancé par la WBBA au MWC, mesurant avec précision en direct les capacité intelligentes du réseau et la densité de déploiement avancée IP/Net5.5G afin d'identifier les pionniers de la Net5.5G.

Au-delà des réseaux étendus, la portée de la certification s'étend aux bases numériques de bout en bout, intégrant des réseaux de centres de données hautement interconnectés et des systèmes de sécurité endogènes complets dans ses critères fondamentaux. Cet alignement multidimensionnel met non seulement en évidence la prospective stratégique d'un pays, mais valide également les capacités de réseau hautement sécurisées offertes par des opérateurs de premier plan dans des secteurs spécialisés comme la logistique automatisée, le commerce de détail intelligent et les villes intelligentes.

« AI-Net, une norme reconnue par le secteur, transforme les Quatre forces en progrès mesurables vers le Réseau 2030. » À l'avenir, la WBBA misera sur cette certification pour établir un consensus mondial entre les décideurs, les organismes de normalisation et les principaux opérateurs. En accélérant l'uniformisation des normes et en comblant le fossé numérique, l'initiative construira une base de réseau « prête pour l'IA » afin d'orienter les secteurs vers un avenir intelligent à l'horizon 2030.

À propos de la World Broadband Association :

La World Broadband Association (WBBA) est une organisation et une plateforme multilatérales ouvertes qui réunissent les acteurs des secteurs du cloud et du haut débit afin de définir et de faire progresser les objectifs communs visant à maximiser les avantages sociaux et économiques de l'ultra-haut débit numérique pour tous à l'échelle mondiale. La WBBA promeut les avantages que le haut débit peut apporter aux entreprises, aux consommateurs et aux citoyens à travers le monde, grâce à des réseaux convergents et à des infrastructures cloud.