A la vanguardia de Network 2030: WBBA hace el lanzamiento oficial de AI-Net, una certificación de comunicaciones de datos reconocida a nivel mundial

BANGKOK, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En la Cumbre de Desarrollo de Banda Ancha de Asia-Pacífico (BDS), la World Broadband Association (WBBA) hizo la presentación oficial de AI-Net, una certificación de comunicaciones de datos reconocida a nivel mundial para países y operadores de todo el mundo. Esta certificación, que constituye un hito en la infraestructura digital, ofrece una guía estratégica para que las redes mundiales pasen de arquitecturas basadas en la conectividad a redes impulsadas por la inteligencia. De este modo, impulsa la infraestructura mundial desde la era "All-Cloud" (Todo en la nube) hacia la era "All-Intelligence" (Todo con la inteligencia), a la vez que acelera la evolución generacional y la transformación inteligente en todo el sector.

Certificación AI-Net El director general de la WBBA, Martin Creaner, explica los detalles sobre la certificación AI-Net

En la actualidad, la IA está transformando la economía mundial, lo que exige una mayor capacidad de carga, escalabilidad e inteligencia en la infraestructura subyacente. A medida que las industrias hacen la transición hacia Net5.5G, las métricas tradicionales como el ancho de banda y la cobertura ya no reflejan la competitividad nacional en la era de la inteligencia. En consecuencia, la WBBA presentó la certificación AI-Net que se centra en tres nuevos pilares: directrices de políticas nacionales, ecosistemas industriales colaborativos y tasa de penetración de Net5.5G. Este sistema de evaluación altamente cuantificable tiene como objetivo acelerar el despliegue mundial de Net5.5G al alinear las políticas de alto nivel con los ecosistemas industriales con el fin de evaluar de manera sistemática la madurez tecnológica.

Durante el lanzamiento, la WBBA explicó en detalle el empoderamiento bidireccional que ofrece la certificación AI-Net, y destacó sus dos valores fundamentales:

En primer lugar, "Network for AI" (red para IA) establece las redes como la base fundamental de la computación inteligente, en lugar de considerarlas simples canales de transmisión. Al ofrecer un rendimiento determinista, caracterizado por un alto rendimiento, cero pérdida de paquetes y una latencia ultrabaja, la infraestructura de red moderna libera por completo el potencial de la inteligencia. Esto garantiza una coordinación profunda y sin interrupciones entre la capacidad de cómputo y la programación de la red, lo que brinda una calidad de experiencia garantizada ante demandas elásticas y optimiza la eficiencia de los datos para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA a gran escala.

En segundo lugar, "AI for Network" incorpora inteligencia nativa directamente en los dispositivos y las plataformas de gestión. Mediante la profunda integración de capacidades de IA, las redes pasan de ser sistemas de enrutamiento pasivos a sistemas cognitivos activos con inteligencia endógena, autorreparación y autooptimización continua. Este cambio estructural impulsa la infraestructura hacia una operación y mantenimiento (O&M) "con agentes" altamente automatizados y AN L4, lo que reduce de forma drástica la complejidad operativa y minimiza los costos de mantenimiento para los operadores a nivel mundial.

La evaluación de AI-Net abarca tanto la dimensión macroeconómica como la microeconómica. A nivel macroeconómico, la certificación evalúa la alineación de las políticas nacionales y los esfuerzos de desarrollo del sector. Entre los criterios principales, se incluyen los marcos de políticas de alto nivel que sustentan Net5.5G, IPv6 y las redes inteligentes, junto con las contribuciones activas a los estándares mundiales y la colaboración en el ecosistema. A nivel microeconómico, la evaluación compara a los operadores con el índice de desarrollo de redes IP (IPDI), lanzado por la WBBA en el MWC, que mide con precisión la inteligencia de las redes en funcionamiento y la densidad de implementación de IP avanzada/Net5.5G para identificar a los pioneros de Net5.5G.

Más allá de las redes de área amplia, el alcance de la certificación se extiende a las bases digitales de extremo a extremo, e integra en sus criterios fundamentales redes de centros de datos altamente interconectadas y sistemas de seguridad endógenos integrales. Esta alineación multidimensional no solo destaca la visión estratégica de una nación, sino que también valida las capacidades de red altamente seguras y para todo tipo de escenarios que ofrecen los operadores líderes en sectores especializados, como la logística automatizada, el comercio minorista inteligente y las ciudades inteligentes.

"AI-Net, un punto de referencia confiable y reconocido por el sector, convierte las cuatro fuerzas en avances medibles hacia la Network 2030 (Red 2030)". De aquí en adelante, la WBBA aprovechará esta certificación para generar un consenso mundial entre los responsables de políticas, las organizaciones de normalización y los principales operadores. Al acelerar la adopción de estándares unificados y cerrar la brecha digital, la iniciativa sentará las bases de una red "preparada para la IA" que impulse los sectores hacia el futuro inteligente de 2030.

Acerca de la World Broadband Association:

La World Broadband Association (WBBA) es una organización y plataforma abierta y multilateral que reúne a los actores clave del sector de la nube y la banda ancha para abordar e impulsar los objetivos comunes de maximizar los beneficios sociales y económicos de la ultrabanda ancha digital para todos a nivel mundial. La WBBA promueve los beneficios que la banda ancha puede brindar a las empresas, los consumidores y los ciudadanos en todo el mundo, mediante infraestructuras convergentes de red y nube.

FUENTE WBBA